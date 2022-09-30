https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/druzhba-na-peredovoy-boevye-budni-veteranov-iz-poselka-tasrakua-1041800617.html

Дружба на передовой: боевые будни ветеранов из поселка Тасракуа

Дружба на передовой: боевые будни ветеранов из поселка Тасракуа

Ветераны из поселка Тасракуа Гудаутского района поделились воспоминаниями с корреспондентом Sputnik об Отечественной войне народа Абхазии в преддверии Дня... 30.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-30T18:22+0300

2022-09-30T18:22+0300

2022-09-30T18:59+0300

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овна

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О том, где ветеранов из поселка Тасракуа (советское название – Дружба, прим.) застала война, как прошло их боевое крещение, как они спасали друг друга и пронесли дружбу через всю жизнь, читайте в материале Sputnik.Господа, война!Для многих жителей Абхазии война с Грузией не стала неожиданностью. Они морально к этому готовились, но при этом полного представления о том, что их ждет, у них не было.Олегу Халваш из поселка Тасракуа на тот момент было 28 лет. Тогда он жил в Сухуме и работал мастером в цеху. При этом он не мог не участвовать в политической жизни страны, особенно после 1989 года, когда в столице республики произошли столкновения абхазского и грузинского населений. Халваш входил в возглавляемый Гиви Агрба отдельный полк Внутренних Войск Абхазии, который в народе прозвали "Абхазской Гвардией".14 августа 1992 года Олег вместе с товарищами помогал менять кровлю соседского дома на Маяке, они вместе готовились к скорому застолью.Позже он вместе с друзьями добрался до Красного моста в Сухуме, где грузинские войска встретили первое сопротивление. Люди с охотничьими ружьями и несколькими автоматами не могли остановить продвижение военной техники и в разы превосходящего по численности противника. В ходе переговоров стороны условились отвести войска – абхазское ополчение должно было отойти за Гумистинский мост, интервенты – за Келасурский мост. Однако свою часть сделки грузины не сдержали и заняли столицу. Халваш и его соратникам поручили строить блиндажи и окопы в Нижней Эшере.Весть о начале войны застала младшего брата Олега Артура Халваш в Туапсе, где он одновременно находился по работе и готовился к женитьбе. Война внесла коррективы в личную жизнь молодого парня. Он так и не обзавелся семьей."Я был на дне рождения родственника, когда позвонили из Сухума и сказали, что война началась. Я, мой родной брат Игорь и несколько двоюродных братьев сразу же выехали домой. Нам очень повезло. Буквально через полчаса после того, как мы добрались до Гудауты, грузинский десант высадился в Гагре. Успели проскочить", - рассказал он.Артур взял отцовское двуствольное охотничье ружье и вместе с двоюродным братом Леварсой Агрба поехал в село Бзыбь Гагрского района, где собиралось абхазское ополчение. Оттуда их направили защищать рубежи страны в Нижней Эшере, где он встретил родного брата Олега.Самым молодым бойцом абхазской армии из села Дружба был Алхас Базба. К началу войны ему было всего 17 лет. Вместе с другими детьми и женщинами его отправили к родственникам в Черкесск.Надежда многих на скорое завершение боевых действий не оправдалась. Алхас понял, что война затянется и оставаться в стороне больше не мог. Он попросил взаймы деньги у соседей и добрался до Сочинского морпорта, откуда в Абхазию выходили баржи с мукой."Два дня я жил в порту как бездомный. Через границу никого не пропускали, а мне надо было попасть домой. Узнал, что из порта идет баржа с мукой, но меня туда не пускали. Познакомился с девушкой, которая работала там и помогла мне пройти на судно. Спрятался среди мешков с мукой", - отметил Базба.Алхас не скрывает, что почти сразу после отхода баржи он пожалел о своем решении. Поднялся сильный шторм, и судно едва не перевернулось. Спустя пять часов баржа пришвартовалась у берегов Абхазии. Алхас добрался до родственников и на следующий день он уже был дома, где заявил, что идет на войну.Отпускать единственного сына на фронт, естественно, никто не хотел. Алхасу запретили это делать, но он снова никого не послушал. Примерно через неделю состоялось его боевое крещение. Базба был одним из участников Мартовского наступления, которую он запомнил на всю жизнь.Боевого опыта у Алхаса не было. В школе его успели только научить разбирать и собирать автомат. Он признался, что при виде вражеской военной техники растерялся, открыл огонь по танку и едва не задел своих. К счастью, он отделался легким испугом.Другой житель Дружбы Аслан Базба 14 августа спокойно попивал кофе вместе с друзьями в одном из местных ресторанов. Неожиданно среди людей началась суета, но никто не мог толком объяснить что именно происходит. Кто-то рассказал о том, что грузинские войска вторглись на территорию Абхазии и Аслан вовсе этому не удивился. По его словам, запах надвигающейся беды давно витал в воздухе.Оружия на руках не было, и он поехал к своему дяде за мелкокалиберной винтовкой, которая была в неисправном состоянии."Дядя дал мне эту винтовку, пачку патронов и плоскогубцы. Патрон после выстрела не выходил из ствола, и приходилось его вытаскивать плоскогубцами. Приехали на Красный мост. Было очень много людей. В толпе я отыскал своего друга и односельчанина Валеру Хинтба, который дал мне автомат, а "мелкашку" с патронами и плоскогубцами передали другому парню", - вспомнил Аслан.На Красном мосту завязался бой между абхазским ополчением и грузинскими войсками. Несмотря на то, что силы были неравны, именно там удалось захватить первый вражеский танк. В то же время стало известно о высадке десанта и техники противника в Гагре. Аслан с еще несколькими товарищами направились туда. Грузинская часть населения присоединилась к агрессорам, и абхазским бойцам после столкновений пришлось снова отступить.Страна оказалась в блокаде. Базба вступил в роту "Замостянка" под командованием Фридона Авидзба и держал оборону на позициях в Верхней Эшере.14 августа Батал Габелия из Сухума гостил в доме у деда в поселке Тасракуа вскоре после того, как вернулся из армии. О том, что началась война он узнал из телевизионных новостей в местной апацхе (ресторан национальной кухни - прим.)."Многие поехали к российской военной части для того, чтобы взять оружие, но далеко не всем их хватило. Мы смогли взять только патроны, которые впоследствии отдали тем, кто достал автоматы. Я с братом поехал в Сухум за отцовским охотничьим ружьем. Папа нам сказал возвращаться в Гудауту. Мы ослушались его. Встали вместе с другими ребятами на въезде в Сухум, и немного позже отошли за реку Гумиста", - рассказал он.Габелия тоже присоединился к замостянской роте, которая позже стала вторым штурмовым батальоном, но собственное оружие ему досталось не скоро. Автоматы передавались от смены к смене на позициях у Гумистинского моста.Боевые будни – ранение и молитвыПо воспоминаниям ветеранов, январская и мартовская наступательные операции, а также бои за освобождение столицы Абхазии, были наиболее тяжелыми и кровопролитными. Старшие товарищи старались оберегать юного Алхаса Базба и не раз спасали ему жизнь. Встреча лицом к лицу с врагом во время одной из перебросок едва не закончилось трагедией. Кто-то из соратников успел выстрелить первым в целившегося в Алхаса грузинского военного.Еще много лет после войны Алхасу снились кошмары. Каждую ночь он просыпался в холодном поту, и пережитое в те годы сильно повлияло на его физическое и психологическое здоровье. Из-за ранения и контузии стал инвалидом II группы. Алхас награжден медалью "За отвагу".Погребенные заживоПо рассказу Олега Халваш, в ночь перед мартовским наступлением бойцам, удерживавшим позиции в Нижней Эшере, предстояло открыть массированный огонь по врагу для проникновения в тыл разведчиков. Они так и сделали.Убежище для Олега и Сосо едва не стало могилой. Лишь вовремя подоспевшая помощь товарищей спасла их от неминуемой гибели. Халваш был ранен осколком в голову и был контужен. Сегодня ветеран ежемесячно получает 7500 рублей как инвалид II группы. Медалей и наград ему не вручали.Олега доставили в новоафонский госпиталь, но уже на следующий день он с перевязанной головой оттуда ушел и вернулся на фронт, несмотря на уговоры врачей остаться.Спасти вопрекиВо время попытки форсировать реку Гумисту в марте 1993 года тяжелое ранение получил друг Аслана Базба Даур Кардава, которого пришлось выносить с поля боя на сломанных носилках.По рассказу Аслана, он вместе с Баталом Габелия и Валерой Хинтба перенесли его через реку, но ранения были настолько серьезными, что без помощи врачей он не дотянул бы до утра.К спасательной миссии присоединился боец Вадим Буровой. Через заросли, по оползневым участкам, скалам и грязи они всю ночь несли раненого товарища к прежним позициям."Мы уже не могли идти. Сапоги от грязи и воды стали настолько тяжелыми, что я их снял и пошел босиком. К счастью по дороге нам встретились наши минометчики и помогли. Мы уже не в состоянии были идти. Лишь на рассвете смогли добраться до медиков. Даура успели спасти", - поделился Базба.Аслан Базба также инвалид II группы. Он награжден медалью "За отвагу".Бой за АхабюкНа всю жизнь Артур Халваш запомнил бой за стратегически важную возвышенность на горе Ахабюк в Сухумском районе во время июльской наступательной операции. Ветеран рассказал, что противник отдал эту позицию практически без боя, но открыл минометный огонь после отступления."Нас было около 500-600 человек. Так получилось, что я был одним из первых, кто туда поднялся. Только мы закрепились на горе, и начался обстрел. Я видел как тела моих товарищей разрывало на куски. Очень много людей погибло и было много раненых", - поделился он.В ходе боевых действий Артур Халваш был контужен. Он инвалид II группы. Годами позже ему вручили медаль "За участие в Отечественной войне народа Абхазии".Воссоединение и победаСо временем многие детали прошлого размываются в памяти, и ветеран Олег Халваш записал свои воспоминания о войне и о своих односельчанах. В заметках он уточняет, что воссоединиться с друзьями детства и близкими родственниками практически в полном составе удалось после июльской наступательной операции.Как подчеркнул Батал Габелия, их предки тоже всегда были дружны и разделяли все хорошее, плохое, которое происходило в жизни. Война сплотила молодых парней еще больше и эти братские отношения они пронесли через всю свою жизнь, невзирая на множество проблем и повседневных трудностей, как после войны, так и в наши дни.День освобождения Сухума и День победы в 1993 году они тоже встретили вместе. По рассказу Аслана Базба, когда абхазская армия освобождала столицу, из окна одной многоэтажки бойцов подозвала русская пожилая женщина. Она спустилась к ним во двор с банкой маринованных огурцов и бутылкой водки."Сыночки, мы вас ждали целый год. Сами голодали, но приберегли это для такого дня", - вспомнил слова пенсионерки Базба.После того, как водрузили абхазский государственный флаг на крыше Совмина, бойцы направились к зданию городского совета (нынешняя администрация - прим.) в центре столицы. Герой Абхазии Салыбей (Ака – прозвище. прим.) Ардзинба дал команду нескольким парням быть рядом с генералом Сергеем Дбар. Среди них были Олег Халваш, Алхас Базба и Сатбей Купалба.Этот эпизод запечатлен на купюре номиналом 500 апсар, выпущенной Банком Абхазии, на фоне изображения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Как признались ветераны, радость, которую они испытывали в те дни, можно лишь сравнить с рождением первенцев в их семьях.Во время Отечественной войны народа Абхазии погибло четверо выходцев из поселка Дружба - Беслан Абашидзе, Нури Халваш, Джамал Самава, Рустам Цвижба. Алик Базба числится пропавшим без вести.

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