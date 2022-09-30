Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Подписание договоров после референдумов о воссоединении с Россией. Прямая трансляция
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/rossiyskie-voyska-unichtozhili-vzvod-amerikanskikh-rszo-himars-v-nikolaeve-1041827548.html
Российские войска уничтожили взвод американских РСЗО HIMARS в Николаеве
Российские войска уничтожили взвод американских РСЗО HIMARS в Николаеве
Вооруженные силы России продолжают ведение специальной военной операции на Украине, уничтожая военную инфраструктуру и технику противника. 30.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-30T14:45+0300
2022-09-30T14:45+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
донбасс
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/02/1039359572_0:0:1868:1050_1920x0_80_0_0_2bd73203fccabdabd704d43f9620930b.jpg
СУХУМ, 30 сен - Sputnik. В ходе контрбатарейной борьбы российские войска поразили взвод американских реактивных систем залпового огня "HIMARS", сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены подразделения 26-й артиллерийской и 59-й мотопехотной бригад ВСУ, 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 121-й бригады территориальной обороны, 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ, 61 артиллерийское подразделение на огневых позициях, живая сила и военная техника в 148-ми районах.Уничтожены были шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и два полевых пункта заправки техники 93-й механизированной бригады ВСУ.Истребительной авиацией ВКС России был сбит украинский истребитель МиГ-29, а средства ПВО сбили самолет Су-25. Также средства ПВО России за сутки сбили пять украинских беспилотников, 18 американских реактивных снарядов системы залпового огня "HIMARS", две американские противорадиолокационные ракеты "HARM".Также ВКС России нанесли высокоточные удары по цехам сборки украинских оперативно-тактических ракет "Гром-2" и "Точка-У" на территории производственного объединения "Южный машиностроительный завод".Были нанесены ракетные удары по о пунктам временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ и складу ракетно-артиллерийского вооружения 80-й десантно-штурмовой бригады, уничтожено до двухсот националистов, 23 единицы военной техники и свыше 30-ти тонн боеприпасов к ствольной и реактивной артиллерии.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 309 самолетов, 155 вертолетов, 2112 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5153 танка и других боевых бронированных машин, 856 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5988 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220929/ukrainskie-voyska-obstrelyali-kolonnu-s-bezhentsami-v-kharkovskoy-oblasti-1041784937.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220928/sredstva-pvo-rossii-sbili-dve-rakety-tochka-u-v-kharkovskoy-i-khersonskoy-oblastyakh-1041768975.html
россия
украина
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/02/1039359572_156:0:1556:1050_1920x0_80_0_0_5647ccf75c8d20e2d877b4766d5bbb9d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф

Российские войска уничтожили взвод американских РСЗО HIMARS в Николаеве

14:45 30.09.2022
© AP Photo Peter HaleyУдарные системы HIMARS
Ударные системы HIMARS - Sputnik Абхазия, 1920, 30.09.2022
© AP Photo Peter Haley
Подписаться на
НовостиTelegram
Вооруженные силы России продолжают ведение специальной военной операции на Украине, уничтожая военную инфраструктуру и технику противника.
СУХУМ, 30 сен - Sputnik. В ходе контрбатарейной борьбы российские войска поразили взвод американских реактивных систем залпового огня "HIMARS", сообщает Министерство обороны России.
Также в Николаевской области ударом ВКС России была уничтожена мобильная группа центра радиоэлектронной разведки ВСУ.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены подразделения 26-й артиллерийской и 59-й мотопехотной бригад ВСУ, 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 121-й бригады территориальной обороны, 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ, 61 артиллерийское подразделение на огневых позициях, живая сила и военная техника в 148-ми районах.
Уничтожены были шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и два полевых пункта заправки техники 93-й механизированной бригады ВСУ.
Истребительной авиацией ВКС России был сбит украинский истребитель МиГ-29, а средства ПВО сбили самолет Су-25. Также средства ПВО России за сутки сбили пять украинских беспилотников, 18 американских реактивных снарядов системы залпового огня "HIMARS", две американские противорадиолокационные ракеты "HARM".
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. - Sputnik Абхазия, 1920, 29.09.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Украинские войска обстреляли колонну с беженцами в Харьковской области
Вчера, 13:03
Также ВКС России нанесли высокоточные удары по цехам сборки украинских оперативно-тактических ракет "Гром-2" и "Точка-У" на территории производственного объединения "Южный машиностроительный завод".
Были нанесены ракетные удары по о пунктам временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ и складу ракетно-артиллерийского вооружения 80-й десантно-штурмовой бригады, уничтожено до двухсот националистов, 23 единицы военной техники и свыше 30-ти тонн боеприпасов к ствольной и реактивной артиллерии.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 309 самолетов, 155 вертолетов, 2112 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5153 танка и других боевых бронированных машин, 856 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5988 единиц специальной военной автомобильной техники.
Учения ЮВО в Краснодарском крае - Sputnik Абхазия, 1920, 28.09.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Средства ПВО России сбили две ракеты "Точка-У" в Харьковской и Херсонской областях
28 сентября, 15:10
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0