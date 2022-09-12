https://sputnik-abkhazia.ru/20220912/rossiyskie-voyska-unichtozhili-sklad-s-45-tysyachami-tonn-ukrainskikh-boepripasov-1041467661.html

Российские войска уничтожили склад с 45 тысячами тонн украинских боеприпасов

Российские войска уничтожили склад с 45 тысячами тонн украинских боеприпасов

За последние сутки в Харьковской области и на Николаево-Криворожском направлении киевский режим потерял в боях свыше трехсот военнослужащих, еще около тысячи... 12.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-12T14:10+0300

2022-09-12T14:10+0300

2022-09-12T14:58+0300

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СУХУМ, 12 сен – Sputnik. Российские войска уничтожили в Николаевской области украинский склад, на котором хранилось более 45 тысяч тонн боеприпасов, сообщает Минобороны России.В Харьковской области ВКС России, ракетными войсками и артиллерией поражены живая сила и военная техника националистического формирования "Кракен", 113-й бригады территориальной обороны и 93-й механизированной бригады. Потери противника составили до 250 военнослужащих и более 20 единиц военной техники. Также высокоточный удар был нанесен по пункту временной дислокации подразделения мотопехотной бригады оперативного резерва ВСУ. Уничтожено более 30 националистов и свыше 10 единиц специальной военной техники и автомобилей.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки были поражены четыре пункта управления ВСУ, 36 артиллерийских подразделений, живая сила и украинская военная техника в 125 районах, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, станция радиоэлектронной борьбы, цеха ремонта и восстановления реактивных систем залпового огня.Средства ПВО России за сутки сбили пять украинских беспилотников, восемь снарядов РСЗО "HIMARS" и "Ольха".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220911/rossiyskie-sredstva-pvo-sbili-ukrainskiy-vertolet-mi-8-v-dnr-1041453795.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220910/minoborony-rossii-voyska-iz-balaklei-i-izyuma-peregruppirovany-na-donetskoe-napravlenie-1041445566.html

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