https://sputnik-abkhazia.ru/20220915/rossiyskie-voyska-unichtozhili-punkt-dislokatsii-otryada-spetsnaza-omega-na-ukraine-1041532777.html
Российские войска уничтожили пункт дислокации отряда спецназа "Омега" на Украине
Российские войска уничтожили пункт дислокации отряда спецназа "Омега" на Украине
Военно-космические силы России, ракетные войска и артиллерия наносят массированные огневые удары по подразделениям и резервам украинских войск. 15.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-15T14:22+0300
2022-09-15T14:22+0300
2022-09-15T15:19+0300
военная спецоперация рф в донбассе
украина
новости
донбасс
россия
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0f/1038667126_0:96:3303:1954_1920x0_80_0_0_87b59858692efa73b16aaec189b38c30.jpg
СУХУМ, 15 сен – Sputnik. Российские войска нанесли высокоточные удары авиации по пунктам временной дислокации отряда специального назначения "Омега" и 116-й бригады территориальной обороны на Украине, сообщает Минобороны России.Кроме того, в результате массированных огневых ударов потери 24-й и 28-й механизированных бригад и 46-й аэромобильной составили до 500 солдат убитыми и ранеными и более 40 единиц техники.А в ДНР в ходе боев 10-я горно-штурмовая бригада потеряла более 80 бойцов, восемь бронированных машин и пять пикапов.За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены семь пунктов управления ВСУ, 42 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 116 районах, а также пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.Ведомство также сообщает, что за сутки российские средства ПВО сбили 12 украинских дронов, две баллистические ракеты "Точка-У", 30 снарядов РСЗО "HIMARS" и "Ольха".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 155 вертолетов, 1960 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4934 танка и других боевых бронированных машин, 835 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3387 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5602 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220914/utselevshiy-berdyansk-nevoennye-zametki-1041521345.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220914/mid-rossii-podderzhka-spetsoperatsii-abkhaziey-i-yuzhnoy-osetiey---demonstratsiya-soyuznichestva-1041505432.html
украина
донбасс
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0f/1038667126_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_9ea0aff3e37e08262cfbc2654c22810f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
украина, новости, донбасс, россия, министерство обороны рф
украина, новости, донбасс, россия, министерство обороны рф
Российские войска уничтожили пункт дислокации отряда спецназа "Омега" на Украине
14:22 15.09.2022 (обновлено: 15:19 15.09.2022)
Военно-космические силы России, ракетные войска и артиллерия наносят массированные огневые удары по подразделениям и резервам украинских войск.
СУХУМ, 15 сен – Sputnik. Российские войска нанесли высокоточные удары авиации по пунктам временной дислокации отряда специального назначения "Омега" и 116-й бригады территориальной обороны на Украине, сообщает Минобороны России.
Было уничтожено до 30 военнослужащих и 10 единиц военной техники.
Кроме того, в результате массированных огневых ударов потери 24-й и 28-й механизированных бригад и 46-й аэромобильной составили до 500 солдат убитыми и ранеными и более 40 единиц техники.
А в ДНР в ходе боев 10-я горно-штурмовая бригада потеряла более 80 бойцов, восемь бронированных машин и пять пикапов.
За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены семь пунктов управления ВСУ, 42 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 116 районах, а также пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.
Ведомство также сообщает, что за сутки российские средства ПВО сбили 12 украинских дронов, две баллистические ракеты "Точка-У", 30 снарядов РСЗО "HIMARS" и "Ольха".
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 155 вертолетов, 1960 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4934 танка и других боевых бронированных машин, 835 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3387 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5602 единицы специальной военной автомобильной техники.