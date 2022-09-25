https://sputnik-abkhazia.ru/20220925/zakonomernye-protsessy-politologi-o-referendume-i-chastichnoy-mobilizatsii--1041691909.html

Закономерные процессы: политологи о референдуме и частичной мобилизации

Закономерные процессы: политологи о референдуме и частичной мобилизации

Почему референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях - продолжение “Крымской весны”, как мобилизация может изменить ситуацию, читайте в материале... 25.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-25T09:00+0300

2022-09-25T09:00+0300

2022-09-25T09:00+0300

политика

россия

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/17/1041665931_0:362:2997:2048_1920x0_80_0_0_77ec2dd19fdf9e7b13673467fa6f0825.jpg

SputnikПродолжение “Крымской весны”Решение о проведении референдумов - закономерный процесс. Он продиктован событиями, которые начались еще в 2014 году, считает политолог Артур Атаев.По мнению политолога, референдум не стал причиной появления новых контуров на геополитической карте мира, так как изменения произошли уже задолго до этих событий. В пример Атаев привел признание независимости Абхазии и Южной Осетии Российской Федерацией еще в августе 2008 года. Тогда, как отметил политолог, Россия взяла курс на укрепление государственности на постсоветском пространстве и на поддержку реальных союзников.Не популярно, но необходимо21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию населения. По словам Атаева, исход референдума очевиден, и исходя из этого нужны дополнительные военные силы, чтобы охранять территории, которые в ближайшее время войдут в состав России.Другой политолог, Николай Трапш считает, что мобилизация - не популярная, но необходимая мера.По словам Трапш, сейчас Россия вводит все больше техники, и для того, чтобы обслуживать ее, нужны дополнительные кадры.“Нужны люди, имеющие опыт. Такого опыта не может быть у людей, которые пришли как добровольцы. И соответственно такого рода специалисты как раз и востребованы в ходе частичной мобилизации. Мера в целом непопулярная, но логика развития конфликта, логика ведения военной операции абсолютно оправдана. Если ставить цель довести ее до логического завершения, то неизбежно нужно вводить дополнительные ресурсы, на что и направлена мобилизация”, - сказал Трапш.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220921/mirzayan-o-reaktsii-zapada-na-referendumy-vorovstve-rossiyskikh-aktivov-i-novykh-tselyakh-svo-1041638411.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220923/lakerbaya-o-referendume-na-osvobozhdennykh-territoriyakh-zvonok-dlya-drugikh-regionov-ukrainy--1041667071.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

политика, россия, украина, в мире