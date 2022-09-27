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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/vks-rossii-unichtozhili-bolee-sta-boevikov-polka-spetsnaznacheniya-gepard-v-zaporozhe-1041741192.html
ВКС России уничтожили более ста боевиков полка спецназначения "Гепард" в Запорожье
ВКС России уничтожили более ста боевиков полка спецназначения "Гепард" в Запорожье
В рамках целей специальной военной операции на Украине выполняются задачи по уничтожению военной инфраструктуры, военной техники и живой силы противника. 27.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-27T15:18+0300
2022-09-27T15:27+0300
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СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Ударами Воздушно-космических сил России в Запорожье были уничтожены более ста боевиков 9-го полка специального назначения "Гепард" нацгвардии Украины и более 50 иностранных наемников. Об этом сообщает Министерство обороны России.Более 150 украинских военнослужащих были уничтожены в результате удара по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ в ДНР.За сутки ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии были поражены шесть пунктов управления ВСУ, 62 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 184-х районах, три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, наземная станция управления комплекса беспилотников "Байрактар".Ведомство также сообщает, что российские истребители сбили два украинских самолета МиГ-29 в Херсонской области, а средства ПВО России за сутки сбили семь украинскиз беспилотников, уничтожили в воздухе тактическую ракету "Точка-У" и 17 снарядов РСЗО HIMARS в районе города Херсон и нескольких населенных пунктов Херсонской и Харьковской областей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220926/rossiyskie-khakery-vylozhili-dannye-1500-ukrainskikh-razvedchikov-1041705479.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220925/set-ukrainskoy-razvedki-gotovivshuyu-terakty-na-referendume-vskryli-v-dnr--1041694166.html
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министерство обороны рф, новости, украина, россия, донбасс
министерство обороны рф, новости, украина, россия, донбасс

ВКС России уничтожили более ста боевиков полка спецназначения "Гепард" в Запорожье

15:18 27.09.2022 (обновлено: 15:27 27.09.2022)
© Sputnik / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - Sputnik Абхазия, 1920, 27.09.2022
© Sputnik / Валентин Капустин
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В рамках целей специальной военной операции на Украине выполняются задачи по уничтожению военной инфраструктуры, военной техники и живой силы противника.
СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Ударами Воздушно-космических сил России в Запорожье были уничтожены более ста боевиков 9-го полка специального назначения "Гепард" нацгвардии Украины и более 50 иностранных наемников. Об этом сообщает Министерство обороны России.
В Николаеве высокоточным оружием ВКС России был поражен пункт временной дислокации подразделения 59-й мотопехотной бригады ВСУ, в результате чего более 50 украинских военнослужащих и пять единиц военной техники были уничтожены.
Более 150 украинских военнослужащих были уничтожены в результате удара по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ в ДНР.
За сутки ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии были поражены шесть пунктов управления ВСУ, 62 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 184-х районах, три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, наземная станция управления комплекса беспилотников "Байрактар".
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Вчера, 08:55
Ведомство также сообщает, что российские истребители сбили два украинских самолета МиГ-29 в Херсонской области, а средства ПВО России за сутки сбили семь украинскиз беспилотников, уничтожили в воздухе тактическую ракету "Точка-У" и 17 снарядов РСЗО HIMARS в районе города Херсон и нескольких населенных пунктов Херсонской и Харьковской областей.
Бойцы ЧВК Вагнер в ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 25.09.2022
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