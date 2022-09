https://sputnik-abkhazia.ru/20220918/voyna-za-mir-zapad-natselilsya-na-rossiyskuyu-platezhnuyu-sistemu-1041568671.html

Война за "Мир": Запад нацелился на российскую платежную систему

Война за "Мир": Запад нацелился на российскую платежную систему

Американцы пытаются организовать полную финансовую блокаду России. Для этого решили навредить платежной системе "Мир", которая стала хорошей альтернативой Visa... 18.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-18T10:45+0300

2022-09-18T10:45+0300

2022-09-18T10:45+0300

экономика

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/12/1041568511_0:123:3207:1926_1920x0_80_0_0_69f4a1af12c6c6b824224c474163f432.jpg

СУХУМ, 18 сен - Sputnik. Первой с неприятностями столкнулась Турция, чьи ведущие банки обслуживают российский "пластик". О новом витке санкционного противостояния — в материале Михаила Каткова для РИА Новости.Всестороннее давлениеМинфин США ввел санкции против генерального директора российской Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева — за финансовую деятельность в России. Кроме того, в Вашингтоне готовы наложить ограничения на иностранные организации, которые используют "Мир". Вторичными санкциями занимается Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).В частности, американцы хотят заставить Турцию отказаться от российского "пластика", передает Financial Times со ссылкой на западных чиновников. Cейчас "Мир" поддерживают пять крупнейших турецких банков — Vakıfbank, Ziraat Bank, Iş Bankası, DenizBank и Halkbank. Причем последние два подключились после начала спецоперации на Украине. Вашингтон переживает, что Анкара станет для Москвы не просто лазейкой по обходу санкций, а еще и примером, которому последуют государства, желающие сотрудничать с россиянами. Евросоюз разделяет эту озабоченность, поэтому в октябре Брюссель отправит в Турцию делегацию, чтобы обсудить с турецкими коллегами финансовую политику.Ранее газета The Wall Street Journal сообщала: Вашингтон усиливает давление на Анкару и грозит вторичными санкциями, чтобы физические и юридические лица из России, попавшие под ограничения, не обслуживались в Турции. По словам первого замминистра финансов США Адевале Адейемо, турецким банкам нельзя одновременно иметь корреспондентские отношения с российскими и американскими кредитными организациями.Однако туркам не верят даже украинцы, которые закупают у Анкары "Байрактары". Глава МИД Мевлют Чавушоглу 14 сентября потребовал от Киева остановить информационную кампанию по введению санкций против турецких бизнесменов и банков. Перед этим украинские СМИ сообщили, что некоторые турки помогают России справляться с экономическими трудностями, поэтому их тоже надо наказать. В частности, в черный список попали Ziraat Bank и Iş Bankası.Российский "пластик"После введения антироссийских санкций международные платежные системы Visa и Mastercard разорвали отношения с Москвой — теперь выданными в России картами нельзя пользоваться за границей. Однако была альтернатива — "Мир". В Турции эти карты принимают, но не везде. Поэтому чаще всего люди снимают деньги в пяти турецких банках и расплачиваются в магазинах или ресторанах наличными.Правда, в середине сентября стало известно, что Vakif, Ziraat Bank, Is Bankası и DenizBank по указанию ЦБ перестали работать с картами "Мир" подсанкционных банков. Напомним, всего под ограничениями 22 кредитных организации, среди которых — "Сбер", Альфа-Банк, Газпромбанк и ВТБ.С другой стороны, "Мир" не собирается останавливаться только на Турции. По словам замглавы МИД России Александра Панкина, Москва ведет активную работу по расширению географии применения платежной системы. Она уже работает во Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Идут переговоры с Таиландом, Индией, Бахрейном, Мьянмой, Нигерией, Египтом, Китаем и Кубой.В случае с Пекином Москва намерена совершенствовать формы сотрудничества между национальными платежными системами, говорит директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев. Уже есть договоренность об использовании одной карты как в системе "Мир", так и в местной Union Pay."Миротворческие" перспективыЭксперты считают, что Запад будет наращивать давление на российскую платежную систему. Цель США и Евросоюза — ограничить ее распространение за пределами России. "Проблемы Турции и санкции против главы НСПК — первые ласточки", — отмечает ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.По словам финансового аналитика Михаила Беляева, все будет зависеть от конкретных организаций. "Если они находятся в странах, не поддерживающих антироссийские ограничения и не связанных тесно с американской банковской системой, то транзакции продолжатся", — говорит он.Кроме того, в России, помимо 22 подсанкционных банков, есть и другие учреждения, которые выпускают карты "Мир", а до них США пока не добрались.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220906/rossiya-vedet-peregovory-s-kitaem-po-primeneniyu-kart-mir-1041345073.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220622/obem-platezhey-po-karte-apra-v-2021-godu-sostavil-bolee-25-milliardov-rubley-1039755653.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

экономика, в мире, россия