https://sputnik-abkhazia.ru/20220919/aslan-bzhaniya-vstretilsya-s-torgovym-predstavitelem-rossii-v-abkhazii-1041588181.html

Аслан Бжания встретился с торговым представителем России в Абхазии

Аслан Бжания встретился с торговым представителем России в Абхазии

Стороны обсудили ряд актуальных вопросов развития торговых и экономических отношений. 19.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-19T17:48+0300

2022-09-19T17:48+0300

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СУХУМ, 19 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с торговым представителем России в Абхазии Залиной Кобесовой, сообщает пресс-служба главы государства. "Обоснованно рассчитываю на то, что наше взаимодействие по экономическим направлениям будет серьезным образом улучшено. Мы будем поддерживать развитие наших отношений", - подчеркнул Аслан Бжания.Залина Кобесова была назначена на должность торгпреда России в Абхазии 20 августа и приступила к своим обязанностям 1 сентября. Она сменила на этом посту Владимира Некрасова, который после пяти лет службы был освобожден от должности российского торгпреда по собственному желанию.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220916/bzhaniya-i-chernyshenko-obsudili-razvitie-turisticheskoy-otrasli-v-abkhazii-1041545561.html

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