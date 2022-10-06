https://sputnik-abkhazia.ru/20221006/polyubit-operu-v-abkhazii-proydet-pervyy-mezhdunarodnyy-konkurs-vokalistov-1041929434.html
Полюбить оперу: в Абхазии пройдет Первый Международный конкурс вокалистов
Полюбить оперу: в Абхазии пройдет Первый Международный конкурс вокалистов
В пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция организаторов Первого международного конкурса вокалистов... 06.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-06T12:07+0300
2022-10-06T12:07+0300
2022-10-06T12:07+0300
пресс-центр
абхазия
культура
опера
геликон-опера
алиса гицба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/06/1041929015_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7cd15f8f9195486a41111bc78f7f441b.jpg
Конкурс вокалистов проходит в Сухуме с 6 по 9 октября в Абхазской государственной филармонии и завершится Гала-концертом лауреатов конкурса со сводным симфоническим оркестром России и Абхазии под управлением Народного артиста Абхазии Давида Терзяна и Артема Давыдова (Москва, Геликон-опера).Бадрак Авидзба, SputnikО задачах конкурсаПредседатель жюри, автор проекта, заслуженная артистка России, народная артистка Абхазии, солистка Московского театра Геликон-опера Алиса Гицба рассказала, как принималось решение о проведении конкурса в республике.Она отметила, что в рамках конкурса будут проходить мастер-классы, творческие беседы. Это нацелено на то, чтобы дать людям понимание того, что означает профессия оперного певца."Нам просто нужно сделать так, чтобы люди полюбили оперу, чтобы они понимали, что такое опера и те ребята, которые готовят себя к этому непростому пути, имели хоть какое-то представление о том, с чем им придется сталкиваться в жизни. Поэтому именно в Абхазии должен был родиться этот конкурс, потому что Абхазия богата талантами, которые часто не знают где себя применить", - сказала автор проекта.Заявки на участие в конкурсе были из разных стран, но в связи с международной ситуацией не все смогли приехать в Абхазию, проинформировала она.Член жюри конкурса, российский певец, президент международной ассоциации профессиональных музыкальных конкурсов "World Music Heritage" в Российской Федерации Максим Крылов рассказал, как проходил отбор на участие в конкурсе."Как такового отсева не было, поскольку это первое мероприятие, естественно наша задача была осветить его максимально широко как в России, так и в Абхазии. Были некоторые преференции для студентов из Абхазии, но мы сделали вывод, что абхазские студенты пока решили присмотреться к уровню конкурсантов. Поэтому из Абхазии у нас буквально пара человек, но надеемся в будущем абхазская часть будет значительно больше", - отметил он.Об участниках конкурсаЗаслуженная артистка России, приглашенная солистка Большого театра России, педагог, член жюри Яна Иванилова отметила, что предстоит напряженная борьба, так как в конкурсе Алисы Гицба принимают участие, к примеру, исполнители из Большого театра, Мариинского театра.Художественный руководитель Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба Эсма Джениа сказала, что коллектив филармонии счастлив принимать у себя Первый международный конкурс вокалистов Алисы Гицба."Это уникальный и беспрецедентный проект для Абхазии, мы знаем сколько конкурсов проходит для эстрадных исполнителей, но никогда не было конкурсов для академических певцов. Хотя Абхазия на экспорт выпускает оперных исполнителей и почему-то никто раньше не додумался проводить здесь конкурс", - говорит она.Алиса Гицба рассказала, что все участники, которые заявлены в конкурсе, получат дипломы об участии в конкурсе. Кроме того, будет определен обладатель Гран-при, также будут названы имена, которые выиграли вторую и третью премию.Конкурс призван помочь молодым певцам найти свой путь в профессии, получить ценные знания от членов жюри – профессионалов и мастеров искусства пения. В первый день конкурса, состоится жеребьевка, участники будут выходить на сцену, объявлять свои номера."Мы будем их всех регистрировать и после этого у нас начнется прослушивание первого тура. Нам, конечно, хочется пожелать, чтобы люди, которые будут петь на сцене завтра и послезавтра верили в свой талант и верили в свой успех. Конечно, они будут переживать, волноваться, но это нормально, на сцене без волнения делать нечего, но главное, чтобы это волнение не мешало им демонстрировать свой талант", - сказала Яна Иванилова.Во время конкурсных прослушиваний предусмотрены мастер-классы членов жюри: Яны Иваниловой, Алисы Гицба, Алексея Еник, Максима Крылова, Сергея Чечетко. Мастер-классы будут проводиться в камерном зале Государственной филармонии Абхазии, а также и в Музыкальном училище.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220502/gitsba-o-mezhdunarodnom-vokalnom-konkurse-v-abkhazii-glotok-kisloroda-dlya-muzykantov--1038888264.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/pervyy-mezhdunarodnyy-vokalnyy-konkurs-alisy-gitsba-sostoitsya-v-abkhazii-1038890223.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/06/1041929015_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1340022bcccc11042c8fa35840f6ccd7.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, культура, опера, геликон-опера, алиса гицба
абхазия, культура, опера, геликон-опера, алиса гицба
Полюбить оперу: в Абхазии пройдет Первый Международный конкурс вокалистов
В пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция организаторов Первого международного конкурса вокалистов Алисы Гицба.
Конкурс вокалистов проходит в Сухуме с 6 по 9 октября в Абхазской государственной филармонии и завершится Гала-концертом лауреатов конкурса со сводным симфоническим оркестром России и Абхазии под управлением Народного артиста Абхазии Давида Терзяна и Артема Давыдова (Москва, Геликон-опера).
О задачах конкурса
Председатель жюри, автор проекта, заслуженная артистка России, народная артистка Абхазии, солистка Московского театра Геликон-опера Алиса Гицба рассказала, как принималось решение о проведении конкурса в республике.
"Где еще проводить конкурс вокалистов если не в Абхазии, у нас такая поющая страна, здесь так любят музыку, наша земля рождает такие замечательные голоса. Я считаю, что этот конкурс – фундамент большого пути, краеугольный камень, хотела бы, чтобы этот конкурс стал ежегодным, но это мы посмотрим по ситуации, как все будет складываться. Мы хотим, чтобы этот конкурс превратился в праздник", - подчеркнула Гицба.
Она отметила, что в рамках конкурса будут проходить мастер-классы, творческие беседы. Это нацелено на то, чтобы дать людям понимание того, что означает профессия оперного певца.
"Нам просто нужно сделать так, чтобы люди полюбили оперу, чтобы они понимали, что такое опера и те ребята, которые готовят себя к этому непростому пути, имели хоть какое-то представление о том, с чем им придется сталкиваться в жизни. Поэтому именно в Абхазии должен был родиться этот конкурс, потому что Абхазия богата талантами, которые часто не знают где себя применить", - сказала автор проекта.
Заявки на участие в конкурсе были из разных стран, но в связи с международной ситуацией не все смогли приехать в Абхазию, проинформировала она.
Член жюри конкурса, российский певец, президент международной ассоциации профессиональных музыкальных конкурсов "World Music Heritage" в Российской Федерации Максим Крылов рассказал, как проходил отбор на участие в конкурсе.
"Как такового отсева не было, поскольку это первое мероприятие, естественно наша задача была осветить его максимально широко как в России, так и в Абхазии. Были некоторые преференции для студентов из Абхазии, но мы сделали вывод, что абхазские студенты пока решили присмотреться к уровню конкурсантов. Поэтому из Абхазии у нас буквально пара человек, но надеемся в будущем абхазская часть будет значительно больше", - отметил он.
Об участниках конкурса
Заслуженная артистка России, приглашенная солистка Большого театра России, педагог, член жюри Яна Иванилова отметила, что предстоит напряженная борьба, так как в конкурсе Алисы Гицба принимают участие, к примеру, исполнители из Большого театра, Мариинского театра.
"Я вас уверяю, что это будет абсолютно честная борьба, это мы можем гарантировать", - подчеркнула она.
Художественный руководитель Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба Эсма Джениа сказала, что коллектив филармонии счастлив принимать у себя Первый международный конкурс вокалистов Алисы Гицба.
"Это уникальный и беспрецедентный проект для Абхазии, мы знаем сколько конкурсов проходит для эстрадных исполнителей, но никогда не было конкурсов для академических певцов. Хотя Абхазия на экспорт выпускает оперных исполнителей и почему-то никто раньше не додумался проводить здесь конкурс", - говорит она.
Алиса Гицба рассказала, что все участники, которые заявлены в конкурсе, получат дипломы об участии в конкурсе. Кроме того, будет определен обладатель Гран-при, также будут названы имена, которые выиграли вторую и третью премию.
"Второе и третье место могут делиться между собой, если мы увидим, что участники примерно одного уровня, чтобы никого не принизить и не обидеть. У нас очень много специальных призов подготовлено, например, сольный концерт в Геликон-опера, сольный концерт в Санкт-Петербурге, в центре Елены Образцовой, сольный концерт на мексиканском телевидении, дебют в опере Нижнего Новгорода", - сообщила она.
Конкурс призван помочь молодым певцам найти свой путь в профессии, получить ценные знания от членов жюри – профессионалов и мастеров искусства пения. В первый день конкурса, состоится жеребьевка, участники будут выходить на сцену, объявлять свои номера.
"Мы будем их всех регистрировать и после этого у нас начнется прослушивание первого тура. Нам, конечно, хочется пожелать, чтобы люди, которые будут петь на сцене завтра и послезавтра верили в свой талант и верили в свой успех. Конечно, они будут переживать, волноваться, но это нормально, на сцене без волнения делать нечего, но главное, чтобы это волнение не мешало им демонстрировать свой талант", - сказала Яна Иванилова.
Во время конкурсных прослушиваний предусмотрены мастер-классы членов жюри: Яны Иваниловой, Алисы Гицба, Алексея Еник, Максима Крылова, Сергея Чечетко. Мастер-классы будут проводиться в камерном зале Государственной филармонии Абхазии, а также и в Музыкальном училище.