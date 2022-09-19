https://sputnik-abkhazia.ru/20220919/pvo-rossii-sbila-samolet-su-25-na-ukraine-1041583643.html
ПВО России сбила самолет Су-25 на Украине
ПВО России сбила самолет Су-25 на Украине
Также за сутки средства ПВО сбили 14 украинских беспилотников, перехватили две американские противорадиолокационные ракеты HARM, две баллистические ракеты... 19.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-19T14:15+0300
2022-09-19T14:15+0300
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СУХУМ, 19 сен – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины в Херсонской области, сообщает Министерство обороны России.Кроме того, высокоточным ударом ВКС России были уничтожены цеха завода "Искра" в Запорожье, который обслуживал реактивные системы залпового огня HIMARS, произведенные в США.В течение суток были нанесены высокоточные удары по местам сосредоточения живой силы и военной техники 53-й, 58-й, 93-й механизированных бригад, также 80-й десантно-штурмовой бригады, уничтожено более 200 бойцов и 11 единиц бронетехники.Также в результате удара по скоплению живой силы и техники 46-й аэромобильной бригады ВСУ уничтожено три единицы бронетехники и до 15 украинских военнослужащих.Ведомство сообщает, что российские войска нанесли массированный огневой удар по пункту временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады, потери противника в результате удара составили свыше 30 украинских военнослужащих убитыми и более 50 ранеными. Также в результате массированных огневых ударов по местам сосредоточения бойцов и техники 128-й горно-штурмовой бригады, 102-й бригады теробороны и пункта временной дислокации нацбатальона "Карпатская сечь" в Запорожье, было уничтожено более 70 боевиков и четыре единицы бронетехники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220918/aviatsiya-i-artilleriya-rossii-porazili-ukrainskie-punkty-upravleniya--1041574021.html
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новости, россия, украина, министерство обороны рф, донбасс
новости, россия, украина, министерство обороны рф, донбасс
ПВО России сбила самолет Су-25 на Украине
14:15 19.09.2022 (обновлено: 14:48 19.09.2022)
Также за сутки средства ПВО сбили 14 украинских беспилотников, перехватили две американские противорадиолокационные ракеты HARM, две баллистические ракеты "Точка-У" и 24 снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха".
СУХУМ, 19 сен – Sputnik.
Российские средства противовоздушной обороны сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины в Херсонской области, сообщает
Министерство обороны России.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России за сутки поразили семь пунктов управления ВСУ, 52 артиллерийских подразделения, живую силу и украинскую военную технику в 134 районах.
Кроме того, высокоточным ударом ВКС России были уничтожены цеха завода "Искра" в Запорожье, который обслуживал реактивные системы залпового огня HIMARS, произведенные в США.
В течение суток были нанесены высокоточные удары по местам сосредоточения живой силы и военной техники 53-й, 58-й, 93-й механизированных бригад, также 80-й десантно-штурмовой бригады, уничтожено более 200 бойцов и 11 единиц бронетехники.
Также в результате удара по скоплению живой силы и техники 46-й аэромобильной бригады ВСУ уничтожено три единицы бронетехники и до 15 украинских военнослужащих.
Ведомство сообщает, что российские войска нанесли массированный огневой удар по пункту временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады, потери противника в результате удара составили свыше 30 украинских военнослужащих убитыми и более 50 ранеными.
Также в результате массированных огневых ударов по местам сосредоточения бойцов и техники 128-й горно-штурмовой бригады, 102-й бригады теробороны и пункта временной дислокации нацбатальона "Карпатская сечь" в Запорожье, было уничтожено более 70 боевиков и четыре единицы бронетехники.