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Непонятно, как мы выжили: история участника операции по освобождению Гагры

Непонятно, как мы выжили: история участника операции по освобождению Гагры

Тридцать лет назад 2 октября 1992 года началась операция по освобождению Гагрского района. Возглавил ее Сергей Дбар. 02.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-02T09:00+0300

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2022-10-02T09:00+0300

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В течение двух дней грузинские войска взяли под контроль практически всю Абхазию. С каждым днем враг наращивал свои силы, военную мощь. Возникла угроза потери дороги, соединяющей республику с Северным Кавказом, откуда с первых дней войны шли добровольцы. Чтобы сохранить эти "ворота" и освободить западную часть Абхазии, Владислав Ардзинба отдал приказ о проведении операции по освобождению Гагры. Для абхазских бойцов она стала первой наступательной операцией.Sputnik"День, когда я взял ружье"В числе бойцов был и 37-летний Ростислав Кетия. До начала войны Ростислав Кетия со своей семьей жил в Сочи. По его словам, он никогда не думал о том, что ему когда-нибудь придется с оружием в руках защищать Родину.После этого разговора Кетия поспешил к брату, который находился на лечении в сочинской больнице. Брата он там не обнаружил. Выяснилось, что тот услышал о начале войны и сразу уехал в Абхазию. На следующий день и Ростислав со своей семьей вернулся на родину."15 августа – это тот день, когда грузинский десант высадился в Цандрипше, я успел пересечь границу. Добравшись до родного поселка, я взял охотничье ружье и пошел в сельсовет. К тому времени там уже собралось много ребят, среди которых был и мой брат", — рассказывает ветеран.В тот день, вспоминает Кетия, абхазские бойцы дошли до гостиницы "Украина" в Гагре, но высадившийся грузинский десант не дал им продвинуться дальше.Силы были неравными. Абхазские ополченцы оставили Гагру. Оборонительная позиция расположилась в селе Псхара."Нам сказали охранять тоннель, но спустя два дня дали приказ спрятать оружие и вернутся в поселок. Но как мы могли его прятать, оружия и так не хватало. Мы решили спуститься через Мамзышьху, только вот дороги никто не знал, заблудились. Уже потеряв всякую надежду, мы увидели машину, это была армянская семья. Спросили, что там, в Гагре, нам сказали, что грузины взяли город", — вспоминает Кетия.Позже Ростислава отправили в Гудауту. Вместе с другом Тахиром Дбар его зачислили в разведгруппу."Под командованием Руслана Шамба нас привезли в Пицунду и оставили рядом с птицефабрикой. У нас было четыре миномета. Мы с Тахиром выходили на разведку. Знали, где расположены вражеские позиции, стреляли по ним. Пока находились в Пицунде, подстрелили грузинский БМП", — говорит ветеран."Господь уберег"Ростислав до сих пор с ужасом вспоминает, как однажды с товарищами попал под массированный обстрел."Наши минометы стояли среди цитрусовых плантаций, когда в небе появились два вертолета. Они стали обстреливать нас, все вокруг взрывалось. Мы не знали куда деваться. Вслед за ними увидели еще две "сушки" (военные самолеты – ред.). Только успели подумать, возможно, русские, как по нам снова открыли огонь. Непонятно, как мы выжили. Господь уберег", — уверен Ростислав.2 октября, когда началась операция по освобождению Гагры, подразделение Кетия направили в старую часть города охранять ущелье. Ростислав Кетия прошел всю войну. Победу встретил в Гале. В Сочи он так и не вернулся.Гагрская операция, по его словам, многому научила, а главное — появилась надежда на победу.В Гагрской операции погибло 117 бойцов.

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