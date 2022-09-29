https://sputnik-abkhazia.ru/20220929/tendentsiya-k-ukrepleniyu-otnosheniy-bartsyts-o-vizite-lukashenko-v-abkhaziyu-1041793940.html

Тенденция к укреплению отношений: Барцыц о визите Лукашенко в Абхазию

Тенденция к укреплению отношений: Барцыц о визите Лукашенко в Абхазию

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко впервые посетил Абхазию с рабочим визитом 28 сентября. 29.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-29T18:10+0300

2022-09-29T18:10+0300

2022-09-29T18:53+0300

александр лукашенко

в абхазии

абхазия

экономика

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/1c/1041769471_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_60ed34e43f48e939317fd965fb6ca467.jpg

О чем свидетельствует визит Лукашенко, как могут развиваться отношения между Абхазией и Белоруссией, рассказала в эфире радио Sputnik торгпред Абхазии в России Олег Барциц.SputnikПриезд Александра Лукашенко в Абхазию свидетельствует, что страна на верном пути, заявил в интервью радио Sputnik торгпред республики в России Олег Барциц.По его словам, на фоне "продолжающегося парада безумия, которое демонстрируют западные лидеры" и нерациональных действий, предпринимаемых для ослабления России, особое значение приобретает возможность сотрудничества с новыми странами. Барциц уверен, что в партнерстве с Россией, Беларусью и рядом стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, Абхазия в состоянии занять свое достойное место.Надежные партнерыАбхазия и Беларусь могут быть надежными торговыми и экономическими партнерами, уверен Олег Барциц. И в этом сотрудничестве есть обоюдный интерес. По словам торгпреда, небольшой Абхазии есть что предложить на внешний рынок. В то же время есть много позиций, в которых Абхазия нуждается. К примеру, продукция аграрного сектора.“Сегодня многие вопросы стоят и ждут своего решения. Это и по поставкам отдельных товаров в обе стороны. Сам факт того, что произошла встреча между Александром Лукашенко и Асланом Бжания в Пицунде свидетельствует о том, что мы можем начать более активную фазу сотрудничества. Для этого нужно будет просто мобилизоваться и принимать быстрые, нетривиальные, экспертно-выверенные решения”, - подчеркнул он и добавил, что Абхазия с ее серьезным транзитным, транспортным, логистическим потенциалом может представлять серьезный интерес.Фантомные боли ГрузииПосле визита Александра Лукашенко в Абхазию, Грузия обвинила президента Беларуси в нарушении двусторонних соглашений и принципов международного права. По словам Олега Барциц, реакция Грузии вполне предсказуема, и она не изменится до тех пор, пока страна “не избавится от своих фантомных болей” по отношению к Абхазии.Но, как отметил торгпред, Абхазия должна акцентировать свое внимание не на этом.Барциц убежден, что Абхазии нужно наращивать усилия в направлении освоения евразийского пространства. Он также отметил, что республике стоит думать о том, чтобы серьезно приблизиться к идее присоединения к Союзному государству Российской Федерации и республики Беларусь. По мнению торгпреда, это жизненный и перспективный формат.“Ведь Союзное государство существует очень давно и подчеркивает, что две страны, не поступивших своим суверенитетом, приобретают большую возможность дополнительных преимуществ - это взаимное поощрение торговли, взаимное поощрение экономической активности, инвестиционное сотрудничество. При этом сохраняется все атрибуты и вся суть, присущие независимым государствам", - добавил Барциц.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220929/bartsits-o-vizite-lukashenko-v-abkhaziyu-svidetelstvuet-o-tom-chto-my-na-pravilnom-puti-1041783006.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220929/glava-mid-abkhaziyu-ne-volnuet-reaktsiya-gruzii-na-vizit-lukashenko-1041778906.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

александр лукашенко, абхазия, экономика, политика