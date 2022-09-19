https://sputnik-abkhazia.ru/20220919/aslan-bzhaniya-vstretilsya-s-torgovym-predstavitelem-rossii-v-abkhazii-1041588181.html
Аслан Бжания встретился с торговым представителем России в Абхазии
Аслан Бжания встретился с торговым представителем России в Абхазии
Стороны обсудили ряд актуальных вопросов развития торговых и экономических отношений. 19.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-19T17:48+0300
2022-09-19T17:48+0300
2022-09-19T18:08+0300
в абхазии
абхазия
аслан бжания
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/13/1041587589_0:76:1280:796_1920x0_80_0_0_588dd080b77ca13c70d5b44308733c8d.jpg
СУХУМ, 19 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с торговым представителем России в Абхазии Залиной Кобесовой, сообщает пресс-служба главы государства. "Обоснованно рассчитываю на то, что наше взаимодействие по экономическим направлениям будет серьезным образом улучшено. Мы будем поддерживать развитие наших отношений", - подчеркнул Аслан Бжания.Залина Кобесова была назначена на должность торгпреда России в Абхазии 20 августа и приступила к своим обязанностям 1 сентября. Она сменила на этом посту Владимира Некрасова, который после пяти лет службы был освобожден от должности российского торгпреда по собственному желанию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220916/bzhaniya-i-chernyshenko-obsudili-razvitie-turisticheskoy-otrasli-v-abkhazii-1041545561.html
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/13/1041587589_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_bd6db4bb84aa8c2c01076450c1d8da01.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, аслан бжания, новости, россия
абхазия, аслан бжания, новости, россия
Аслан Бжания встретился с торговым представителем России в Абхазии
17:48 19.09.2022 (обновлено: 18:08 19.09.2022)
Стороны обсудили ряд актуальных вопросов развития торговых и экономических отношений.
СУХУМ, 19 сен - Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с торговым представителем России в Абхазии Залиной Кобесовой, сообщает
пресс-служба главы государства.
"Обоснованно рассчитываю на то, что наше взаимодействие по экономическим направлениям будет серьезным образом улучшено. Мы будем поддерживать развитие наших отношений", - подчеркнул Аслан Бжания.
Залина Кобесова была назначена на должность торгпреда России в Абхазии 20 августа и приступила к своим обязанностям 1 сентября. Она сменила на этом посту Владимира Некрасова, который после пяти лет службы был освобожден
от должности российского торгпреда по собственному желанию.