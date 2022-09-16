https://sputnik-abkhazia.ru/20220916/abkhazy-ne-khotyat-voyny-ekspert-otsenil-vozmozhnost-konflikta-s-gruziey-1041550344.html

"Абхазы не хотят войны": эксперт оценил возможность конфликта с Грузией

"Абхазы не хотят войны": эксперт оценил возможность конфликта с Грузией

Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба на заседании Общественного совета МИД, прошедшего в четверг 14 сентября заявил, что Грузия проводит учения с... 16.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-16T18:10+0300

2022-09-16T18:10+0300

2022-09-16T18:10+0300

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СУХУМ, 16 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. В Абхазии адекватно оценивают сложившуюся ситуацию в регионе и угрозу извне, сказал в интервью радио Sputnik военный эксперт Андрей Кошкин."Мы видим, что со стороны США и НАТО идет подпитка деньгами на военное строительство, техникой. Грузинские вооруженные силы готовятся не для мира. Все обостряется тем, что возрастает потенциал военной силы, который остается куда-то направить", - сказал он.Однако, как считает эксперт, в Грузии есть "здравые силы", которые не хотят играть против интересов своего народа. У страны уже выстроились прочные экономические отношения с Россией, и в случае конфликта пострадают, в том числе, грузинские предприниматели."Конечно, идет призыв – освободите свою территорию. Такие призывы из Киева побуждают радикальные силы к некому действию. Задача всех сторон – нейтрализовать это. Неслучайно серьезно и адекватно реагирует абхазское руководство, СМИ, общественность. Ведь абхазы не хотят войны и выступают с позицией следования по пути политико-дипломатических отношений", - добавил он.По словам Кошкина, у руководства Абхазии есть понимание, что существует возможность военной опасности и что необходимо предпринимать. В то же время эксперт считает, что в ближайшей перспективе вооруженный конфликт невозможен."Конечно, все зависит от того, как события будут развиваться на Украине. Если Россия будет решать задачи специальной военной операции, защитит жизни людей на Донбассе, это стабилизирует и ситуацию в вашем регионе. А если будут сложные отношения по линии боевого соприкосновения, то и ситуация будет усложняться. Нужно понимать эту геополитическую закономерность и укреплять отношения с Россией – это залог успеха", - отметил он.Кошкин добавил, что для того, чтобы не допустить конфликта с Грузией, необходимо постоянно быть "в поиске адекватных решений, которые были бы направлены на стабилизацию отношений в регионе, а не на обострение и противостояние".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220915/ugroza-voyny-i-npo-proshlo-zasedanie-obschestvennogo-soveta-pri-mid-abkhazii-1041537156.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220914/mid-abkhazii-vyrazil-ozabochennost-ugrozami-gruzii-o-vozmozhnom-otkrytii-vtorogo-fronta-1041524276.html

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