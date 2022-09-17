https://sputnik-abkhazia.ru/20220917/otdelnym-kategoriyam-byudzhetnikov-povysyat-zarplatu-v-gagrskom-rayone-1041557421.html

Отдельным категориям бюджетников повысят зарплату в Гагрском районе

Отдельным категориям бюджетников повысят зарплату в Гагрском районе

Повышение зарплат затронет бюджетников, на которых не распространяется Соглашение между Россией и Абхазией о порядке и условиях софинансирования за счет... 17.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-17T09:00+0300

2022-09-17T09:00+0300

2022-09-17T09:00+0300

в абхазии

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бюджетники

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СУХУМ, 17 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Отдельным категориям бюджетников в Гагрском районе повысят заработную плат с 2023 года, сообщила Sputnik замглавы администрации района Хана Гунба. Она уточнила, что речь идет о работниках сферы образования, здравоохранения и культуры, на которых не распространяется Соглашение между Россией и Абхазией о порядке и условиях софинансирования за счет российских средств повышения заработной платы основных категорий работников госучреждений. По словам Гунба, в сфере образования речь идет о помощниках воспитателей в детсадах, поварах и их помощниках. В области здравоохранения – младший медперсонал, сотрудники административно-хозяйственной части. Направление культуры – работники и специалисты отдела культуры, заведующие и сотрудники административно-хозяйственной части. Она добавила, что объемы повышения зарплат этим категориям бюджетников зависят от их номинального оклада. "Сейчас наш финотдел готовит общий список людей – всего около 200 человек. Действительно, размеры повышения зависят от оклада. Например, есть сотрудники, получающие 3800 рублей и, соответственно, в процентном соотношении им добавили больше. В среднем мы постарались поднять их оклад до десяти тысяч рублей", - объяснила замглавы района. Изменения будут включены в обязательства районного бюджета с 2023 года и в последующие годы, сказала Гунба и добавила, что этому способствовало увеличение объемов поступления в местный бюджет.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220630/delba-zayavil-o-pereraschete-zarplat-byudzhetnikov-s-nachala-goda-1039946374.html

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гагрский район, абхазия, экономика, общество, бюджетники