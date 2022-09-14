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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220914/utselevshiy-berdyansk-nevoennye-zametki-1041521345.html
Уцелевший Бердянск: невоенные заметки
Уцелевший Бердянск: невоенные заметки
Бердянск практически не пострадал во время специальной военной операции, потому что в нем не было военнослужащих украинской армии, но ему не дают спокойно жить... 14.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-14T18:25+0300
2022-09-14T18:25+0300
военная спецоперация рф в донбассе
украина
россия
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Подробности – в репортаже корреспондента Sputnik Алексея Стефанова.Дорога на Бердянск лежит через Волноваху и Мариуполь - практически полностью разрушенные города. Особенно поразил Мариуполь: многоэтажки, от которых будто бы откусаны бока, сквозные пробоины в несколько этажей, полностью уничтоженные магазины и небольшие торговые точки.Но Бердянск напомнил обычный курортный городок без каких-либо признаков специальной военной операции. Тихо, чисто, спокойно. Этот город в Запорожской области выходит к Азовскому морю. С 27 февраля он находится под контролем России.В очередь за паспортом РФСамый центр Бердянска кажется совершенно безопасным: в сквере напротив администрации города играет радио "Свободный Бердянск", по дорожкам мимо памятников неспешно прогуливаются люди, на рекламных стендах слоганы: "Мы один народ. Мы вместе с Россией", "Россия – это будущее", "Россия – это любовь. Материнский капитал при рождении первого ребенка", "Только от людей, которые там живут, будет зависеть их будущее. И мы будем с уважением относиться к любому их выбору. В.В. Путин".На первом этаже многоквартирного дома длинная очередь - за оформлением гражданства Российской Федерации."Надо, чтобы Россия жила с Украиной мирно. Мы же один народ. И здесь, и на Донбассе люди учили и русский, и украинский, и не было никаких трений. Но Киев развязал войну", - добавляет Татьяна."А знаете, чего нам не хватает? Российского телевидения. В городе есть, а за городом уже не работает. Причем украинское уже не работает, а российское еще. Вы там поговорите, чтобы как-то исправили ситуацию. Можно смотреть телевидение через интернет, но сигнал совсем слабый, не получается", - включается в разговор Ирина."Вспомнили молодость, что жили при СССР, и хотим обратно. Я сама из Донецкой области, в Бердянске замуж вышла, здесь детей родила. А вот дочь уехала в Мариуполь, там родила троих детей. Их район почти не пострадал, дом остался целым. Но дочь все равно погибла. Это 4 июня было. Пошла кормить котиков и подорвалась на "растяжке", - рассказывает Наталья.Она уточняет, что дочь понимала, к чему все идет, и пыталась выехать из города, "но "азовцы" (батальон в России признан террористической организацией – Ред.) не выпускали - перегородили два выезда из района блоками, а по тем, кто пытался перебраться, стреляли"."Мы для Киева были расходным материалом, им базы НАТО нужны были на нашей земле, а не люди", - вздыхает Наталья.Захожу внутрь паспортного стола – людей тоже очень много, ни одного свободного стула.Она рассказывает, что родилась во Львове, на родине мамы. И ощущала разгул национализма еще в школе, а по ее окончании в начале 90-х с русской фамилией не смогла даже подать документы в вуз. Уехала в Луганск, где поступила в медицинский. А потом переехала в Бердянск, на родину отца. И оказалось, не зря."Подумала: маленький курортный город - почему бы не попробовать. Здесь была большая нехватка врачей. Сыграло роль и наличие жилья, которое досталось от бабушки с дедушкой. Вот больше десяти лет тут работаю. Было непросто, Киев очень экономил на нас. А сейчас появились большие надежды на будущее. Наконец, сможем все услуги на месте предоставлять и бесплатно. Иначе приходилось людей отправлять в другие города, а многие услуги, особенно пенсионеры, просто не могли оплачивать. Назначаешь курс лечения, а все зря", - рассказала Юлия.Старый госномер - для истории"Уже порядка 8-9 тысяч заявлений написано на получение российского паспорта, и порядка 3-3,5 тысяч человек получили паспорта на руки, они являются гражданами России", - рассказал мэр города Александр Сауленко, с которым мы, зарубежные и российские журналисты, встретились чуть позже.Он признает, что два имеющихся пункта выдачи российских паспортов уже не справляются с задачей. Поэтому в ближайшее время в Бердянске откроется еще один паспортный стол. Он станет самым крупным из трех."Этим вопросом мы постоянно занимаемся. Был один пункт выдачи российских паспортов - были очереди. Мы организовали второй пункт. Очереди в двух пунктах такие же, как были в одном пункте. Теперь мы занимаемся с помощью ФМС, потому что нужны сотрудники оттуда, из России, для выдачи паспортов. И решаем вопрос об открытии более крупного третьего пункта, чтобы уменьшить очередь и время ожидания", - говорит Сауленко.Заезжаем в Управление внутренних дел по Бердянску и Бердянскому району, где расположено ГИБДД. Местный житель как раз получает техпаспорт российского образца на машину и государственный регистрационный номер с кодом региона "185". К внимаю прессы владелец скромной "Лады–Самара" не привык. Говорит, что давно хотел сменить номер на российский. И при нас примеряет его на место украинского. Говорит, что пока не решил, что сделает со старым номером. Возможно, оставит для истории.Нам не разрешали использовать русский языкВ Бердянске нам показали и детский сад №27 "Солнышко", полностью перешедший на российские стандарты образования.Оказалось, воспитанники нас не только ждали, но готовились к встрече с журналистами. Дети постарше на улице распевали песни, играли и охотно общались с гостями. А с детьми помладше воспитатель играла в группе."Могу сказать откровенно – украинизация была, и официально с февраля должен был действовать закон о госязыке для дошкольных образовательных учреждений. Мы, педагоги, знакомились с ним. И уже заменяли слова. Могли еще выходить из положения - рассказывать старые сказки, но должны были украинизировать их, ставить на государственном языке. Нам не разрешали использовать русский язык. Мы, конечно, выкручивались, чтобы вернуть детей в наши добрые знакомые всем сказки. Но неизвестно, как долго смогли бы так держаться", - рассказала и.о. заведующей дошкольным учреждением №27 "Солнышко" Алина Кириленко.И.о. начальника отдела образования Военно-гражданской администрации Бердянска Галина Шадурина, приехавшая к нам на встречу, отметила, что на протяжении довольно долгого времени украинская власть промывала детям мозги с самого юного возраста. Новая администрация собрала целую коллекцию учебников и методических пособий, которую пока закрыла под замок.Она рассказала, что в Бердянске никогда не было национализма, во все времена мирно жили русские, украинцы, болгары, поляки, греки. Но национализмом в буквальном смысле навязывался из Киева, им пытались заразить местное население, и активно действовали через детей."Но ничего из этого не вышло. К счастью, сейчас все возвращается в привычное русло. Эти учителя к нам уже не вернутся. И запугать нас не получится – нас надежно защищают с суши, моря и с неба", - сказала на прощание Галина Шадурина.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220909/kak-vosstanavlivaetsya-volnovakha-1041423920.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220906/odin-den-iz-zhizni-donetska-reportazh-pod-grokhot-priletov-1041366516.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/voyna-slov-chto-proiskhodit-s-russkim-yazykom-na-ukraine-1038539070.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220911/pristanische-v-strane-dushi-kak-v-abkhazii-zhivut-bezhentsy-iz-donbassa-1041453197.html
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Уцелевший Бердянск: невоенные заметки

18:25 14.09.2022
© Foto / Алексей Стефанов Уцелевший Бердянск. Невоенные заметки
Уцелевший Бердянск. Невоенные заметки - Sputnik Абхазия, 1920, 14.09.2022
© Foto / Алексей Стефанов
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Бердянск практически не пострадал во время специальной военной операции, потому что в нем не было военнослужащих украинской армии, но ему не дают спокойно жить террористы.
Подробности – в репортаже корреспондента Sputnik Алексея Стефанова.
Дорога на Бердянск лежит через Волноваху и Мариуполь - практически полностью разрушенные города. Особенно поразил Мариуполь: многоэтажки, от которых будто бы откусаны бока, сквозные пробоины в несколько этажей, полностью уничтоженные магазины и небольшие торговые точки.
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Но Бердянск напомнил обычный курортный городок без каких-либо признаков специальной военной операции. Тихо, чисто, спокойно. Этот город в Запорожской области выходит к Азовскому морю. С 27 февраля он находится под контролем России.

В очередь за паспортом РФ

Самый центр Бердянска кажется совершенно безопасным: в сквере напротив администрации города играет радио "Свободный Бердянск", по дорожкам мимо памятников неспешно прогуливаются люди, на рекламных стендах слоганы: "Мы один народ. Мы вместе с Россией", "Россия – это будущее", "Россия – это любовь. Материнский капитал при рождении первого ребенка", "Только от людей, которые там живут, будет зависеть их будущее. И мы будем с уважением относиться к любому их выбору. В.В. Путин".
На первом этаже многоквартирного дома длинная очередь - за оформлением гражданства Российской Федерации.
"Я в пять утра встала, чтобы приехать сюда как можно раньше. Живу в 40 километрах от Бердянска. Скоро уже зайду, сдам документы. Здесь очень хорошо все организованно. Но надо расширяться, а то людей слишком много", - рассказывает Надежда.
"Надо, чтобы Россия жила с Украиной мирно. Мы же один народ. И здесь, и на Донбассе люди учили и русский, и украинский, и не было никаких трений. Но Киев развязал войну", - добавляет Татьяна.
"А знаете, чего нам не хватает? Российского телевидения. В городе есть, а за городом уже не работает. Причем украинское уже не работает, а российское еще. Вы там поговорите, чтобы как-то исправили ситуацию. Можно смотреть телевидение через интернет, но сигнал совсем слабый, не получается", - включается в разговор Ирина.
© Foto / Алексей Стефанов Уцелевший Бердянск. Невоенные заметки
Уцелевший Бердянск. Невоенные заметки - Sputnik Абхазия
1/6
© Foto / Алексей Стефанов
Уцелевший Бердянск. Невоенные заметки
© Foto / Алексей Стефанов Уцелевший Бердянск. Невоенные заметки
Уцелевший Бердянск. Невоенные заметки - Sputnik Абхазия
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© Foto / Алексей Стефанов
Уцелевший Бердянск. Невоенные заметки
© Foto / Алексей Стефанов Уцелевший Бердянск. Невоенные заметки
Уцелевший Бердянск. Невоенные заметки - Sputnik Абхазия
3/6
© Foto / Алексей Стефанов
Уцелевший Бердянск. Невоенные заметки
© Foto / Алексей Стефанов Уцелевший Бердянск. Невоенные заметки
Уцелевший Бердянск. Невоенные заметки - Sputnik Абхазия
4/6
© Foto / Алексей Стефанов
Уцелевший Бердянск. Невоенные заметки
© Foto / Алексей СтефановМэр Бердянска Александр Сауленко
Мэр Бердянска Александр Сауленко - Sputnik Абхазия
5/6
© Foto / Алексей Стефанов
Мэр Бердянска Александр Сауленко
© Foto / Алексей Стефанов Уцелевший Бердянск. Невоенные заметки
Уцелевший Бердянск. Невоенные заметки - Sputnik Абхазия
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© Foto / Алексей Стефанов
Уцелевший Бердянск. Невоенные заметки
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© Foto / Алексей Стефанов
Уцелевший Бердянск. Невоенные заметки
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Уцелевший Бердянск. Невоенные заметки
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© Foto / Алексей Стефанов
Уцелевший Бердянск. Невоенные заметки
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© Foto / Алексей Стефанов
Уцелевший Бердянск. Невоенные заметки
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© Foto / Алексей Стефанов
Мэр Бердянска Александр Сауленко
6/6
© Foto / Алексей Стефанов
Уцелевший Бердянск. Невоенные заметки
"Вспомнили молодость, что жили при СССР, и хотим обратно. Я сама из Донецкой области, в Бердянске замуж вышла, здесь детей родила. А вот дочь уехала в Мариуполь, там родила троих детей. Их район почти не пострадал, дом остался целым. Но дочь все равно погибла. Это 4 июня было. Пошла кормить котиков и подорвалась на "растяжке", - рассказывает Наталья.
Она уточняет, что дочь понимала, к чему все идет, и пыталась выехать из города, "но "азовцы" (батальон в России признан террористической организацией – Ред.) не выпускали - перегородили два выезда из района блоками, а по тем, кто пытался перебраться, стреляли".
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"Мы для Киева были расходным материалом, им базы НАТО нужны были на нашей земле, а не люди", - вздыхает Наталья.
Захожу внутрь паспортного стола – людей тоже очень много, ни одного свободного стула.
"Меня никто не вынуждал получать российский паспорт, это мое решение, я давно хотела", - признается врач-терапевт Юлия.
Она рассказывает, что родилась во Львове, на родине мамы. И ощущала разгул национализма еще в школе, а по ее окончании в начале 90-х с русской фамилией не смогла даже подать документы в вуз. Уехала в Луганск, где поступила в медицинский. А потом переехала в Бердянск, на родину отца. И оказалось, не зря.
"Подумала: маленький курортный город - почему бы не попробовать. Здесь была большая нехватка врачей. Сыграло роль и наличие жилья, которое досталось от бабушки с дедушкой. Вот больше десяти лет тут работаю. Было непросто, Киев очень экономил на нас. А сейчас появились большие надежды на будущее. Наконец, сможем все услуги на месте предоставлять и бесплатно. Иначе приходилось людей отправлять в другие города, а многие услуги, особенно пенсионеры, просто не могли оплачивать. Назначаешь курс лечения, а все зря", - рассказала Юлия.

Старый госномер - для истории

"Уже порядка 8-9 тысяч заявлений написано на получение российского паспорта, и порядка 3-3,5 тысяч человек получили паспорта на руки, они являются гражданами России", - рассказал мэр города Александр Сауленко, с которым мы, зарубежные и российские журналисты, встретились чуть позже.
Он признает, что два имеющихся пункта выдачи российских паспортов уже не справляются с задачей. Поэтому в ближайшее время в Бердянске откроется еще один паспортный стол. Он станет самым крупным из трех.
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"Этим вопросом мы постоянно занимаемся. Был один пункт выдачи российских паспортов - были очереди. Мы организовали второй пункт. Очереди в двух пунктах такие же, как были в одном пункте. Теперь мы занимаемся с помощью ФМС, потому что нужны сотрудники оттуда, из России, для выдачи паспортов. И решаем вопрос об открытии более крупного третьего пункта, чтобы уменьшить очередь и время ожидания", - говорит Сауленко.
Он также рассказал, что в городе выдаются документы на автомашины российского образца и российские номерные знаки. Менять их не обязательно, но при выезде в РФ так передвигаться значительно проще. "Это символ того, что наш регион, как и вся освобожденная территория, идем к России, находимся по дороге к России и в скором времени, мы надеемся, станем частью России", - подчеркивает Александр Сауленко.
Заезжаем в Управление внутренних дел по Бердянску и Бердянскому району, где расположено ГИБДД. Местный житель как раз получает техпаспорт российского образца на машину и государственный регистрационный номер с кодом региона "185". К внимаю прессы владелец скромной "Лады–Самара" не привык. Говорит, что давно хотел сменить номер на российский. И при нас примеряет его на место украинского. Говорит, что пока не решил, что сделает со старым номером. Возможно, оставит для истории.

Нам не разрешали использовать русский язык

В Бердянске нам показали и детский сад №27 "Солнышко", полностью перешедший на российские стандарты образования.
Оказалось, воспитанники нас не только ждали, но готовились к встрече с журналистами. Дети постарше на улице распевали песни, играли и охотно общались с гостями. А с детьми помладше воспитатель играла в группе.
"Могу сказать откровенно – украинизация была, и официально с февраля должен был действовать закон о госязыке для дошкольных образовательных учреждений. Мы, педагоги, знакомились с ним. И уже заменяли слова. Могли еще выходить из положения - рассказывать старые сказки, но должны были украинизировать их, ставить на государственном языке. Нам не разрешали использовать русский язык. Мы, конечно, выкручивались, чтобы вернуть детей в наши добрые знакомые всем сказки. Но неизвестно, как долго смогли бы так держаться", - рассказала и.о. заведующей дошкольным учреждением №27 "Солнышко" Алина Кириленко.
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И.о. начальника отдела образования Военно-гражданской администрации Бердянска Галина Шадурина, приехавшая к нам на встречу, отметила, что на протяжении довольно долгого времени украинская власть промывала детям мозги с самого юного возраста. Новая администрация собрала целую коллекцию учебников и методических пособий, которую пока закрыла под замок.
"Сказать, что мы были шокированы, когда обнаружили ее, не сказать ничего. Даже не думали, что у нас перед глазами такое творилось. Детям давалась особая установка. Дети писали рефераты, касающиеся неправильных взглядов на историю: развитие ситуации по Бандере, Шухевичу, все эти прозападные настроения. Из детей готовили юных бандеровцев. В учебниках даже обучали готовить "коктейли Молотова". И эти материалы, эти рефераты учителя не забрали с собой, потому что, наверное, планировали вернуться", - отметила Галина Шадурина.
Она рассказала, что в Бердянске никогда не было национализма, во все времена мирно жили русские, украинцы, болгары, поляки, греки. Но национализмом в буквальном смысле навязывался из Киева, им пытались заразить местное население, и активно действовали через детей.
"Но ничего из этого не вышло. К счастью, сейчас все возвращается в привычное русло. Эти учителя к нам уже не вернутся. И запугать нас не получится – нас надежно защищают с суши, моря и с неба", - сказала на прощание Галина Шадурина.
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