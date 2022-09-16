https://sputnik-abkhazia.ru/20220916/abkhazy-ne-khotyat-voyny-ekspert-otsenil-vozmozhnost-konflikta-s-gruziey-1041550344.html
"Абхазы не хотят войны": эксперт оценил возможность конфликта с Грузией
"Абхазы не хотят войны": эксперт оценил возможность конфликта с Грузией
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба на заседании Общественного совета МИД, прошедшего в четверг 14 сентября заявил, что Грузия проводит учения с... 16.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-16T18:10+0300
2022-09-16T18:10+0300
2022-09-16T18:10+0300
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СУХУМ, 16 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. В Абхазии адекватно оценивают сложившуюся ситуацию в регионе и угрозу извне, сказал в интервью радио Sputnik военный эксперт Андрей Кошкин."Мы видим, что со стороны США и НАТО идет подпитка деньгами на военное строительство, техникой. Грузинские вооруженные силы готовятся не для мира. Все обостряется тем, что возрастает потенциал военной силы, который остается куда-то направить", - сказал он.Однако, как считает эксперт, в Грузии есть "здравые силы", которые не хотят играть против интересов своего народа. У страны уже выстроились прочные экономические отношения с Россией, и в случае конфликта пострадают, в том числе, грузинские предприниматели."Конечно, идет призыв – освободите свою территорию. Такие призывы из Киева побуждают радикальные силы к некому действию. Задача всех сторон – нейтрализовать это. Неслучайно серьезно и адекватно реагирует абхазское руководство, СМИ, общественность. Ведь абхазы не хотят войны и выступают с позицией следования по пути политико-дипломатических отношений", - добавил он.По словам Кошкина, у руководства Абхазии есть понимание, что существует возможность военной опасности и что необходимо предпринимать. В то же время эксперт считает, что в ближайшей перспективе вооруженный конфликт невозможен."Конечно, все зависит от того, как события будут развиваться на Украине. Если Россия будет решать задачи специальной военной операции, защитит жизни людей на Донбассе, это стабилизирует и ситуацию в вашем регионе. А если будут сложные отношения по линии боевого соприкосновения, то и ситуация будет усложняться. Нужно понимать эту геополитическую закономерность и укреплять отношения с Россией – это залог успеха", - отметил он.Кошкин добавил, что для того, чтобы не допустить конфликта с Грузией, необходимо постоянно быть "в поиске адекватных решений, которые были бы направлены на стабилизацию отношений в регионе, а не на обострение и противостояние".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220915/ugroza-voyny-i-npo-proshlo-zasedanie-obschestvennogo-soveta-pri-mid-abkhazii-1041537156.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220914/mid-abkhazii-vyrazil-ozabochennost-ugrozami-gruzii-o-vozmozhnom-otkrytii-vtorogo-fronta-1041524276.html
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абхазия, грузия, международные отношения, мнение
абхазия, грузия, международные отношения, мнение
"Абхазы не хотят войны": эксперт оценил возможность конфликта с Грузией
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба на заседании Общественного совета МИД, прошедшего в четверг 14 сентября заявил, что Грузия проводит учения с НАТО, приобретает беспилотники, что указывает на намерение государства к войне.
СУХУМ, 16 сен – Sputnik, Асмат Цвижба.
В Абхазии адекватно оценивают сложившуюся ситуацию в регионе и угрозу извне, сказал в интервью радио Sputnik
военный эксперт Андрей Кошкин.
По его словам, политический истеблишмент США продолжает не только политическое, но и военное давление на Россию, используя при этом Украину. По мнению Кошкина, американские политики ищут способы ослабить позицию России, из-за чего Киев и обратился к Грузии с просьбой открыть "второй фронт".
"Мы видим, что со стороны США и НАТО идет подпитка деньгами на военное строительство, техникой. Грузинские вооруженные силы готовятся не для мира. Все обостряется тем, что возрастает потенциал военной силы, который остается куда-то направить", - сказал он.
Однако, как считает эксперт, в Грузии есть "здравые силы", которые не хотят играть против интересов своего народа. У страны уже выстроились прочные экономические отношения с Россией, и в случае конфликта пострадают, в том числе, грузинские предприниматели.
"Конечно, идет призыв – освободите свою территорию. Такие призывы из Киева побуждают радикальные силы к некому действию. Задача всех сторон – нейтрализовать это. Неслучайно серьезно и адекватно реагирует абхазское руководство, СМИ, общественность. Ведь абхазы не хотят войны и выступают с позицией следования по пути политико-дипломатических отношений", - добавил он.
По словам Кошкина, у руководства Абхазии есть понимание, что существует возможность военной опасности и что необходимо предпринимать. В то же время эксперт считает, что в ближайшей перспективе вооруженный конфликт невозможен.
"Конечно, все зависит от того, как события будут развиваться на Украине. Если Россия будет решать задачи специальной военной операции, защитит жизни людей на Донбассе, это стабилизирует и ситуацию в вашем регионе. А если будут сложные отношения по линии боевого соприкосновения, то и ситуация будет усложняться. Нужно понимать эту геополитическую закономерность и укреплять отношения с Россией – это залог успеха", - отметил он.
Кошкин добавил, что для того, чтобы не допустить конфликта с Грузией, необходимо постоянно быть "в поиске адекватных решений, которые были бы направлены на стабилизацию отношений в регионе, а не на обострение и противостояние".