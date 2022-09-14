https://sputnik-abkhazia.ru/20220914/utselevshiy-berdyansk-nevoennye-zametki-1041521345.html

Уцелевший Бердянск: невоенные заметки

Уцелевший Бердянск: невоенные заметки

Бердянск практически не пострадал во время специальной военной операции, потому что в нем не было военнослужащих украинской армии, но ему не дают спокойно жить... 14.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-14T18:25+0300

2022-09-14T18:25+0300

2022-09-14T18:25+0300

военная спецоперация рф в донбассе

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0e/1041518871_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_dc3824ea2a82b37fb86c5e77f0503f62.jpg

Подробности – в репортаже корреспондента Sputnik Алексея Стефанова.Дорога на Бердянск лежит через Волноваху и Мариуполь - практически полностью разрушенные города. Особенно поразил Мариуполь: многоэтажки, от которых будто бы откусаны бока, сквозные пробоины в несколько этажей, полностью уничтоженные магазины и небольшие торговые точки.Но Бердянск напомнил обычный курортный городок без каких-либо признаков специальной военной операции. Тихо, чисто, спокойно. Этот город в Запорожской области выходит к Азовскому морю. С 27 февраля он находится под контролем России.В очередь за паспортом РФСамый центр Бердянска кажется совершенно безопасным: в сквере напротив администрации города играет радио "Свободный Бердянск", по дорожкам мимо памятников неспешно прогуливаются люди, на рекламных стендах слоганы: "Мы один народ. Мы вместе с Россией", "Россия – это будущее", "Россия – это любовь. Материнский капитал при рождении первого ребенка", "Только от людей, которые там живут, будет зависеть их будущее. И мы будем с уважением относиться к любому их выбору. В.В. Путин".На первом этаже многоквартирного дома длинная очередь - за оформлением гражданства Российской Федерации."Надо, чтобы Россия жила с Украиной мирно. Мы же один народ. И здесь, и на Донбассе люди учили и русский, и украинский, и не было никаких трений. Но Киев развязал войну", - добавляет Татьяна."А знаете, чего нам не хватает? Российского телевидения. В городе есть, а за городом уже не работает. Причем украинское уже не работает, а российское еще. Вы там поговорите, чтобы как-то исправили ситуацию. Можно смотреть телевидение через интернет, но сигнал совсем слабый, не получается", - включается в разговор Ирина."Вспомнили молодость, что жили при СССР, и хотим обратно. Я сама из Донецкой области, в Бердянске замуж вышла, здесь детей родила. А вот дочь уехала в Мариуполь, там родила троих детей. Их район почти не пострадал, дом остался целым. Но дочь все равно погибла. Это 4 июня было. Пошла кормить котиков и подорвалась на "растяжке", - рассказывает Наталья.Она уточняет, что дочь понимала, к чему все идет, и пыталась выехать из города, "но "азовцы" (батальон в России признан террористической организацией – Ред.) не выпускали - перегородили два выезда из района блоками, а по тем, кто пытался перебраться, стреляли"."Мы для Киева были расходным материалом, им базы НАТО нужны были на нашей земле, а не люди", - вздыхает Наталья.Захожу внутрь паспортного стола – людей тоже очень много, ни одного свободного стула.Она рассказывает, что родилась во Львове, на родине мамы. И ощущала разгул национализма еще в школе, а по ее окончании в начале 90-х с русской фамилией не смогла даже подать документы в вуз. Уехала в Луганск, где поступила в медицинский. А потом переехала в Бердянск, на родину отца. И оказалось, не зря."Подумала: маленький курортный город - почему бы не попробовать. Здесь была большая нехватка врачей. Сыграло роль и наличие жилья, которое досталось от бабушки с дедушкой. Вот больше десяти лет тут работаю. Было непросто, Киев очень экономил на нас. А сейчас появились большие надежды на будущее. Наконец, сможем все услуги на месте предоставлять и бесплатно. Иначе приходилось людей отправлять в другие города, а многие услуги, особенно пенсионеры, просто не могли оплачивать. Назначаешь курс лечения, а все зря", - рассказала Юлия.Старый госномер - для истории"Уже порядка 8-9 тысяч заявлений написано на получение российского паспорта, и порядка 3-3,5 тысяч человек получили паспорта на руки, они являются гражданами России", - рассказал мэр города Александр Сауленко, с которым мы, зарубежные и российские журналисты, встретились чуть позже.Он признает, что два имеющихся пункта выдачи российских паспортов уже не справляются с задачей. Поэтому в ближайшее время в Бердянске откроется еще один паспортный стол. Он станет самым крупным из трех."Этим вопросом мы постоянно занимаемся. Был один пункт выдачи российских паспортов - были очереди. Мы организовали второй пункт. Очереди в двух пунктах такие же, как были в одном пункте. Теперь мы занимаемся с помощью ФМС, потому что нужны сотрудники оттуда, из России, для выдачи паспортов. И решаем вопрос об открытии более крупного третьего пункта, чтобы уменьшить очередь и время ожидания", - говорит Сауленко.Заезжаем в Управление внутренних дел по Бердянску и Бердянскому району, где расположено ГИБДД. Местный житель как раз получает техпаспорт российского образца на машину и государственный регистрационный номер с кодом региона "185". К внимаю прессы владелец скромной "Лады–Самара" не привык. Говорит, что давно хотел сменить номер на российский. И при нас примеряет его на место украинского. Говорит, что пока не решил, что сделает со старым номером. Возможно, оставит для истории.Нам не разрешали использовать русский языкВ Бердянске нам показали и детский сад №27 "Солнышко", полностью перешедший на российские стандарты образования.Оказалось, воспитанники нас не только ждали, но готовились к встрече с журналистами. Дети постарше на улице распевали песни, играли и охотно общались с гостями. А с детьми помладше воспитатель играла в группе."Могу сказать откровенно – украинизация была, и официально с февраля должен был действовать закон о госязыке для дошкольных образовательных учреждений. Мы, педагоги, знакомились с ним. И уже заменяли слова. Могли еще выходить из положения - рассказывать старые сказки, но должны были украинизировать их, ставить на государственном языке. Нам не разрешали использовать русский язык. Мы, конечно, выкручивались, чтобы вернуть детей в наши добрые знакомые всем сказки. Но неизвестно, как долго смогли бы так держаться", - рассказала и.о. заведующей дошкольным учреждением №27 "Солнышко" Алина Кириленко.И.о. начальника отдела образования Военно-гражданской администрации Бердянска Галина Шадурина, приехавшая к нам на встречу, отметила, что на протяжении довольно долгого времени украинская власть промывала детям мозги с самого юного возраста. Новая администрация собрала целую коллекцию учебников и методических пособий, которую пока закрыла под замок.Она рассказала, что в Бердянске никогда не было национализма, во все времена мирно жили русские, украинцы, болгары, поляки, греки. Но национализмом в буквальном смысле навязывался из Киева, им пытались заразить местное население, и активно действовали через детей."Но ничего из этого не вышло. К счастью, сейчас все возвращается в привычное русло. Эти учителя к нам уже не вернутся. И запугать нас не получится – нас надежно защищают с суши, моря и с неба", - сказала на прощание Галина Шадурина.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220909/kak-vosstanavlivaetsya-volnovakha-1041423920.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220906/odin-den-iz-zhizni-donetska-reportazh-pod-grokhot-priletov-1041366516.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/voyna-slov-chto-proiskhodit-s-russkim-yazykom-na-ukraine-1038539070.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220911/pristanische-v-strane-dushi-kak-v-abkhazii-zhivut-bezhentsy-iz-donbassa-1041453197.html

украина

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

украина, россия