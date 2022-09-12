https://sputnik-abkhazia.ru/20220912/minselkhoz-abkhazii-rasskazal-ob-urozhae-funduka-v-2022-godu-1041459811.html
Минсельхоз Абхазии рассказал об урожае фундука в 2022 году
Минсельхоз Абхазии рассказал об урожае фундука в 2022 году
План собираемости ореха фундука по всей Абхазии, по данным Министерства сельского хозяйства республики, был выполнен на 50-55%. 12.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-12T09:00+0300
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СУХУМ, 11 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Во всех районах Абхазии было собрано 7,5 тысячи тонн фундука при плане в 12,8 тонны, рассказал в интервью радио Sputnik начальник отдела агрономии Министерства сельского хозяйства республики Эдуард Барганджия. Как объяснил специалист, мраморный клоп в этом году не причинил особого вреда орехам и не стал причиной неурожая. У тех крестьян, которые вовремя лечили насаждения и следили за ними весь год, проблем не было, добавил он. По словам Барганджия, Министерство сельского хозяйства при необходимости предоставляет владельцам плантаций препараты и химикаты для лечения. Больше всего урожая была собрано в Галском районе, там план был выполнен на 70%. Ткуарчалский район выполнил план на 50%, Гулрыпшский - на 80%, Гудаута и Гагра – на 50%. Самые низкие показатели в Очамчырском районе – удалось собрать только 25% от запланированного. В 2021 году урожай фундука в Абхазии составил около 12 тысяч тонн. В интервью Sputnik заместитель министра сельского хозяйства Дмитрий Хагуш рассказывал, что высоких показателей удалось достичь благодаря своевременному лечению насаждений, в том числе с применением авиаобработки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220803/nashestvie-vrediteley-chto-meshaet-vyraschivaniyu-kukuruzy-v-abkhazii-1040689237.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220909/glavnyy-chetverg-bganba-o-turisticheskom-i-selskokhozyaystvennom-potentsiale-gulrypsha-1041394302.html
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абхазия, новости, сельское хозяйство, орехи
абхазия, новости, сельское хозяйство, орехи
Минсельхоз Абхазии рассказал об урожае фундука в 2022 году
09:00 12.09.2022 (обновлено: 10:16 12.09.2022)
План собираемости ореха фундука по всей Абхазии, по данным Министерства сельского хозяйства республики, был выполнен на 50-55%.
СУХУМ, 11 сен – Sputnik, Асмат Цвижба.
Во всех районах Абхазии было собрано 7,5 тысячи тонн фундука при плане в 12,8 тонны, рассказал в интервью радио Sputnik
начальник отдела агрономии Министерства сельского хозяйства республики Эдуард Барганджия.
По его словам, причин низких показателей несколько – позднее потепление, затянувшиеся дожди, а после них продолжительная засуха. Кроме того, на качество плодов влияют и грибковые заболевания.
Как объяснил специалист, мраморный клоп в этом году не причинил особого вреда орехам и не стал причиной неурожая. У тех крестьян, которые вовремя лечили насаждения и следили за ними весь год, проблем не было, добавил он.
По словам Барганджия, Министерство сельского хозяйства при необходимости предоставляет владельцам плантаций препараты и химикаты для лечения.
Больше всего урожая была собрано в Галском районе, там план был выполнен на 70%. Ткуарчалский район выполнил план на 50%, Гулрыпшский - на 80%, Гудаута и Гагра – на 50%.
Самые низкие показатели в Очамчырском районе – удалось собрать только 25% от запланированного.
В 2021 году урожай фундука в Абхазии составил около 12 тысяч тонн. В интервью Sputnik заместитель министра сельского хозяйства Дмитрий Хагуш рассказывал, что высоких показателей удалось достичь благодаря своевременному лечению насаждений, в том числе с применением авиаобработки.