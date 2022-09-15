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Угроза войны и НПО: прошло заседание Общественного совета при МИД Абхазии

Угроза войны и НПО: прошло заседание Общественного совета при МИД Абхазии

В Медиацентре МИД Абхазии состоялось заседание Общественного совета, на котором обсудили ряд остро стоящих вопросов. 15.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-15T19:35+0300

2022-09-15T19:35+0300

2022-09-15T19:54+0300

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На повестке дня были темы, связанные с обороноспособностью страны в условиях милитаризации Грузии и возможным военным противостоянием, усилением поддержки Донбасса и разработкой законопроекта о регулировании деятельности неправительственных организаций.Бадрак Авидзба, SputnikБыть готовыми к войнеОткрывая встречу министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба отметил, что геополитическая ситуация в мире остается крайне напряженной и на постсоветском пространстве множатся горячие точки.Стабильности в регионе угрожает Грузия, которая активно проводит совместные учения с НАТО, приобретает беспилотники и даже делает попытки производить их на своей территории. Все это, добавил глава МИД, говорит о том, что страна готовится к войне.По словам секретаря Совбеза Сергея Шамба, абхазскую сторону не может не беспокоить напряженная международная ситуация. И по этой причине республика должна быть готова к любому варианту развития событий.Если ситуация на Украине будет складываться благоприятно для России, то Грузия будет проводить более сдержанную политику и не станет вести себя опрометчиво. В противном случае, можно ожидать всего. Поэтому, заявил Шамба, Абхазия должна быть готова к самообороне.Говоря о взаимодействии с Донецкой и Луганской народными республиками, секретарь Совбеза отметил, что Абхазия должна развивать с ними отношения."У нас не так много союзников и дружественных стран. Поэтому мы должны в этом смысле сделать шаги навстречу этим вновь образованным республикам. Наша гуманитарная и военная поддержка, которая есть на уровне добровольцев, существенна и демонстрирует наши союзнические отношения с Россией и дружественные отношения с этими республиками", - сказал он."Обычно это всегда было связано с глобальными воинами. Дай Бог, чтобы ядерное сдерживание все-таки сработало. Честно говоря, сегодняшняя ситуация не менее опасна, чем была во времена Карибского кризиса", - подчеркнул он.В условиях турбулентности в мире, малочисленные народы всегда находятся под угрозой. И чтобы справиться с новыми вызовами, уверен Шамба, Абхазии нужно единство.Руководитель общественной организации ветеранов войны "Аруаа" Темур Гулия также отметил, что специальная военная операция России на Украине переходит в более ожесточенную и более непредсказуемую фазу."Для Донбасса мы делаем немало на сегодняшний день, Абхазия систематически отправляет гуманитарные грузы. Но самое главное – наши добровольцы участвуют в этой войне. Количественно сложно сказать, потому, что, наверное, это тоже имеет определенную секретность. К сожалению, трое погибших, есть раненые. Также там воюют члены высшего совета "Аруаа", которые имеют ранения, после реабилитации они вернулись в окопы", - подчеркнул он.Гулия также предложил организовать линию обороны на границе с Грузией по реке Ингур, построить фортификационные и другие оборонительные сооружения, использовав для этого горные рельефы республики. Он добавил, что в области гражданской обороны также ничего не делается, а такую работу, с учетом ситуации вокруг Абхазии, необходимо проводить.В продолжение темы участия Абхазии в спецоперации, председатель политической партии "Амцахара" Алексей Цугба рассказал об идее создания органа с участием министерства обороны, который занимался бы организованной отправкой добровольцев из Абхазии на Донбасс. По его словам, такая структура необходима, так как сейчас граждане республики отправляются на боевые события стихийно.Отношения с Донбассом и НПОЭкс-глава администрации Галского района Тимур Надарая, рассказал, что с Донецком его связывает учеба в военном училище. "Улицы, которые бомбят мне очень знакомы, я свою юность на этих улицах провел. У меня часто бывают гости из Донецка и нет ни одного дня, чтобы я не связывался с жителями Донецка, моими друзьями", - сказал он.Отправку гуманитарной помощи на Донбасс следует увеличить считает Надарая, в том числе за счет отправки питьевой воды. Также он отметил, что необходимо организации системы оповещения на случай начала боевых действий с Грузией."Нужно чтобы в Сухуме наладили систему оповещения – сирены, чтобы предусмотрели, что света может не быть, и как эту сирену включить в этом случае", - отметил он.Депутат Парламента Абхазии Алхас Барциц рассказал присутствующим о работе над проектами соглашений о дружбе и сотрудничестве между Абхазией, ДНР и ЛНР. Их планируется подписать к концу года. Он также отметил, что граждан Абхазии беспокоит вопрос, связанный с готовностью страны к новой возможной войне с Грузией.В ходе встречи, главе МИД Иналу Ардзинба задали вопрос о том, когда могут возобновиться Женевские переговоры. Министр пояснил, что они были приостановлены по воле западных стран, и Абхазия готова вернуться к этому формату."В условиях специальной военной операции мы не прогнозируем особую активизацию Женевского формата, но мы выражаем готовность к диалогу, поскольку это - единственный международный формат, где Республика Абхазия имеет представительство, и мы в этом будем участвовать", - сказал Ардзинба.Глава МИД напомнил, что накануне в Абхазию приехали сопредседатели Женевских дискуссий, с которыми встретился заместитель министра Ираклий Тужба. "К сожалению, нет никакой конкретики. Женевский формат остановился не по нашей инициативе, а по инициативе западных участников", - сказал Ардзинба.Еще один вопрос, который обсудили участники встречи - разработка законопроекта о регулировании деятельности неправительственных организаций."Очевидна, на мой взгляд, необходимость принятия советующего законопроекта, общественного обсуждения, связанного с регулированием деятельности организаций. На мой взгляд, его ключевые цели и задачи – это повышение прозрачности, повышение финансовой прозрачности, невмешательство во внутренние дела Республики Абхазия", - подчеркнул он.На заседании Общественного совета также присутствовали представители неправительственных организаций, работающих в республике: Датского совета по беженцам, Движения против голода, Международного Комитета Красного Креста, World Vision, The HALO Trust.Министр иностранных дел дал возможность представителям организаций рассказать о своей деятельности. Выступавшие высказывали согласие действовать на территории Абхазии по предложенным им правилам. Вместе с тем, они отметили, что их деятельность согласовывается с МИД, различными министерствами, ведомствами и местными администрациями.Также в ходе встречи Инал Ардзинба опроверг информацию о якобы полном закрытии проекта Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). По его словам, глава офиса ФАО в Абхазии согласился с тем, что проект нужно реализовывать в другом месте.Разработкой законопроекта "О некоммерческих организациях и общественных объединениях" занимаются министерство юстиции и Служба государственной безопасности.

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