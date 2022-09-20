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https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/mvd-abkhazii-rasskazalo-o-prepyatstviyakh-v-rassledovanii-ekonomicheskikh-prestupleniy-1041604414.html
МВД Абхазии рассказало о препятствиях в расследовании экономических преступлений
МВД Абхазии рассказало о препятствиях в расследовании экономических преступлений
Координационное совещание правоохранительных органов состоялось в Сухумской прокуратуре 20 сентября. 20.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-20T17:45+0300
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СУХУМ, 20 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. На координационном совещании в Сухумской прокуратуре представители Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии рассказали о том, с какими препятствиями приходится сталкиваться в ходе работы.Начальник отдела коррупционной направленности, налоговых преступлений и хищений бюджетных средств УБЭП Вадим Гиголаев назвал основные проблемы:Гиголаев также отчитался о деятельности ведомства с 1 января 2019 года по настоящее время.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/mvd-abkhazii-vyyavilo-obschie-narusheniya-v-vozbuzhdenii-ugolovnykh-del-po-faktu-dtp-1041597582.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220912/genprokuratura-abkhazii-vozbudila-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-lyudmily-skorik-1041473562.html
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абхазия, мвд абхазии, новости

МВД Абхазии рассказало о препятствиях в расследовании экономических преступлений

17:45 20.09.2022 (обновлено: 17:59 20.09.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Здание МВД РА
Здание МВД РА - Sputnik Абхазия, 1920, 20.09.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Координационное совещание правоохранительных органов состоялось в Сухумской прокуратуре 20 сентября.
СУХУМ, 20 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. На координационном совещании в Сухумской прокуратуре представители Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии рассказали о том, с какими препятствиями приходится сталкиваться в ходе работы.
Начальник отдела коррупционной направленности, налоговых преступлений и хищений бюджетных средств УБЭП Вадим Гиголаев назвал основные проблемы:
получение данных юридических и физических лиц, находящихся или функционирующих в России. Для этого приходится отправлять запросы в Россию, что не позволяет уложиться в сроки, предусмотренные для проведения оперативной проверки;
отсутствие локальных нормативно-правовых актов, регулирующих должностные обязанности и круг полномочий;
отсутствие в Уголовном кодексе Абхазии четкого определения и статьи коррупционной направленности;
отсутствие закона "О государственных служащих".
Патрульные машины МВД Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 20.09.2022
МВД Абхазии выявило общие нарушения в возбуждении уголовных дел по факту ДТП
13:23
Гиголаев также отчитался о деятельности ведомства с 1 января 2019 года по настоящее время.
в отношении двух операционистов дополнительного офиса Сбербанка Абхазии возбуждены дела о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч.4 ст.156 УК Абхазии) и присвоении и растрате, организованной группой либо в особо крупном размере (ч.4 ст.157 УК Абхазии). Дела находятся на стадии судебного рассмотрения;
проверка в отношении должностных лиц Госкомпании "Абхазберегозащита" по признакам хищения чужого имущества в крупном размере, с использованием служебного положения, совершенного организованной группой либо в особо крупном размере (ч.4 ст.157). Материал находится в Следственном управлении МВД Абхазии;
проверка по факту недостачи средств (9,4 миллиона рублей) в банкомате Новоафонского филиала Сбербанка Абхазии, образовавшейся в период с 11 июля 2017 года по 19 декабря 2018 года. Материал направлен в МВД.
проверка деятельности СФТИ касательно соблюдения законодательства в сфере энергетики. Материал по признакам злоупотребления должностными полномочиями и халатности направлен в Генпрокуратуру.
возбуждение уголовного дела в отношении должностных лиц Национального онкологического центра о присвоении и растрате с использованием служебного положения, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч.4 ст. 157). По материалам проверки возбуждено уголовное дело.
совместно с СГБ Абхазии выявлены преступления, связанные с освоением бюджетных средств со стороны главного санитарного врача республики Людмилы Скорик. В отношении Скорик возбуждено уголовное дело по двум эпизодам превышения должностных полномочий и по четырем эпизодам хищения путем присвоения и растраты.
Генеральная прокуратура Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 12.09.2022
В Абхазии
Генпрокуратура Абхазии возбудила уголовное дело в отношении Людмилы Скорик
12 сентября, 18:29
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