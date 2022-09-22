https://sputnik-abkhazia.ru/20220922/nalogovye-postupleniya-v-byudzhet-abkhazii-v-2022-godu-prevysili-planovye-pokazateli-1041639251.html

Налоговые поступления в бюджет Абхазии в 2022 году превысили плановые показатели

Налоговые поступления в бюджет Абхазии в 2022 году превысили плановые показатели

Выполнение плана по сбору налоговых платежей составило 140%, динамика роста по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – 126%. 22.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-22T08:55+0300

2022-09-22T08:55+0300

2022-09-22T08:55+0300

в абхазии

налоги

абхазия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/11/1032639737_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_57c1189445eb5294aa83b6377414b3b6.jpg

СУХУМ, 22 сен – Sputnik. С января 2022 года общий объем налоговых платежей в государственный бюджет Абхазии составил 2,4 млрд руб, при плане 1,7 млрд руб, рассказал в интервью радио Sputnik министр по налогам и сборам республики Михаил Габелия.План по налогу на добавленную стоимость был выполнен на 162%. При плане в 476 млн руб, поступления составили 773 млн руб.Подоходный налог выполнен на 134%, при плане 557 млн руб, поступления составили 748 млн руб.Показатели по налогу на прибыль составили 127%, при плане 473 млн руб, поступления составили 601 млн руб.План по налогу на имущество был выполнен на 155%. При плане 41 млн руб, поступления составили 64 млн руб.Собираемость по налогам на акцизы составила 97%. При плане 41 млн руб, поступления составили 39 млн руб.Поступления по налогу на землю составили 99 млн руб, при плане 701,8 млн руб.Показатели по спецналогу были выполнены на 126%, при плане 80 млн руб, факт составил 100 млн руб.Патентный налог был выполнен на 148%. При плане 12 млн руб, поступления составили 17 млн руб.По словам Габелия, самая высокая собираемость наблюдается в Ткуарчалском районе. План был выполнен на 268%, что связано с погашением задолженностей предприятия "Ткуарчал-уголь".Налоговые поступления из Сухума при плане 981 млн руб составили 1,2 млрд руб, из Гагрского района - при плане 369 млн руб составили 638 млн руб, из Гудаутского района - при плане 128 млн руб, составили 236 млн руб, из Сухумского района – при плане 103 млн руб, составили 107 млн руб.Налоговые платежи Гулрыпшского района при плане 44 млн руб составили 65 млн руб, Очамчырского района - при плане 101 млн руб составили 148 ммлн руб Галского района - при плане 26 ммлн руб, составили 33 млн руб.Габелия отметил, что самыми крупными налогоплательщиками оказались представители строительной сферы. При плане 23,2 млн руб, в государственный бюджет поступило 79,2 млн руб. Неплохая динамика поступлений от объектов размещения и экскурсионной деятельности, отметил министр. По его словам, общая сумма поступлений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составила 339 млн руб, 63 млн от ИП и 275 млн от юрлиц.Он добавил, что за 2022 год в Службу судебных приставов было отправлено 176 материалов на сумму свыше 200 млн руб, было взыскано более 100 млн руб.Общий объем налоговой задолженности перед бюджетом Абхазии – 1 миллиард рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220902/nalogi-infrastrukturu-i-tursezon-obsudil-prezident-s-glavami-gorodov-i-rayonov-1041294929.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220818/posrednik-bartsits-o-vzyskanii-dolgov-po-nalogam-i-kreditam--1040996668.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

налоги, абхазия, экономика