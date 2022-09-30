https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/rossiyskie-voyska-unichtozhili-vzvod-amerikanskikh-rszo-himars-v-nikolaeve-1041827548.html

Российские войска уничтожили взвод американских РСЗО HIMARS в Николаеве

Российские войска уничтожили взвод американских РСЗО HIMARS в Николаеве

Вооруженные силы России продолжают ведение специальной военной операции на Украине, уничтожая военную инфраструктуру и технику противника. 30.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-30T14:45+0300

2022-09-30T14:45+0300

2022-09-30T14:45+0300

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СУХУМ, 30 сен - Sputnik. В ходе контрбатарейной борьбы российские войска поразили взвод американских реактивных систем залпового огня "HIMARS", сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены подразделения 26-й артиллерийской и 59-й мотопехотной бригад ВСУ, 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 121-й бригады территориальной обороны, 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ, 61 артиллерийское подразделение на огневых позициях, живая сила и военная техника в 148-ми районах.Уничтожены были шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и два полевых пункта заправки техники 93-й механизированной бригады ВСУ.Истребительной авиацией ВКС России был сбит украинский истребитель МиГ-29, а средства ПВО сбили самолет Су-25. Также средства ПВО России за сутки сбили пять украинских беспилотников, 18 американских реактивных снарядов системы залпового огня "HIMARS", две американские противорадиолокационные ракеты "HARM".Также ВКС России нанесли высокоточные удары по цехам сборки украинских оперативно-тактических ракет "Гром-2" и "Точка-У" на территории производственного объединения "Южный машиностроительный завод".Были нанесены ракетные удары по о пунктам временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ и складу ракетно-артиллерийского вооружения 80-й десантно-штурмовой бригады, уничтожено до двухсот националистов, 23 единицы военной техники и свыше 30-ти тонн боеприпасов к ствольной и реактивной артиллерии.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 309 самолетов, 155 вертолетов, 2112 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5153 танка и других боевых бронированных машин, 856 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5988 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220929/ukrainskie-voyska-obstrelyali-kolonnu-s-bezhentsami-v-kharkovskoy-oblasti-1041784937.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220928/sredstva-pvo-rossii-sbili-dve-rakety-tochka-u-v-kharkovskoy-i-khersonskoy-oblastyakh-1041768975.html

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