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Российские войска уничтожили украинский ЗРК "Бук-М1" в ДНР
Российские войска уничтожили украинский ЗРК "Бук-М1" в ДНР
Военная спецоперация на Украине началась 24 февраля, в ее рамках российские войска уничтожают военную технику, инфраструктуру и живую силу противника. 23.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-23T16:02+0300
2022-09-23T16:02+0300
2022-09-23T16:02+0300
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СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Российские войска уничтожили украинский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" в районе населённого пункта Никифоровка Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны России.Также были уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районе города Запорожье, в Харьковской области и в ДНР.Истребительной авиацией России за сутки был сбит украинский истребитель МиГ-29 и два Су-25. Средствами ПВО России за сутки было сбито 19 украинских беспилотников, уничтожены в воздухе 42 реактивных снаряда американской системы залпового огня "HIMARS" и "Ольха".Ведомство также сообщает, что в результате высокоточного удара ВКС России по подразделениям 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска в ДНР уничтожено более 220 украинских военнослужащих, а в районе Славянска и населенного пункта Озерное было нанесено огневое поражение подразделениям иностранных наемников, погибли более ста боевиков.В районе Запорожья ВКС России нанесли удары по позициям тактической группы "Чайка" и по пунктам временной дислокации националистических батальонов "Скиф", "Днепр" и "Гепард". Ликвидировано свыше 190 боевиков и 12 единиц военной техники.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 298 самолетов, 155 вертолетов, 2054 беспилотных летательных аппарата, 376 зенитных ракетных комплексов, 5077 танков и других боевых бронированных машин, 844 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3410 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5794 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220923/minoborony-rossii-vklyuchilo-novye-kategorii-v-spiski-grazhdan-ne-podlezhaschikh-mobilizatsii-1041664643.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220921/chastichnaya-mobilizatsiya-i-podderzhka-referendumov-putin-vystupil-s-obrascheniem-1041617301.html
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новости, донбасс, россия, украина, в мире
новости, донбасс, россия, украина, в мире
Российские войска уничтожили украинский ЗРК "Бук-М1" в ДНР
Военная спецоперация на Украине началась 24 февраля, в ее рамках российские войска уничтожают военную технику, инфраструктуру и живую силу противника.
СУХУМ, 23 сен - Sputnik.
Российские войска уничтожили украинский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" в районе населённого пункта Никифоровка Донецкой Народной Республики, сообщает
Минобороны России.
За сутки ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии были поражены пункты временной дислокации 59-й мотопехотной и 63-й механизированной бригад в Николаевкой области, четыре пункта управления, подавлены 74 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 142-х районах.
Также были уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районе города Запорожье, в Харьковской области и в ДНР.
Истребительной авиацией России за сутки был сбит украинский истребитель МиГ-29 и два Су-25.
Средствами ПВО России за сутки было сбито 19 украинских беспилотников, уничтожены в воздухе 42 реактивных снаряда американской системы залпового огня "HIMARS" и "Ольха".
Ведомство также сообщает, что в результате высокоточного удара ВКС России по подразделениям 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска в ДНР уничтожено более 220 украинских военнослужащих, а в районе Славянска и населенного пункта Озерное было нанесено огневое поражение подразделениям иностранных наемников, погибли более ста боевиков.
В районе Запорожья ВКС России нанесли удары по позициям тактической группы "Чайка" и по пунктам временной дислокации националистических батальонов "Скиф", "Днепр" и "Гепард". Ликвидировано свыше 190 боевиков и 12 единиц военной техники.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 298 самолетов, 155 вертолетов, 2054 беспилотных летательных аппарата, 376 зенитных ракетных комплексов, 5077 танков и других боевых бронированных машин, 844 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3410 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5794 единицы специальной военной автомобильной техники.