https://sputnik-abkhazia.ru/20220925/sputnik-nedeli-antiterroristicheskie-ucheniya-zasedanie-sovbeza-i-zayavleniya-mid-1041701980.html

Sputnik недели: антитеррористические учения, заседание Совбеза и заявления МИД

Sputnik недели: антитеррористические учения, заседание Совбеза и заявления МИД

На этой неделе в Сухуме состоялись совместные абхазо-российские антитеррористические учения, президент провел заседание Совета безопасности, депутаты... 25.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-25T20:10+0300

2022-09-25T20:10+0300

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Об этих и других событиях, которые произошли в республике с 19 по 25 сентября читайте в материале Sputnik Абхазия.SputnikЗаседание Совбеза22 сентября президент Аслан Бжания провел заседание Совета безопасности.Глава государства заслушал доклад начальника Генштаба ВС, первого замминистра обороны Василия Лунева о мобилизационном состоянии вооруженных сил в условиях обострения ситуации. Аслан Бжания в ближайшее время намерен посетить военные подразделения Минобороны республики.По итогам заседания президент дал соответствующие поручения государственным органам, которые должны быть реализованы в обозначенные сроки.Цель работы группы - выработка рекомендаций по улучшению материально-технического, финансового и медицинского обеспечения армии, организация врачебно-призывных комиссий, надлежащее взаимодействие с резервом ВС Абхазии, ремонт жилищно-казарменного фонда и другие неотложные вопросы.Дело экс-министра культурыСухумский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства о продлении срока нахождения под стражей экс-министра культуры Гудисы Агрба и избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста.Бывший глава Минкульта будет находиться под домашним арестом два месяца - до 16 ноября 2022 года.Органы предварительного расследования подозревают Агрба в присвоении или растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного ему, в особо крупном размере. Он был задержан 20 апреля, следствие оценило материальный ущерб в 14,3 миллиона рублей.Выступление главы МИДНа неделе с важными заявлениями выступил глава МИД Абхазии Инал Ардзинба, который прокомментировал международную обстановку, политику Запада против России и деструктивную роль неправительственной организации Фонд Бергхофа для республики.Министр иностранных дел Абхазии рассказал, что в связи со сложной международной обстановкой, внешнеполитическое ведомство в активном режиме проводит совещания и консультации, на которых внимательно рассматривает текущие вызовы и угрозы стабильности и возможные сценарии реагирования на действия оппонентов и противников.Он отметил, что Соединенные штаты Америки никогда не скрывали своих истинных устремлений по отношению к России и евразийскому региону. Ардзинба напомнил, что бывший помощник президента США по национальной безопасности Збигнев Бжезинский открыто писал об исключительности США, сохранение американской гегемонии через попытки ослабить Россию посредством дестабилизации обстановки в Евразии.Министр заявил, что уже несколько лет по инициативе Фонда Бергхофа организуюются встречи и онлайн дискуссии между молодежью Абхазии и Грузии с целью установления прямого диалога между ними по теме так называемого прощения и примирения после войны.Инал Ардзинба подчеркнул, что Фонд Бергхофа не имеет правовых оснований для работы в Абхазии – организация не имеет даже регистрации в республике, а учредителями и партнерами фонда являются министерство иностранных дел ФРГ, Всемирный банк и другие структуры, вовлеченные в реализации политики изоляции Абхазии.Выплаты семьям погибшихВыплаты в размере 30 тысяч рублей произведут семьям бойцов, погибших в ходе обороны и освобождения Гагры. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила замглавы Гагрского района Хана Гунба.По словам Гунба, семьи некоторых добровольцев ежегодно ко Дню Победы приезжают на отдых в Пицунду. Там представители гагрских властей вручат им конверты и памятные подарки. Всего из бюджета Гагрского района на выполнение этой задачи выделят более 3,3 миллиона рублей.Экс-депутат под подозрениемЭкс-депутат Парламента Абхазии Алмас Джапуа подозревается в обстреле машины, принадлежащей члену семьи бывшего руководителя "Черноморэнерго" Аслана Басария.Джапуа подозревается в хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (ч.1 ст.207 УК Абхазии), незаконном приобретении, передаче, сбыте, гранении, перевозке или ношении огнестрельного оружия (ч.1 ст.217 УК Абхазии) и умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба (ч.1 ст.164 УК Абхазии).По версии предварительного следствия, 10 августа этого года в 21:40 Алмас Джапуа на почве личных неприязненных отношений с Асланом Басария подъехал к дому последнего по улице Ардзинба и, осознавая, что это общественное место, имея прямой преступный умысел, в присутствии других граждан произвел не менее 50 выстрелов из автомата неустановленного образца в автомобиль марки "Lexus GX 460", принадлежащий Басария Р.Х.Сухумский городской суд отказал в избрании домашнего ареста в качестве меры пресечения для подозреваемого. Алмас Джапуа считается невиновными, пока его вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.Антитеррористические ученияСовместные учения силовых подразделений Абхазии и ФСБ России прошли в Сухуме 24 сентября. По сценарию, условные террористы захватили здание морского порта и взяли в заложники сотрудников пограничных и таможенных служб. Подразделения СГБ, МВД, МЧС Абхазии и ФСБ России ликвидировали террористов и освободили заложников.В 2022 году уже проведено два межведомственных учения. Ранее совместные учения силовых подразделений Абхазии и ФСБ России прошли в бывшем зданий Совета министров в Сухуме.После успешно выполненного задания, силовики встали в строй перед руководством. Президент Абхазии Аслан Бжания вместе с председателем Службы госбезопасности Робертом Киут и представителем ФСБ России вышел к ним.Глава государства поблагодарил силовиков за успешно выполненную работу и похвалил их профессиональные навыки.График российских пенсийСбербанк Абхазии пересмотрел график выплат российских пенсий, теперь их будут выдавать в течение 8-10 рабочих дней, заявил на совещании с премьер-министром глава Банка Абхазии Беслан Барателия.Он отметил, что в целом число получателей российской пенсии в Абхазии сократилось с 32 200 до 25 000 человек. Таким образом, стало возможным сократить сроки выдачи российской пенсии с 10-15 рабочих дней до 8-10.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220919/sukhumskiy-sud-otpravil-izmenil-meru-presecheniya-dlya-gudisy-agrba-1041578704.html

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абхазия, армия, политика, мид абхазии, аслан бжания