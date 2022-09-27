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ВКС России уничтожили более ста боевиков полка спецназначения "Гепард" в Запорожье
ВКС России уничтожили более ста боевиков полка спецназначения "Гепард" в Запорожье
В рамках целей специальной военной операции на Украине выполняются задачи по уничтожению военной инфраструктуры, военной техники и живой силы противника. 27.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-27T15:18+0300
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СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Ударами Воздушно-космических сил России в Запорожье были уничтожены более ста боевиков 9-го полка специального назначения "Гепард" нацгвардии Украины и более 50 иностранных наемников. Об этом сообщает Министерство обороны России.Более 150 украинских военнослужащих были уничтожены в результате удара по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ в ДНР.За сутки ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии были поражены шесть пунктов управления ВСУ, 62 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 184-х районах, три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, наземная станция управления комплекса беспилотников "Байрактар".Ведомство также сообщает, что российские истребители сбили два украинских самолета МиГ-29 в Херсонской области, а средства ПВО России за сутки сбили семь украинскиз беспилотников, уничтожили в воздухе тактическую ракету "Точка-У" и 17 снарядов РСЗО HIMARS в районе города Херсон и нескольких населенных пунктов Херсонской и Харьковской областей.
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министерство обороны рф, новости, украина, россия, донбасс
министерство обороны рф, новости, украина, россия, донбасс
ВКС России уничтожили более ста боевиков полка спецназначения "Гепард" в Запорожье
15:18 27.09.2022 (обновлено: 15:27 27.09.2022)
В рамках целей специальной военной операции на Украине выполняются задачи по уничтожению военной инфраструктуры, военной техники и живой силы противника.
СУХУМ, 27 сен - Sputnik.
Ударами Воздушно-космических сил России в Запорожье были уничтожены более ста боевиков 9-го полка специального назначения "Гепард" нацгвардии Украины и более 50 иностранных наемников. Об этом сообщает
Министерство обороны России.
В Николаеве высокоточным оружием ВКС России был поражен пункт временной дислокации подразделения 59-й мотопехотной бригады ВСУ, в результате чего более 50 украинских военнослужащих и пять единиц военной техники были уничтожены.
Более 150 украинских военнослужащих были уничтожены в результате удара по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ в ДНР.
За сутки ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии были поражены шесть пунктов управления ВСУ, 62 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 184-х районах, три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, наземная станция управления комплекса беспилотников "Байрактар".
Ведомство также сообщает, что российские истребители сбили два украинских самолета МиГ-29 в Херсонской области, а средства ПВО России за сутки сбили семь украинскиз беспилотников, уничтожили в воздухе тактическую ракету "Точка-У" и 17 снарядов РСЗО HIMARS в районе города Херсон и нескольких населенных пунктов Херсонской и Харьковской областей.