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Семьям погибших за оборону и освобождение Гагры вручили выплаты

Семьям погибших за оборону и освобождение Гагры вручили выплаты

Всего денежные выплаты и памятные планкетки получили 112 семей погибших при обороне Гагры в 1992 году. 03.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-03T18:00+0300

2022-10-03T18:00+0300

2022-10-03T19:56+0300

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ГАГРА, 3 окт - Sputnik, Бадри Есиава. Церемония вручения выплат и памятных планкеток семьям погибших за оборону и освобождение Гагры прошла в Доме культуры города в понедельник, 3 октября.Всего выплаты в размере 30 тысяч рублей выделили из бюджета Гагрского района 112 семьям погибших за оборону и освобождение Гагры в1992 году. Ранее руководство района встретилось с семьями в Сухумском и Очамчырском районах, а также в столице Абхазии.Как отметила на церемонии вручения замглавы администрации Гагрского района Хана Гунба, именно в Гагре абхазские войска одержали свою первую победу в войне с Грузией.Председатель Собрания Гагрского района Астан Агрба рассказал о событиях предшествовавших освобождению Гагры и подчеркнул, что в течение полутора месяцев шли ожесточенные бои за Гагру, в которых погибло 112 человек и противник понес существенный урон.Мать погибшего в операции по освобождению Гагрского района Алхаса Герзмава Эмма Ермолова поблагодарила всех, кто причастен к инициативе местных властей за то, что имена героев не забыты.Во время церемонии денежные выплаты и именные памятные планкетки вручили и передали 91-й семье, чьи родственники отдали жизни за оборону и освобождение Гагрского района: 61 человек - выходцы из Гудаутского района, 19 из Гагрского района и 11 добровольцев.Сестра 21-летнего пропавшего без вести 5 октября 1992 года Алика Базба из села Тасракуа (советское название Дружба - прим.) Аида Базба вспомнила, что ее брат не поддался на уговоры матери немного переждать и не идти на войну."Он сказал ей тогда, что будет так, как суждено, где бы человек не находился. Незадолго до пропажи он приехал вместе с товарищем из Чечни. Он оставил свою зеленую повязку для головы, которая все еще весит на том же месте, где Алик ее оставил",- поделился она.У Адамура Габрия из Лыхны в ходе той операции погиб родной брат Астамур, которому было 23 года.Он уточнил, что Астамур Габрия посмертно был награжден орденом "Леона". Оксане Андреевой было всего семь лет, когда ее отец Манули Андреев из села Отхара погиб на войне. Она призналась, что с годами образ отца размылся в памяти и очень сожалеет, что война отняла у нее родного человека, который недолго побыл отцом для своей единственной дочери.Руководство Гагрского района пригласило семьи погибших защитников Абхазии на праздничные мероприятия, посвященные 30-летию освобождения Гагрского района, которые состоялся 6 октября

https://sputnik-abkhazia.ru/20221002/neponyatno-kak-my-vyzhili-istoriya-uchastnika-operatsii-po-osvobozhdeniyu-gagry-1041852064.html

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