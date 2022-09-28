https://sputnik-abkhazia.ru/20220928/sredstva-pvo-rossii-sbili-dve-rakety-tochka-u-v-kharkovskoy-i-khersonskoy-oblastyakh-1041768975.html
Средства ПВО России сбили две ракеты "Точка-У" в Харьковской и Херсонской областях
Средства ПВО России сбили две ракеты "Точка-У" в Харьковской и Херсонской областях
Также в районе Донецка, населенных пунктов Брянка в ЛНР и Новая Каховка в Херсонской области были уничтожены в воздухе семь снарядов РСЗО "Ольха" и HIMARS. 28.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-28T15:10+0300
2022-09-28T15:10+0300
2022-09-28T15:10+0300
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СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны перехватили в воздухе две баллистические ракеты "Точка-У" в Харьковской и Херсонской областях, сообщает Министерство обороны России.Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены пять пунктов управления, 75 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 167-ми районах. Уничтожено четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения и радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса "С-300".Также истребительная авиация ВКС России сбила самолет Су-24 воздушных сил Украины.В результате массированного огневого удара по пунктам временной дислокации 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ ликвидировано более 150 военнослужащих и 12 единиц бронетехники.В центре Харькова высокоточным ударом были поражены производственные цеха бронетанкового завода. В них находилось более 90 танков и других боевых бронированных машин для украинской армии.Ведомство такое сообщает, что после провала наступление на Краснолиманском направлении потери 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ составили более 70 человек убитыми, четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля.Кроме того, ВКС России поразили пункты временной дислокации тактической группы "Чайка" из состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ на острове Хортица, а также 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Запорожья. Ликвидировано свыше 100 военнослужащих и 20 единиц военной техники.В результате нанесенного высокоточного удара пункту ремонта техники на территории запорожского завода "ЭнергоМехКомплект" уничтожено 10 орудий полевой артиллерии, в том числе две гаубицы М777, четыре пусковые установки РСЗО "Ольха" и 15 единиц автомобильной техники.Помимо этого, в районе Николаева массированным огневым ударом поражены пункты временной дислокации 28-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад и подразделения иностранных наемников, ликвидировано более 90 военнослужащих и боевиков, а также 18 единиц военной техники.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 305 самолетов, 155 вертолетов, 2099 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5143 танка и других боевых бронированных машин, 851 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3433 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5963 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220928/obyavleny-itogi-golosovaniya-na-referendume-v-dnr-1041759847.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/vks-rossii-unichtozhili-bolee-sta-boevikov-polka-spetsnaznacheniya-gepard-v-zaporozhe-1041741192.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220925/set-ukrainskoy-razvedki-gotovivshuyu-terakty-na-referendume-vskryli-v-dnr--1041694166.html
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россия, украина, министерство обороны рф, новости
россия, украина, министерство обороны рф, новости
Средства ПВО России сбили две ракеты "Точка-У" в Харьковской и Херсонской областях
Также в районе Донецка, населенных пунктов Брянка в ЛНР и Новая Каховка в Херсонской области были уничтожены в воздухе семь снарядов РСЗО "Ольха" и HIMARS.
СУХУМ, 28 сен - Sputnik.
Российские средства противовоздушной обороны перехватили в воздухе две баллистические ракеты "Точка-У" в Харьковской и Херсонской областях, сообщает
Министерство обороны России.
Также за сутки было сбито пять украинских беспилотников в районах населённых пунктов Белогоровка, Горловка, Марьинка Донецкой Народной Республики, Павловка Запорожской области, Евгеновка Николаевской области.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены пять пунктов управления, 75 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 167-ми районах. Уничтожено четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения и радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса "С-300".
Также истребительная авиация ВКС России сбила самолет Су-24 воздушных сил Украины.
В результате массированного огневого удара по пунктам временной дислокации 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ ликвидировано более 150 военнослужащих и 12 единиц бронетехники.
В центре Харькова высокоточным ударом были поражены производственные цеха бронетанкового завода. В них находилось более 90 танков и других боевых бронированных машин для украинской армии.
Ведомство такое сообщает, что после провала наступление на Краснолиманском направлении потери 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ составили более 70 человек убитыми, четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля.
Кроме того, ВКС России поразили пункты временной дислокации тактической группы "Чайка" из состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ на острове Хортица, а также 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Запорожья. Ликвидировано свыше 100 военнослужащих и 20 единиц военной техники.
В результате нанесенного высокоточного удара пункту ремонта техники на территории запорожского завода "ЭнергоМехКомплект" уничтожено 10 орудий полевой артиллерии, в том числе две гаубицы М777, четыре пусковые установки РСЗО "Ольха" и 15 единиц автомобильной техники.
Помимо этого, в районе Николаева массированным огневым ударом поражены пункты временной дислокации 28-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад и подразделения иностранных наемников, ликвидировано более 90 военнослужащих и боевиков, а также 18 единиц военной техники.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 305 самолетов, 155 вертолетов, 2099 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5143 танка и других боевых бронированных машин, 851 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3433 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5963 единицы специальной военной автомобильной техники.