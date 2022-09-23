https://sputnik-abkhazia.ru/20220923/rossiyskie-voyska-unichtozhili-ukrainskiy-zrk-buk-m1-v-dnr-1041668609.html

Российские войска уничтожили украинский ЗРК "Бук-М1" в ДНР

Российские войска уничтожили украинский ЗРК "Бук-М1" в ДНР

Военная спецоперация на Украине началась 24 февраля, в ее рамках российские войска уничтожают военную технику, инфраструктуру и живую силу противника. 23.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-23T16:02+0300

2022-09-23T16:02+0300

2022-09-23T16:02+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Российские войска уничтожили украинский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" в районе населённого пункта Никифоровка Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны России.Также были уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районе города Запорожье, в Харьковской области и в ДНР.Истребительной авиацией России за сутки был сбит украинский истребитель МиГ-29 и два Су-25. Средствами ПВО России за сутки было сбито 19 украинских беспилотников, уничтожены в воздухе 42 реактивных снаряда американской системы залпового огня "HIMARS" и "Ольха".Ведомство также сообщает, что в результате высокоточного удара ВКС России по подразделениям 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска в ДНР уничтожено более 220 украинских военнослужащих, а в районе Славянска и населенного пункта Озерное было нанесено огневое поражение подразделениям иностранных наемников, погибли более ста боевиков.В районе Запорожья ВКС России нанесли удары по позициям тактической группы "Чайка" и по пунктам временной дислокации националистических батальонов "Скиф", "Днепр" и "Гепард". Ликвидировано свыше 190 боевиков и 12 единиц военной техники.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 298 самолетов, 155 вертолетов, 2054 беспилотных летательных аппарата, 376 зенитных ракетных комплексов, 5077 танков и других боевых бронированных машин, 844 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3410 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5794 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220923/minoborony-rossii-vklyuchilo-novye-kategorii-v-spiski-grazhdan-ne-podlezhaschikh-mobilizatsii-1041664643.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220921/chastichnaya-mobilizatsiya-i-podderzhka-referendumov-putin-vystupil-s-obrascheniem-1041617301.html

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