https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/vks-rossii-unichtozhili-bolee-sta-boevikov-polka-spetsnaznacheniya-gepard-v-zaporozhe-1041741192.html

ВКС России уничтожили более ста боевиков полка спецназначения "Гепард" в Запорожье

ВКС России уничтожили более ста боевиков полка спецназначения "Гепард" в Запорожье

В рамках целей специальной военной операции на Украине выполняются задачи по уничтожению военной инфраструктуры, военной техники и живой силы противника. 27.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-27T15:18+0300

2022-09-27T15:18+0300

2022-09-27T15:27+0300

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СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Ударами Воздушно-космических сил России в Запорожье были уничтожены более ста боевиков 9-го полка специального назначения "Гепард" нацгвардии Украины и более 50 иностранных наемников. Об этом сообщает Министерство обороны России.Более 150 украинских военнослужащих были уничтожены в результате удара по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ в ДНР.За сутки ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии были поражены шесть пунктов управления ВСУ, 62 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 184-х районах, три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, наземная станция управления комплекса беспилотников "Байрактар".Ведомство также сообщает, что российские истребители сбили два украинских самолета МиГ-29 в Херсонской области, а средства ПВО России за сутки сбили семь украинскиз беспилотников, уничтожили в воздухе тактическую ракету "Точка-У" и 17 снарядов РСЗО HIMARS в районе города Херсон и нескольких населенных пунктов Херсонской и Харьковской областей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220926/rossiyskie-khakery-vylozhili-dannye-1500-ukrainskikh-razvedchikov-1041705479.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220925/set-ukrainskoy-razvedki-gotovivshuyu-terakty-na-referendume-vskryli-v-dnr--1041694166.html

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