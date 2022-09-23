https://sputnik-abkhazia.ru/20220923/sila-v-pravde-molodezh-abkhazii-sozdast-kampaniyu-v-podderzhku-rossii-1041673441.html

Сила в правде: молодежь Абхазии создаст кампанию в поддержку России

Сила в правде: молодежь Абхазии создаст кампанию в поддержку России

В Медиацентре МИД Абхазии состоялась встреча молодых лидеров Абхазии с главой внешнеполитического ведомства страны Иналом Ардзинба и министром юстиции Анри... 23.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-23T21:04+0300

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СУХУМ, 23 сен – Sputnik. Молодые активисты из Абхазии приняли решение о создании общественной кампании в поддержку России и ее президента Владимира Путина под названием "Сила в правде". Об этом рассказал председатель организации "Апеипш" Саид Куланба на встрече главам МИД и министерства юстиции с представителями молодежных движений."Несмотря на то, что Россия сегодня ведет борьбу с коллективным западом, борьбу с глобальной несправедливостью, наши отношения улучшаются с каждым годом, в том числе и в вопросах молодежи. Исходя из этого, нами было принято решение о создании общественной компании в поддержку Российской Федерации и лично Владимира Путина под названием "Сила в правде", - подчеркнул он.В рамках компании состоятся круглые столы, будет проводиться работа по информационной координации. Первое мероприятие пройдет 7 октября, оно будет приурочено к юбилею 70-летию российского лидера."Также у нашей организации планируется встреча с президентом Абхазии Асланом Бжания, где мы, я убежден, получим поддержку", - отметил Куланба.Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба назвал идею правильной и своевременной."Мне кажется эта идея очень правильная. Идет серьезная военная операция. Был подписан указ президента Российской Федерации о частичной мобилизации. Ситуация достаточно напряженная и мы могли бы высказать свою поддержку руководителю России, который так много делал и делает для нашей республики", - сказал он.В Медицентре МИД глава ведомства Инал Ардзинба и министр юстиции Анри Барциц встретились с представителями молодежных движений и организаций. Цель встречи - разработка совместного плана действий по реализации актуальных инициатив, взаимодействие молодых лидеров Абхазии и России, обсуждение текущей общественно-политической ситуации в стране, а также современных международных вызовов и угроз.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220922/glava-mid-abkhazii-prokommentiroval-situatsiyu-v-regione-politiku-zapada-i-rabotu-npo-1041654888.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220922/politika-zapada-protiv-rossii-i-npo-v-abkhazii-inal-ardzinba-vystupil-s-zayavleniyami-1041657390.html

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