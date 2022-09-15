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Через олимпиады в российские вузы: новая возможность для абхазских абитуриентов
Через олимпиады в российские вузы: новая возможность для абхазских абитуриентов
Абхазские абитуриенты смогут участвовать в олимпиадах, проводимых российскими вузами в онлайн-режиме. 15.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-15T09:00+0300
2022-09-15T15:59+0300
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СУХУМ, 15 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. У абхазских абитуриентов появилась новая возможность для обучения в университетах России. Об этом в интервью Sputnik рассказала сотрудница представительства Россотрудничества в Абхазии.По ее словам, участвовать о олимпиадах могут ученики 10-11 классов."Ближайшая олимпиада – это международная олимпиада Московского физико-технического института. Регистрация откроется совсем скоро – 17 сентября. Очень много ребят, которым интересны прикладные науки, естественные науки, они начали звонить, спрашивать и регистрироваться", – отметила представительница Россотрудничества.Абхазские абитуриенты смогут участвовать в олимпиадах, проводимых российскими вузами в онлайн-режиме, в том числе в Международной олимпиаде "Open Doors" для иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом, поступающих на программы магистратуры и аспирантуры."Также будет проходить Международная олимпиада по информатике, по астрономии и астрофизике, биологическая олимпиада, физическая олимпиада. То есть таких олимпиад готовится очень много", – сказала она.Подробную информацию по олимпиадам и правилам участия в них можно получить в представительстве Россотрудничесва по номеру телефона +7840 223 33 54.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220902/start-otborochnoy-kampanii-na-obuchenie-v-rossiyskikh-vuzakh-na-2023-24-uchebnyy-god-perenesen-1041272015.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220909/takie-obstoyatelstva-delba-ob-obuchenii-abkhazskikh-medikov-gosudarstvom--1041393205.html
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абхазия, образование, россотрудничество в абхазии
абхазия, образование, россотрудничество в абхазии

Через олимпиады в российские вузы: новая возможность для абхазских абитуриентов

09:00 15.09.2022 (обновлено: 15:59 15.09.2022)
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Абхазские абитуриенты смогут участвовать в олимпиадах, проводимых российскими вузами в онлайн-режиме.
СУХУМ, 15 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. У абхазских абитуриентов появилась новая возможность для обучения в университетах России. Об этом в интервью Sputnik рассказала сотрудница представительства Россотрудничества в Абхазии.

"У нас есть перечень олимпиад, по прохождению которых абитуриенты из Абхазии без дополнительных испытаний становятся студентами российских вузов. Буквально недавно мы разместили информацию на страничках наших социальных сетей. Мы разместили информацию по трем вузам – это Московский физико-технический институт, международная олимпиада молодежи, которую проводит Высшая школа экономики, также будет проходить олимпиада "Глобальные университеты" для абитуриентов магистратуры, которая дает возможность для бесплатной учебы", – почеркнула она.

По ее словам, участвовать о олимпиадах могут ученики 10-11 классов.
"Ближайшая олимпиада – это международная олимпиада Московского физико-технического института. Регистрация откроется совсем скоро – 17 сентября. Очень много ребят, которым интересны прикладные науки, естественные науки, они начали звонить, спрашивать и регистрироваться", – отметила представительница Россотрудничества.
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Абхазские абитуриенты смогут участвовать в олимпиадах, проводимых российскими вузами в онлайн-режиме, в том числе в Международной олимпиаде "Open Doors" для иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом, поступающих на программы магистратуры и аспирантуры.
"Также будет проходить Международная олимпиада по информатике, по астрономии и астрофизике, биологическая олимпиада, физическая олимпиада. То есть таких олимпиад готовится очень много", – сказала она.
Подробную информацию по олимпиадам и правилам участия в них можно получить в представительстве Россотрудничесва по номеру телефона +7840 223 33 54.
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