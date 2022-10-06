https://sputnik-abkhazia.ru/20221006/polyubit-operu-v-abkhazii-proydet-pervyy-mezhdunarodnyy-konkurs-vokalistov-1041929434.html

Полюбить оперу: в Абхазии пройдет Первый Международный конкурс вокалистов

Полюбить оперу: в Абхазии пройдет Первый Международный конкурс вокалистов

В пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция организаторов Первого международного конкурса вокалистов... 06.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-06T12:07+0300

2022-10-06T12:07+0300

2022-10-06T12:07+0300

пресс-центр

абхазия

культура

опера

геликон-опера

алиса гицба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/06/1041929015_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7cd15f8f9195486a41111bc78f7f441b.jpg

Конкурс вокалистов проходит в Сухуме с 6 по 9 октября в Абхазской государственной филармонии и завершится Гала-концертом лауреатов конкурса со сводным симфоническим оркестром России и Абхазии под управлением Народного артиста Абхазии Давида Терзяна и Артема Давыдова (Москва, Геликон-опера).Бадрак Авидзба, SputnikО задачах конкурсаПредседатель жюри, автор проекта, заслуженная артистка России, народная артистка Абхазии, солистка Московского театра Геликон-опера Алиса Гицба рассказала, как принималось решение о проведении конкурса в республике.Она отметила, что в рамках конкурса будут проходить мастер-классы, творческие беседы. Это нацелено на то, чтобы дать людям понимание того, что означает профессия оперного певца."Нам просто нужно сделать так, чтобы люди полюбили оперу, чтобы они понимали, что такое опера и те ребята, которые готовят себя к этому непростому пути, имели хоть какое-то представление о том, с чем им придется сталкиваться в жизни. Поэтому именно в Абхазии должен был родиться этот конкурс, потому что Абхазия богата талантами, которые часто не знают где себя применить", - сказала автор проекта.Заявки на участие в конкурсе были из разных стран, но в связи с международной ситуацией не все смогли приехать в Абхазию, проинформировала она.Член жюри конкурса, российский певец, президент международной ассоциации профессиональных музыкальных конкурсов "World Music Heritage" в Российской Федерации Максим Крылов рассказал, как проходил отбор на участие в конкурсе."Как такового отсева не было, поскольку это первое мероприятие, естественно наша задача была осветить его максимально широко как в России, так и в Абхазии. Были некоторые преференции для студентов из Абхазии, но мы сделали вывод, что абхазские студенты пока решили присмотреться к уровню конкурсантов. Поэтому из Абхазии у нас буквально пара человек, но надеемся в будущем абхазская часть будет значительно больше", - отметил он.Об участниках конкурсаЗаслуженная артистка России, приглашенная солистка Большого театра России, педагог, член жюри Яна Иванилова отметила, что предстоит напряженная борьба, так как в конкурсе Алисы Гицба принимают участие, к примеру, исполнители из Большого театра, Мариинского театра.Художественный руководитель Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба Эсма Джениа сказала, что коллектив филармонии счастлив принимать у себя Первый международный конкурс вокалистов Алисы Гицба."Это уникальный и беспрецедентный проект для Абхазии, мы знаем сколько конкурсов проходит для эстрадных исполнителей, но никогда не было конкурсов для академических певцов. Хотя Абхазия на экспорт выпускает оперных исполнителей и почему-то никто раньше не додумался проводить здесь конкурс", - говорит она.Алиса Гицба рассказала, что все участники, которые заявлены в конкурсе, получат дипломы об участии в конкурсе. Кроме того, будет определен обладатель Гран-при, также будут названы имена, которые выиграли вторую и третью премию.Конкурс призван помочь молодым певцам найти свой путь в профессии, получить ценные знания от членов жюри – профессионалов и мастеров искусства пения. В первый день конкурса, состоится жеребьевка, участники будут выходить на сцену, объявлять свои номера."Мы будем их всех регистрировать и после этого у нас начнется прослушивание первого тура. Нам, конечно, хочется пожелать, чтобы люди, которые будут петь на сцене завтра и послезавтра верили в свой талант и верили в свой успех. Конечно, они будут переживать, волноваться, но это нормально, на сцене без волнения делать нечего, но главное, чтобы это волнение не мешало им демонстрировать свой талант", - сказала Яна Иванилова.Во время конкурсных прослушиваний предусмотрены мастер-классы членов жюри: Яны Иваниловой, Алисы Гицба, Алексея Еник, Максима Крылова, Сергея Чечетко. Мастер-классы будут проводиться в камерном зале Государственной филармонии Абхазии, а также и в Музыкальном училище.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220502/gitsba-o-mezhdunarodnom-vokalnom-konkurse-v-abkhazii-glotok-kisloroda-dlya-muzykantov--1038888264.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/pervyy-mezhdunarodnyy-vokalnyy-konkurs-alisy-gitsba-sostoitsya-v-abkhazii-1038890223.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, культура, опера, геликон-опера, алиса гицба