https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/veteran-ob-osvobozhdenii-sukhuma-bylo-ochen-neprosto-1041733191.html

Ветеран об освобождении Сухума: было очень непросто

Ветеран об освобождении Сухума: было очень непросто

Операция по освобождению столицы Абхазии началась 16 сентября и продолжалась долгие 11 дней. 27.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-27T13:12+0300

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в абхазии

абхазия

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Вести наступление в ходе операции по освобождению Сухума было очень непросто, рассказал в интервью радио Sputnik кавалер ордена Леона Алексей Ломия. Задачей батальона, в котором находился Ломия, стало привлечение внимания противника в течение трех-четырех дней, что дало бы возможность наступать с других направлений. По его словам, бойцы делали это достаточно успешно."Создали неприятелю большие проблемы, так как ему пришлось оттягивать на нас живую силу и технику. Потери они несли большие, но и для нас, к сожалению, все шло не так просто. У нас были невосполнимые потери. Фактически, укрываться было негде, мы бегали от дома к дому, никаких позиций как таковых не было. Было совсем трудно, когда нам дали команду перейти железную дорогу и штурмовать девятиэтажки на массиве (массив Гумиста - прим.ред)", - поделился воспоминаниями Ломия. Укрытием для абхазских воинов были подвалы в частных домах. Ломия добавляет, что желания и азарта у бойцов было много, но иногда усталость все-таки сказывалась на них, так как бои шли непрерывно, и многие ребята получили тяжелые ранения. Ломия был в числе раненных, 27 сентября, День освобождения города, он встречал в Гудауте.По словам ветерана, бытовало мнение о том, что после освобождения Сухума будет создана линия фронта на Келасурском мосту. "Потом, из рассказов людей, которые были ближе к штабу, я узнал, что Владислав Ардзинба наорал на наших военных начальников. Сказал, что нужно идти до конца, потому что наши восточники совершили неимоверный подвиг, они удержали Кодорский мост и не допустили пятитысячную группировку на броне с техникой. Они пытались пробиться на поддержку к сухумскому гарнизону", - отметил ветеран. Уже 28 сентября Ломия был в строю и участвовал в полном освобождении республики от грузинских захватчиков. "Сухум был для них последней чертой, которую они пытались удерживать. Потом уже все, началось такое бегство, что их можно смело записать в олимпийские чемпионы по преодолению стокилометровой дистанции за такой короткий период", - заметил он. 16 сентября началось решающее, стратегическое наступление Вооруженных сил Абхазии с целью освобождения столицы — города Сухум. Наступательная операция проходила по нескольким направлениям: Ачадаро-Лечкопское, Северное, Маякское, и длилась 11 дней.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/den-osvobozhdeniya-stolitsy-tsvety-vozlozhili-k-memorialu-slavy-v-sukhume-1041732981.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/lomiya-o-b-osvobozhdenii-sukhuma-ot-gruzinskikh-voysk-azarta-bylo-khot-otbavlyay-no-ustali-1041720949.html

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