МВД Абхазии рассказало о препятствиях в расследовании экономических преступлений
17:45 20.09.2022 (обновлено: 17:59 20.09.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Здание МВД РА
© Sputnik / Томас Тхайцук
Координационное совещание правоохранительных органов состоялось в Сухумской прокуратуре 20 сентября.
СУХУМ, 20 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. На координационном совещании в Сухумской прокуратуре представители Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии рассказали о том, с какими препятствиями приходится сталкиваться в ходе работы.
Начальник отдела коррупционной направленности, налоговых преступлений и хищений бюджетных средств УБЭП Вадим Гиголаев назвал основные проблемы:
получение данных юридических и физических лиц, находящихся или функционирующих в России. Для этого приходится отправлять запросы в Россию, что не позволяет уложиться в сроки, предусмотренные для проведения оперативной проверки;
отсутствие локальных нормативно-правовых актов, регулирующих должностные обязанности и круг полномочий;
отсутствие в Уголовном кодексе Абхазии четкого определения и статьи коррупционной направленности;
отсутствие закона "О государственных служащих".
Гиголаев также отчитался о деятельности ведомства с 1 января 2019 года по настоящее время.
в отношении двух операционистов дополнительного офиса Сбербанка Абхазии возбуждены дела о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч.4 ст.156 УК Абхазии) и присвоении и растрате, организованной группой либо в особо крупном размере (ч.4 ст.157 УК Абхазии). Дела находятся на стадии судебного рассмотрения;
проверка в отношении должностных лиц Госкомпании "Абхазберегозащита" по признакам хищения чужого имущества в крупном размере, с использованием служебного положения, совершенного организованной группой либо в особо крупном размере (ч.4 ст.157). Материал находится в Следственном управлении МВД Абхазии;
проверка по факту недостачи средств (9,4 миллиона рублей) в банкомате Новоафонского филиала Сбербанка Абхазии, образовавшейся в период с 11 июля 2017 года по 19 декабря 2018 года. Материал направлен в МВД.
проверка деятельности СФТИ касательно соблюдения законодательства в сфере энергетики. Материал по признакам злоупотребления должностными полномочиями и халатности направлен в Генпрокуратуру.
возбуждение уголовного дела в отношении должностных лиц Национального онкологического центра о присвоении и растрате с использованием служебного положения, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч.4 ст. 157). По материалам проверки возбуждено уголовное дело.
совместно с СГБ Абхазии выявлены преступления, связанные с освоением бюджетных средств со стороны главного санитарного врача республики Людмилы Скорик. В отношении Скорик возбуждено уголовное дело по двум эпизодам превышения должностных полномочий и по четырем эпизодам хищения путем присвоения и растраты.