https://sputnik-abkhazia.ru/20220922/demarsh-podsudimykh-sud-prodolzhil-rassmotrenie-troynogo-ubiystva-v-sukhume-1041654279.html

"Демарш" подсудимых: суд продолжил рассмотрение тройного убийства в Сухуме

"Демарш" подсудимых: суд продолжил рассмотрение тройного убийства в Сухуме

Рассмотрение дела о тройном убийстве, которое произошло в ноябре 2019 года на набережной Махаджиров в Сухуме, продолжилось в здании СГБ Абхазии 22 сентября. 22.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-22T18:10+0300

2022-09-22T18:10+0300

2022-09-22T18:30+0300

в абхазии

суд

верховный суд абхазии

дело о тройном убийстве на набережной сухума

абхазия

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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба и Алхаса Авидзба, официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Асмат Цвижба, Sputnik"Закрыть" судебное заседаниеВ начале судебного заседания подсудимый Эрик Чкадуа выступил с ходатайством о необходимости, по его мнению, проведения судебного заседания в закрытом режиме без присутствия сидящих в зале. По его словам, из-за выкриков из зала, переходящих в перепалки, представляется невозможным полноценно высказывать свою позицию и участвовать в суде.Позицию Чкадуа поддержали и остальные обвиняемые."Дайте объективно разобраться, мы хотим делать какие-то замечания. Чем дальше идет процесс, тем более накаляется обстановка в зале суда. Мы докажем свою непричастность, но у нас нет возможности. Сколько процессов сорвали, вы прекрасно помните", - отметил Дато Ахалая.Адвокат Марина Тания, защищающая интересы Эрика Чкадуа, Беслана Бганба и Аслана Блабба и другие адвокаты, тоже разделили точку зрения своих подзащитных и попросили суд удовлетворить ходатайство."Поработаем в спокойной обстановке, пока еще одна бутылка не полетела", - сказала Тания.Начальник судебного управления Генеральной прокуратуры Абхазии Даур Амичба напомнил, что в Уголовно-процессуальном кодексе республики в статье о гласности указаны основания для проведения закрытого заседания - если в материалах уголовного дела или в показаниях свидетеля обсуждается государственная тайна, рассматривается уголовное дело в отношении несовершеннолетних, либо в отношении преступлений, связанных с изнасилованием и раскрытием личных тайн или при необходимости обеспечить безопасность участникам процесса.По словам Амичба, именно для обеспечения безопасности слушание было перенесено в СГБ и суд обеспечивает порядок безопасности. Также он отметил, что помимо присутствующих в зале, сами обвиняемые не раз удалялись с процесса за нарушение порядка, в том числе за оскорбление стороны обвинения и потерпевших. Амичба отметил, что оснований для проведения закрытого заседания, по его мнению, нет.Заместитель генпрокурора Абхазии Руслан Тыркба разделил позицию Амичба.Адвокат потерпевших Инга Габилая заявила, что при удовлетворении ходатайства Чкадуа будет нарушен принцип гласности, и оснований для закрытого заседания не представлено.После выступления стороны обвинения, Чкадуа добавил, что не выступает против присутствия СМИ на заседании, а лишь за возможность высказаться, которую зал ему не предоставляет.По словам Даура Амичба, закон не предусматривает "частичности" закрытого заседания и средства массовой информации также по нормам не участники процесса. За исключением конвоя и участников судебного заседания в зале никто остаться не сможет.Продление меры пресеченияПосовещавшись на месте, суд решил не удовлетворить ходатайство подсудимого Чкадуа. По мнению коллегии судей, проведение процесса в закрытом режиме не целесообразно и суд предпринимает все меры для "полной реализации всех прав участников процесса и, в первую очередь, подсудимых".После озвученного решения подсудимый Дато Ахалая заявил, что он и другие обвиняемые "встают и уходят" и не желают, чтобы их адвокаты продолжали защиту. Обвиняемых вывели из зала.Адвокаты подсудимых заявили, что не могут продолжать представлять их в суде после того, как они отказались от услуг.Начальник судебного управления Генеральной прокуратуры Амичба отметил, что, если обвиняемые не хотят далее пользоваться услугами своих адвокатов, то это должно быть отражено в официальном письменном заявлении, иначе защитники не имеют права удалиться из зала заседания.Суд удалился на двухчасовой перерыв. Вернувшись, адвокаты заявили, что подсудимые согласились на представление их в суде, но только на текущем заседании, дабы суд не счел, что они намеренно затягивают процесс и срывают ходатайство о продлении срока содержания.Даур Амичба выступил с ходатайством о продлении срока содержания под стражей на три месяца до 22 декабря, так как, по мнению обвинения, избрание иной меры пресечения невозможно – подсудимые обвиняются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, вину не признают, Бганба и Чкадуа длительное время скрывались от следствия, обвиняемые могут оказать давление на недопрошенных свидетелей.Суд после перерыва ходатайство удовлетворил. Обвиняемые останутся под стражей до 22 декабря.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220823/sud-prodolzhil-rassmotrenie-dela-o-troynom-ubiystve-na-naberezhnoy-sukhuma-1041093698.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220818/v-genprokurature-rasskazali-o-khode-sudebnogo-razbiratelstva-po-delu-o-troynom-ubiystve-1041010573.html

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суд, верховный суд абхазии, дело о тройном убийстве на набережной сухума, абхазия