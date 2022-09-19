https://sputnik-abkhazia.ru/20220919/referenduma-ne-budet-ekspert-rasskazal-chego-zhdat-ot-vlastey-gruzii-1041590366.html

Референдума не будет: эксперт рассказал, чего ждать от властей Грузии

Референдума не будет: эксперт рассказал, чего ждать от властей Грузии

Глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе 13 сентября допустил возможность проведения референдума, во время которого народ сможет высказаться... 19.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-19T20:22+0300

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СУХУМ, 19 сен – Sputnik. Заявления в Грузии о возможности открытия "второго фронта" - не акция устрашения, сказал в интервью радио Sputnik военный эксперт Гарри Купалба.Тем не менее, считает Купалба, для решения вопроса мирным путем нет необходимости модернизировать вооруженные силы, хотя Грузия этим активно занимается. По его информации, численность грузинских вооруженных сил составляет около 37 тысяч человек, а военный бюджет на 2022 год составил 350 миллионов долларов. Кроме того, с 2008 года США выделили Грузии более миллиарда долларов для реорганизации вооруженных сил."В Грузии ежегодно проходят учения, в которых принимают участие члены НАТО, где отрабатываются вопросы высадки морского, воздушного десанта, нанесение удара по объектам. К чему готовятся? Конечно, Грузия все эти годы готовится к войне, чтобы вернуть территории, как они называют, оккупированные российскими войсками. Грузия, безусловно, активно готовится. Рано или поздно, если вопрос не будет решен мирным путем, будет военная операция", - сказал он.Купалба уверен, что власти Грузии не станут проводить референдум среди населения о целесообразности открытия "второго фронта"."Никакой референдум проводить не будут, это однозначно. Но, если даже проведут, сегодня население Грузии не проголосует за войну. Население Грузии хочет мира. Крестьянин, который живет в Кахетии или в Сванетии, ему нет дела до территориальной целостности, ему главное жить спокойно, чтоб его безопасность обеспечивало государство, была экономическая самодостаточность", - объяснил он.По словам Гарри Купалба, Грузия не применила санкций против России по нескольким причинам. Это и вопросы безопасности, и экономические последствия, и стратегические договоры между Россией и Абхазией, а также расположение на территории Абхазии российской военной базы."Они сами говорят, что не могут рубить сук, на котором сидят. Если бы Грузия пошла на санкции, она бы окончательно потеряла все, что имеет. Россия - сосед, а ссора с соседом ни к чему хорошему не приведет. Они это понимают", - сказал он.13 сентября глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе допустил возможность проведения референдума, чтобы народ высказался по поводу того, хочет ли он открытия второго фронта в Грузии против России.Также ранее министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба на заседании Общественного совета МИД, прошедшего в четверг, 14 сентября заявил, что Грузия проводит учения с НАТО и приобретает беспилотники, что, по его мнению, указывает на то, что государство готовится к войне.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220919/gruziya-ne-progolosuet-za-voynu-ekspert-o-vozmozhnosti-otkrytiya-vtorogo-fronta-1041589317.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220916/kan-taniya-o-vtorom-fronte-v-abkhazii-i-gibridnoy-voyne-protiv-rossii-1041543003.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220915/ugroza-voyny-i-npo-proshlo-zasedanie-obschestvennogo-soveta-pri-mid-abkhazii-1041537156.html

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