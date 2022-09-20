https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/mvd-abkhazii-rasskazalo-o-prepyatstviyakh-v-rassledovanii-ekonomicheskikh-prestupleniy-1041604414.html

МВД Абхазии рассказало о препятствиях в расследовании экономических преступлений

МВД Абхазии рассказало о препятствиях в расследовании экономических преступлений

Координационное совещание правоохранительных органов состоялось в Сухумской прокуратуре 20 сентября. 20.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-20T17:45+0300

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СУХУМ, 20 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. На координационном совещании в Сухумской прокуратуре представители Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии рассказали о том, с какими препятствиями приходится сталкиваться в ходе работы.Начальник отдела коррупционной направленности, налоговых преступлений и хищений бюджетных средств УБЭП Вадим Гиголаев назвал основные проблемы:Гиголаев также отчитался о деятельности ведомства с 1 января 2019 года по настоящее время.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/mvd-abkhazii-vyyavilo-obschie-narusheniya-v-vozbuzhdenii-ugolovnykh-del-po-faktu-dtp-1041597582.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220912/genprokuratura-abkhazii-vozbudila-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-lyudmily-skorik-1041473562.html

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