https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/sredstva-pvo-rossii-sbili-12-ukrainskikh-dronov-za-sutki-1041606892.html

Средства ПВО России сбили 12 украинских дронов за сутки

Средства ПВО России сбили 12 украинских дронов за сутки

Также в воздухе были уничтожены 27 снарядов РСЗО "HIMARS" и "Ольха", сбиты две противорадиолокационные ракеты "HARM" американского производства. 20.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-20T18:54+0300

2022-09-20T18:54+0300

2022-09-20T18:54+0300

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СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны сбили 12 украинских беспилотников за сутки, сообщает Министерство обороны России.Также истребительной авиацией ВКС России сбит украинский самолет Су-24.В результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 81-й аэромобильной и 66-й механизированной бригад ВСУ было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, три танка и 12 автомобилей.Также высокоточными ударами по пунктам временной дислокации 35-й бригады морской пехоты и 114-й бригады теробороны уничтожено более 70 националистов, свыше 15 единиц специальной военной техники и автомобилей.Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 59-й мотопехотной бригады ликвидировано до 100 военнослужащих и семь боевых бронированных машин. Также в Николаеве уничтожены цеха бронетанкового завода, в которых осуществлялся ремонт военной техники данного соединения.Кроме того, ведомство сообщает о пяти артиллерийских обстрелах тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Всего в сторону станции было выпущено 24 артиллерийских снаряда. Радиационная обстановка в норме.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 295 самолетов, 155 вертолетов, 2007 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 5038 танков и других боевых бронированных машин, 839 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3403 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 5719 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220919/minoborony-rossii-zayavilo-chto-ssha-priznalis-v-provedenii-bioissledovaniy-na-ukraintsakh-1041587910.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220916/putin-plan-spetsoperatsii-ne-podlezhit-korrektirovke-1041555509.html

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