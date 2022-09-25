https://sputnik-abkhazia.ru/20220925/deputat-o-referendumakh-v-donbasse-khersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastyakh-zakonomernyy-itog-1041693160.html
Депутат о референдумах в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях: закономерный итог
Депутат о референдумах в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях: закономерный итог
Референдумы о вхождении в состав России проводятся в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. 25.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-25T11:30+0300
2022-09-25T11:30+0300
2022-09-25T14:49+0300
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СУХУМ, 25 сен – Sputnik. Референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России можно было провести и раньше, это закономерный итог, сказал в интервью радио Sputnik депутат Парламента Абхазии Леонид Лакербая."Потому что с 2014 года люди терпят такие лишения, это люди, которые фактически выброшены из той страны, гражданами которого они являются, они там никто, не получают ни пенсий, ни пособий, подвергаются ужасным обстрелам. Я думаю, что это (референдумы – прим.) закономерный итог, потому что с 2014 года звучало столько чаяний и предложений о том, чтобы жить вместе с Россией", - подчеркнул он.Что касается решения о частичной мобилизации, объявленной в России, Лакербая считает, что оно обосновано исходя из того, что на поле боя есть численный перевес украинской армии.По мнению Лакербая, западные страны должны принять существующую реальность и согласиться с тем, что мир меняется."Надеемся, что при всех сегодняшних негативах есть возможность миру измениться в лучшую сторону. Референдумы должны показать западному миру, что, извините, это уже другое состояние этих республик, что они уже под защитой государства российского со всеми вытекающими обстоятельствами для Запада. Это упреждающий сигнал им. И хороший позитивный звонок жителям других областей Украины", - сказал парламентарий.Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР, многие добровольцы из республики воюют на Донбассе, кроме того, Абхазия оказывает гуманитарную помощь, отметил Лакербая.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220925/zakonomernye-protsessy-politologi-o-referendume-i-chastichnoy-mobilizatsii--1041691909.html
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Депутат о референдумах в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях: закономерный итог
11:30 25.09.2022 (обновлено: 14:49 25.09.2022)
Референдумы о вхождении в состав России проводятся в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября.
СУХУМ, 25 сен – Sputnik. Референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России можно было провести и раньше, это закономерный итог, сказал в интервью радио Sputnik депутат Парламента Абхазии Леонид Лакербая.
"Потому что с 2014 года люди терпят такие лишения, это люди, которые фактически выброшены из той страны, гражданами которого они являются, они там никто, не получают ни пенсий, ни пособий, подвергаются ужасным обстрелам. Я думаю, что это (референдумы – прим.) закономерный итог, потому что с 2014 года звучало столько чаяний и предложений о том, чтобы жить вместе с Россией", - подчеркнул он.
Что касается решения о частичной мобилизации, объявленной в России, Лакербая считает, что оно обосновано исходя из того, что на поле боя есть численный перевес украинской армии.
"Я думаю, это один из главных факторов того, что проведена частичная мобилизация наряду с тем, что речь пойдет о референдумах. Проведение референдумов свидетельствует о том, что Россия вняла просьбам, обращениям тех граждан, которые дискриминируются на Украине, к той стране, к которой они относятся до настоящего момента. Тем более все это умножено на огромнейшие жертвы, которое несет население", - говорит депутат.
По мнению Лакербая, западные страны должны принять существующую реальность и согласиться с тем, что мир меняется.
"Надеемся, что при всех сегодняшних негативах есть возможность миру измениться в лучшую сторону. Референдумы должны показать западному миру, что, извините, это уже другое состояние этих республик, что они уже под защитой государства российского со всеми вытекающими обстоятельствами для Запада. Это упреждающий сигнал им. И хороший позитивный звонок жителям других областей Украины", - сказал парламентарий.
Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР, многие добровольцы из республики воюют на Донбассе, кроме того, Абхазия оказывает гуманитарную помощь, отметил Лакербая.
"Я думаю, что наши граждане прекрасно понимают, что безопасность российского государства решается там. Что касается нас, вот этими действиями, решается наша сегодняшняя безопасность", - подчеркнул Лакербая.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России
стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях
. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность.