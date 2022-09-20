https://sputnik-abkhazia.ru/20220920/sredstva-pvo-rossii-sbili-12-ukrainskikh-dronov-za-sutki-1041606892.html
Средства ПВО России сбили 12 украинских дронов за сутки
Средства ПВО России сбили 12 украинских дронов за сутки
Также в воздухе были уничтожены 27 снарядов РСЗО "HIMARS" и "Ольха", сбиты две противорадиолокационные ракеты "HARM" американского производства. 20.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-20T18:54+0300
2022-09-20T18:54+0300
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СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны сбили 12 украинских беспилотников за сутки, сообщает Министерство обороны России.Также истребительной авиацией ВКС России сбит украинский самолет Су-24.В результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 81-й аэромобильной и 66-й механизированной бригад ВСУ было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, три танка и 12 автомобилей.Также высокоточными ударами по пунктам временной дислокации 35-й бригады морской пехоты и 114-й бригады теробороны уничтожено более 70 националистов, свыше 15 единиц специальной военной техники и автомобилей.Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 59-й мотопехотной бригады ликвидировано до 100 военнослужащих и семь боевых бронированных машин. Также в Николаеве уничтожены цеха бронетанкового завода, в которых осуществлялся ремонт военной техники данного соединения.Кроме того, ведомство сообщает о пяти артиллерийских обстрелах тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Всего в сторону станции было выпущено 24 артиллерийских снаряда. Радиационная обстановка в норме.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 295 самолетов, 155 вертолетов, 2007 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 5038 танков и других боевых бронированных машин, 839 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3403 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 5719 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220919/minoborony-rossii-zayavilo-chto-ssha-priznalis-v-provedenii-bioissledovaniy-na-ukraintsakh-1041587910.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220916/putin-plan-spetsoperatsii-ne-podlezhit-korrektirovke-1041555509.html
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россия, новости, украина, донбасс
россия, новости, украина, донбасс
Средства ПВО России сбили 12 украинских дронов за сутки
Также в воздухе были уничтожены 27 снарядов РСЗО "HIMARS" и "Ольха", сбиты две противорадиолокационные ракеты "HARM" американского производства.
СУХУМ, 20 сен - Sputnik.
Российские средства противовоздушной обороны сбили 12 украинских беспилотников за сутки, сообщает
Министерство обороны России.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ, 49 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 142 районах, пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.
Также истребительной авиацией ВКС России сбит украинский самолет Су-24.
В результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 81-й аэромобильной и 66-й механизированной бригад ВСУ было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, три танка и 12 автомобилей.
Также высокоточными ударами по пунктам временной дислокации 35-й бригады морской пехоты и 114-й бригады теробороны уничтожено более 70 националистов, свыше 15 единиц специальной военной техники и автомобилей.
Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 59-й мотопехотной бригады ликвидировано до 100 военнослужащих и семь боевых бронированных машин. Также в Николаеве уничтожены цеха бронетанкового завода, в которых осуществлялся ремонт военной техники данного соединения.
Кроме того, ведомство сообщает о пяти артиллерийских обстрелах тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Всего в сторону станции было выпущено 24 артиллерийских снаряда. Радиационная обстановка в норме.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 295 самолетов, 155 вертолетов, 2007 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 5038 танков и других боевых бронированных машин, 839 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3403 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 5719 единиц специальной военной автомобильной техники.