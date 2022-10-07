https://sputnik-abkhazia.ru/20221007/pervaya-pobeda-kak-otmetili-30-letie-so-dnya-osvobozhdeniya-gagrskogo-rayona-1041943235.html

Первая победа: как отметили 30-летие со Дня освобождения Гагрского района

Первая победа: как отметили 30-летие со Дня освобождения Гагрского района

Тридцать лет назад, 6 октября 1992 года, Гагрский район был освобожден от грузинских войск. 07.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-07T12:10+0300

2022-10-07T12:10+0300

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30-летие со дня освобождения Гагрского района отметили памятными мероприятиями, в городе прошла акция "Бессмертный полк" и театрализованный концерт, который завершился салютом. Подробнее читайте в материале корреспондента Sputnik Бадри Есиава.Никто не забытПраздничной программе на стадионе в Гагре предшествовало несколько памятных мероприятий. Президент Абхазии Аслан Бжания, руководство страны, городов и районов, ветераны и добровольцы Отечественной войны, семьи и родственники погибших бойцов и общественность возложили цветы к мемориалу павших защитников республики и первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба.У мемориалов стоял почетный караул. Из динамиков мегафонов транслировались песни военных лет. Люди шли с цветами и государственными флагами в руках. После возложения началась акция "Бессмертный полк", в которой участвовали 112 школьников с фотографиями погибших за оборону и освобождение Гагрского района бойцов.Ученики школ в абхазских национальных костюмах в сопровождении конников прошли от мемориала Владислава Ардзинба до городского стадиона, где районная администрация подготовила для жителей и гостей Гагры насыщенное праздничное представление.Поздравления и благодарностьРассчитанные на одну тысячу мест трибуны гагрского стадиона были забиты еще задолго до начала праздничной программы. Добровольцев из Северного Кавказа, которые пришли в военной форме и сильно выделялись из общей массы, зрители встретили стоя и под аплодисменты.Торжество привлекло не только жителей Гагры и туристов, но также сотни гостей из других городов Абхазии. Мест на трибунах хватило далеко не всем.Ведущие объявили открытие мероприятия и пригласили на сцену президента Абхазии Аслана Бжания, который выступил с поздравительной речью.Глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш подчеркнул, что 6 октября 1992 года, когда государственный флаг Абхазии был поднят на границе по реке Псоу, навсегда вошло в историю героической летописи республики.Он подчеркнул, что это событие стало переломным и решающим в военном противостоянии с Грузией и обладало огромным политическим, стратегическим значением в судьбе абхазского народа."Память о воинах, приблизивших день освобождения, навсегда останется в памяти каждого из нас. На примерах их мужественного подвига воспитываются новые поколения, учатся верному служению своей родине", - отметил Хагуш.Герой Абхазии, генерал-лейтенант Отар Хеция также поздравил жителей и гостей Гагры с юбилейной датой. Он вкратце рассказал о том, как развивались события тридцатилетней давности и сказал, что в результате той наступательной операции Абхазии удалось вырваться из грузинской блокады, получив возможность выхода на территорию России.Хеция уверен, что первая победа абхазского ополчения и добровольческих отрядов имела высокоморальное значение и воодушевило народ, руководство Абхазии, а также укрепило уверенность в окончательной победе над врагом.Кавалер ордена "Леона", член высшего совета "Аруаа" Тимур Надарая, в частности, сказал о том, что первый президент Абхазии Владислав Ардзинба был послан народу республики свыше и в решающий час все объединились вокруг него.Надарая назвал несколько имен людей, которые внесли весомый вклад в достижение победы над врагом. Среди них были организатор "Абхазской гвардии" в Пицунде Алик Айба и Геннадий Чанба, который повел за собой бойцов на освобождение Гагрского района в 1992 году.Театрализованное прошлоеПо завершении официальной части программы, перешли к театрализованному представлению. Посреди футбольного поля была установлена колоннада. Автор идеи - режиссер Мадина Аргун. В постановке было задействовано около трехсот участников из числа артистов Абхазского Драмтеатра и школьников. Им удалось в течение часа рассказать и показать историю Апсны от начала и до наших дней.Театральными приемами, танцами и песнями, яркими образами и костюмами, а также световыми и дымовыми эффектами, они затронули судьбоносные периоды в истории страны. Началось все это, естественно, с легенды о том, как Бог раздавал земли, но абхаз опоздал на нее из-за того, что принимал у себя гостей и не мог их оставить. Узнав об этом, Всевышний отдал ему кусочек земли у моря, которую он приберег для себя.Опытные и юные артисты показали, как абхазский народ заселял эти земли, как на нее претендовала Римская империя, пытались захватить арабы, стремились поработить турки, какую боль принесло махаджирство, чем для страны закончился развал СССР, какая нависла над ней угроза в период Отечественной войны.Яркое шоу, вероятно, никого не оставило равнодушным. Аплодисменты благодарных зрителей долго не умолкали. Трогательная финальная часть некоторых даже заставило прослезиться.Концерт и салютМакет колоннады уступил место на поле сцене. Оркестр имени Отара Хунцария открыл концерт энергичной музыкой в своем неповторимом стиле, которая сочетает в себе элементы фолка, джаза и даже рока. Абхазские национальные инструменты удачно гармонировали с ударными, бас-гитарой, электрогитарой и другими современными музыкальными инструментами.Популярные абхазские певцы исполнили свои песни под аккомпанемент оркестра. Произведения на родном языке, а также на русском, были посвящены Абхазии, войне, победе в ней и героям.Хореографические ансамбли, среди которых было несколько детских, "зажгли" на сцене. Им было где разгуляться, так как в их распоряжении было почти все футбольное поле. Вишенкой на торте стал шестиминутный салют с моста по объездной дороге в Гагре. Для этого властям пришлось заранее перекрыть проезд по ней. По отмашке ведущих, с высоты птичьего полета город озарили сотни ярких и красочных вспышек, видео которых моментально заполнили все социальные сети.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221006/burya-u-morya-kak-osvobozhdali-gagrskiy-rayon-ot-gruzinskikh-voysk-1041914910.html

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