https://sputnik-abkhazia.ru/20220915/cherez-olimpiady-v-rossiyskie-vuzy-novaya-vozmozhnost-dlya-abkhazskikh-abiturientov-1041525687.html

Через олимпиады в российские вузы: новая возможность для абхазских абитуриентов

Через олимпиады в российские вузы: новая возможность для абхазских абитуриентов

Абхазские абитуриенты смогут участвовать в олимпиадах, проводимых российскими вузами в онлайн-режиме. 15.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-15T09:00+0300

2022-09-15T09:00+0300

2022-09-15T15:59+0300

в абхазии

абхазия

образование

россотрудничество в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/0b/1039053734_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_18c08397da98cfcbd2af6114a65c672d.jpg

СУХУМ, 15 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. У абхазских абитуриентов появилась новая возможность для обучения в университетах России. Об этом в интервью Sputnik рассказала сотрудница представительства Россотрудничества в Абхазии.По ее словам, участвовать о олимпиадах могут ученики 10-11 классов."Ближайшая олимпиада – это международная олимпиада Московского физико-технического института. Регистрация откроется совсем скоро – 17 сентября. Очень много ребят, которым интересны прикладные науки, естественные науки, они начали звонить, спрашивать и регистрироваться", – отметила представительница Россотрудничества.Абхазские абитуриенты смогут участвовать в олимпиадах, проводимых российскими вузами в онлайн-режиме, в том числе в Международной олимпиаде "Open Doors" для иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом, поступающих на программы магистратуры и аспирантуры."Также будет проходить Международная олимпиада по информатике, по астрономии и астрофизике, биологическая олимпиада, физическая олимпиада. То есть таких олимпиад готовится очень много", – сказала она.Подробную информацию по олимпиадам и правилам участия в них можно получить в представительстве Россотрудничесва по номеру телефона +7840 223 33 54.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220902/start-otborochnoy-kampanii-na-obuchenie-v-rossiyskikh-vuzakh-na-2023-24-uchebnyy-god-perenesen-1041272015.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220909/takie-obstoyatelstva-delba-ob-obuchenii-abkhazskikh-medikov-gosudarstvom--1041393205.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, образование, россотрудничество в абхазии