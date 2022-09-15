https://sputnik-abkhazia.ru/20220915/okolo-chetverti-milliona-chelovek-posetilo-novoafonskuyu-pescheru-s-nachala-leta-1041534788.html

Около четверти миллиона человек посетило Новоафонскую пещеру с начала лета

Около четверти миллиона человек посетило Новоафонскую пещеру с начала лета

Всего с начала 2022 года пещеру в Новом Афоне посетили 332 329 человек. 15.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-15T17:55+0300

2022-09-15T17:55+0300

2022-09-15T18:06+0300

абхазия

в абхазии

новый афон

новоафонская пещера

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/07/04/1032766665_0:135:2601:1598_1920x0_80_0_0_c4432e1fe9531c4fa2af16a1c1b142b6.jpg

СУХУМ, 15 сен – Sputnik, Бадри Есиава. С 1 июня по 14 сентября 2022 года Новоафонскую пещеру посетили 246 079 человек, рассказал Sputnik замдиректора объекта Дамей Смыр.Он уточнил, что в июне в пещере побывали 45 422 человека, в июле – 98 982, в августе – 101 675 человек.За аналогичный период 2021 года экскурсию по пещере провели для 364 613 человек. Льготных билетов выдали чуть больше 800. За весь 2021 год в Новоафонской пещере побывало 427 965 человек."Небольшой спад есть, но незначительный. Думаю, что до конца года мы сумеем достичь показателей прошлого года", - подчеркнул Смыр.Весной 2022 года Правительство Абхазии приняло решение о повышении стоимости билета в Новоафонскую пещеру с 500 до 700 рублей. Смыр уверен, что это никак не повлияло на посещаемость. Напротив, изменение тарифов позволило увеличить заработанную сумму в сравнении с другими сезонами."В прошлом году цена за билет была 500 рублей, и объем поступлений составил 214,07 миллиона рублей. С 1 января по 14 сентября 2022 года пещера заработала 226,46 миллиона рублей при 182,4 миллионах рублей годом ранее (за аналогичный период - прим. ред)", - уточнил он.Спелеолог Гиви Смыр стал первооткрывателем Новоафонской пещеры в 1961 году. Ее открыли для посетителей в 1975 году. Общая протяженность маршрута внутри пещеры около двух километров. Маршрут проходит через восемь залов, стены и потолки которых богато декорированы натечными образованиями: сталактитами, сталагмитами и сталагнатами.Новоафонская пещера по своим размерам соперничает с самыми именитыми подземельями мира, в том числе с такими гигантами, как Шкоцианская пещера в Югославии и Карлсбадская в США.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220915/pochti-400-tysyach-chelovek-posetili-ritsinskiy-park-za-leto-2022-goda-1041516320.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220704/ekspeditsiya-v-neizvedannoe-kak-otkryvali-novoafonskuyu-pescheru-1040041158.html

абхазия

новый афон

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новый афон, новоафонская пещера