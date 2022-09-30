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Аслан Бжания поздравил глав освобожденных территорий с вхождением в состав России

Аслан Бжания поздравил глав освобожденных территорий с вхождением в состав России

Глава государства назвал подписание договоров о вхождении регионов в состав России исторической справедливостью. 30.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-30T20:24+0300

2022-09-30T20:24+0300

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СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил глав Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья и Херсонской области с подписанием договоров о принятии регионов в состав России. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. "Сегодня мы свидетели торжества исторической справедливости на вашей земле. Мы радуемся вместе с вами. Несмотря на всевозможные провокации, зачастую рискуя своими жизнями, вы в едином стремлении жить вместе с Россией выразили свою волю на референдумах. Единство духа жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей сломить невозможно", - говорится в сообщении.Глава государства пожелал жителям освобожденных регионов мира, благополучия и процветания.С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области прошли референдумы о воссоединении с Россией, на которых подавляющее большинство избирателей высказались "за".30 сентября на торжественной церемонии в Кремле Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о принятии регионов в состав России и образовании новых субъектов федерации

https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/putin-nazval-vkhozhdenie-novykh-regionov-v-sostav-rossii-pravom-na-samoopredelenie-1041832612.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/dnr-lnr-khersonskaya-oblast-i-zaporozhe-voshli-v-sostav-rossii-1041832352.html

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