https://sputnik-abkhazia.ru/20220922/nalogovye-postupleniya-v-byudzhet-abkhazii-v-2022-godu-prevysili-planovye-pokazateli-1041639251.html
Налоговые поступления в бюджет Абхазии в 2022 году превысили плановые показатели
Налоговые поступления в бюджет Абхазии в 2022 году превысили плановые показатели
Выполнение плана по сбору налоговых платежей составило 140%, динамика роста по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – 126%. 22.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-22T08:55+0300
2022-09-22T08:55+0300
2022-09-22T08:55+0300
в абхазии
налоги
абхазия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/11/1032639737_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_57c1189445eb5294aa83b6377414b3b6.jpg
СУХУМ, 22 сен – Sputnik. С января 2022 года общий объем налоговых платежей в государственный бюджет Абхазии составил 2,4 млрд руб, при плане 1,7 млрд руб, рассказал в интервью радио Sputnik министр по налогам и сборам республики Михаил Габелия.План по налогу на добавленную стоимость был выполнен на 162%. При плане в 476 млн руб, поступления составили 773 млн руб.Подоходный налог выполнен на 134%, при плане 557 млн руб, поступления составили 748 млн руб.Показатели по налогу на прибыль составили 127%, при плане 473 млн руб, поступления составили 601 млн руб.План по налогу на имущество был выполнен на 155%. При плане 41 млн руб, поступления составили 64 млн руб.Собираемость по налогам на акцизы составила 97%. При плане 41 млн руб, поступления составили 39 млн руб.Поступления по налогу на землю составили 99 млн руб, при плане 701,8 млн руб.Показатели по спецналогу были выполнены на 126%, при плане 80 млн руб, факт составил 100 млн руб.Патентный налог был выполнен на 148%. При плане 12 млн руб, поступления составили 17 млн руб.По словам Габелия, самая высокая собираемость наблюдается в Ткуарчалском районе. План был выполнен на 268%, что связано с погашением задолженностей предприятия "Ткуарчал-уголь".Налоговые поступления из Сухума при плане 981 млн руб составили 1,2 млрд руб, из Гагрского района - при плане 369 млн руб составили 638 млн руб, из Гудаутского района - при плане 128 млн руб, составили 236 млн руб, из Сухумского района – при плане 103 млн руб, составили 107 млн руб.Налоговые платежи Гулрыпшского района при плане 44 млн руб составили 65 млн руб, Очамчырского района - при плане 101 млн руб составили 148 ммлн руб Галского района - при плане 26 ммлн руб, составили 33 млн руб.Габелия отметил, что самыми крупными налогоплательщиками оказались представители строительной сферы. При плане 23,2 млн руб, в государственный бюджет поступило 79,2 млн руб. Неплохая динамика поступлений от объектов размещения и экскурсионной деятельности, отметил министр. По его словам, общая сумма поступлений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составила 339 млн руб, 63 млн от ИП и 275 млн от юрлиц.Он добавил, что за 2022 год в Службу судебных приставов было отправлено 176 материалов на сумму свыше 200 млн руб, было взыскано более 100 млн руб.Общий объем налоговой задолженности перед бюджетом Абхазии – 1 миллиард рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220902/nalogi-infrastrukturu-i-tursezon-obsudil-prezident-s-glavami-gorodov-i-rayonov-1041294929.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220818/posrednik-bartsits-o-vzyskanii-dolgov-po-nalogam-i-kreditam--1040996668.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/11/1032639737_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_5e6443b9fec1d5492f5e700e18bac8dd.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
налоги, абхазия, экономика
налоги, абхазия, экономика
Налоговые поступления в бюджет Абхазии в 2022 году превысили плановые показатели
Выполнение плана по сбору налоговых платежей составило 140%, динамика роста по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – 126%.
СУХУМ, 22 сен – Sputnik. С января 2022 года общий объем налоговых платежей в государственный бюджет Абхазии составил 2,4 млрд руб, при плане 1,7 млрд руб, рассказал в интервью радио Sputnik министр по налогам и сборам республики Михаил Габелия.
План по налогу на добавленную стоимость был выполнен на 162%. При плане в 476 млн руб, поступления составили 773 млн руб.
Подоходный налог выполнен на 134%, при плане 557 млн руб, поступления составили 748 млн руб.
Показатели по налогу на прибыль составили 127%, при плане 473 млн руб, поступления составили 601 млн руб.
План по налогу на имущество был выполнен на 155%. При плане 41 млн руб, поступления составили 64 млн руб.
Собираемость по налогам на акцизы составила 97%. При плане 41 млн руб, поступления составили 39 млн руб.
Поступления по налогу на землю составили 99 млн руб, при плане 701,8 млн руб.
Показатели по спецналогу были выполнены на 126%, при плане 80 млн руб, факт составил 100 млн руб.
Патентный налог был выполнен на 148%. При плане 12 млн руб, поступления составили 17 млн руб.
По словам Габелия, самая высокая собираемость наблюдается в Ткуарчалском районе. План был выполнен на 268%, что связано с погашением задолженностей предприятия "Ткуарчал-уголь".
Налоговые поступления из Сухума при плане 981 млн руб составили 1,2 млрд руб, из Гагрского района - при плане 369 млн руб составили 638 млн руб, из Гудаутского района - при плане 128 млн руб, составили 236 млн руб, из Сухумского района – при плане 103 млн руб, составили 107 млн руб.
Налоговые платежи Гулрыпшского района при плане 44 млн руб составили 65 млн руб, Очамчырского района - при плане 101 млн руб составили 148 ммлн руб Галского района - при плане 26 ммлн руб, составили 33 млн руб.
Габелия отметил, что самыми крупными налогоплательщиками оказались представители строительной сферы. При плане 23,2 млн руб, в государственный бюджет поступило 79,2 млн руб.
Неплохая динамика поступлений от объектов размещения и экскурсионной деятельности, отметил министр. По его словам, общая сумма поступлений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составила 339 млн руб, 63 млн от ИП и 275 млн от юрлиц.
Глава Министерства по налогам и сборам подчеркнул, что объекты и предприятия, которые не выплачивают налоги, ставятся на учет, их счета блокируются и выставляются инкассовые поручения.
Он добавил, что за 2022 год в Службу судебных приставов было отправлено 176 материалов на сумму свыше 200 млн руб, было взыскано более 100 млн руб.
Общий объем налоговой задолженности перед бюджетом Абхазии – 1 миллиард рублей.