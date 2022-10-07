https://sputnik-abkhazia.ru/20221007/otrabatyvaem-novuyu-taktiku-pentagon-podal-signal-kitayu-1041956624.html

"Отрабатываем новую тактику": Пентагон подал сигнал Китаю

"Отрабатываем новую тактику": Пентагон подал сигнал Китаю

Американские военные нашли новый способ противостоять Китаю. 07.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-07T18:25+0300

2022-10-07T18:25+0300

2022-10-07T18:25+0300

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СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Пентагон создает специальную тактическую группу, которая объединит силы ВМС и Корпуса морской пехоты для операций на Тихом океане. Как это изменит ситуацию в регионе — в материале Андрея Коца для РИА Новости.Межвидовая группаСША, активно поддерживая Украину, не забывают и о своем главном геополитическом сопернике — Китае. Белый дом давит на Пекин как экономическими, так и военными средствами. На этой неделе Вашингтон ввел очередные ограничения против стратегической отрасли КНР, запретив экспорт полупроводников и микросхем для высокотехнологичных чипов памяти и квантовых компьютеров.Одновременно американцы продолжают грозить страшными карами, если КНР вторгнется на Тайвань."Объединение возможностей двух видов Вооруженных сил имеет для нас в этом регионе особый смысл, — сообщил командир тактической группы 76/3 контр-адмирал Дерек Тринк. — Флот и морпехи всегда действовали бок о бок, но раньше у них были разные штабы. Теперь значительно сократится время принятия решений, наладится эффективное взаимодействие между ВМС и морпехами, ускорится высадка войск на побережье и облегчится снабжение".Шесть тысяч штыковСтруктурно тактическая группа 76/3 подчинена командованию Седьмого флота США, несущего дежурство в западной части Тихого океана. И ударная группа 7, и 3-я экспедиционная бригада морской пехоты базируются в Японии. Офицеры двух формирований хорошо друг друга знают: вместе участвовали в различных военно-морских операциях и наладили взаимодействие. В Пентагоне уверены: проблем с переходом под единое командование не возникнет.Бойцам выделят до полутора десятков вымпелов: десантные вертолетоносцы, корабли-доки, суда снабжения. Обеспечивать действия Task Force 76/3 будут несколько вертолетных эскадрилий, истребители морской авиации, конвертопланы. Флагманом станет корабль управления USS Blue Ridge, приписанный к японскому порту Йокосука.Так как собственных крейсеров, эсминцев и подводных лодок тактическая группа не имеет, ее прикроют силы Седьмого флота.Десантный потенциал нового формирования — до шести тысяч морских пехотинцев с вооружением и боевой техникой. Ожидается, что их полностью подготовят к 2024-му. И тогда, как утверждают военные, они смогут осуществлять "полный спектр морских операций" — от помощи при стихийных бедствиях до конфликтов высокой интенсивности.Запереть в портахВ Пентагоне не объясняют, почему именно сейчас создают особую группу. Однако аналитики не сомневаются, что это ответ Китаю — по всем параметрам Task Force 76 нацелена на действия в западной части Тихого океана.Потенциал НОАК здесь лишь немногим уступает американскому. У Китая уже больше кораблей, чем у США. Имеются дальнобойные противокорабельные ракеты, в том числе — гиперзвуковые, развитая сеть аэродромов и многочисленная авиация.Взламывать эту крепость, по замыслу Пентагона, предстоит сухопутным войскам. Для этого на Тихом океане еще в прошлом году сформировали многодоменную оперативную группу (Multi-Domain Task Force, MDTF).Состав и численность этого подразделения меняется в зависимости от боевой задачи и условий. Основная ударная сила — высокоточные ракеты, от РСЗО HIMARS до перспективных гиперзвуковых. Особое внимание уделяют разведке, радиоэлектронной борьбе, связи. Также есть специалисты по кибербезопасности.В случае войны MDTF задействует весь потенциал, чтобы снизить эффективность "зон запрета доступа". А также уничтожит ключевые объекты военной инфраструктуры противника.Впрочем, планы по сдерживанию Китая столкнулись с неожиданными трудностями. По словам полковника Джейсона Чарланда, специалиста штаб-квартиры сухопутных войск в Пентагоне, применение MDTF против КНР имеет смысл, только если ракетное вооружение установят поблизости — на первой островной цепи, включающей в себя Филиппины, Корею и Японию. Сейчас же ближайшая военная база — на Гуаме, в двух тысячах километров. Чарланд отметил, что пока Сеул, Токио и Манила не горят желанием разворачивать у себя американские ударные комплексы.Готовность бросить вызовРазумеется, Китай внимательно наблюдает за активностью США и союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В конце сентября председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Народно-освободительная армия "должна сосредоточиться на подготовке к участию в настоящих боевых действиях".Пока в регионе нет признаков назревающего вооруженного столкновения. Стороны присматриваются друг к другу. Хотя, например, министр обороны Тайваня Цю Гочжен обвинил Китай в подготовке к войне. По его словам, вторжение может начаться в 2025-м. США не останутся в стороне — что американцы неоднократно подтверждали. А это грозит конфликтом мирового масштаба.

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