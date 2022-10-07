Праздник искусства: фестиваль "Нартиада" завершился в Абхазии
© Sputnik Томас Тхайцук Закрытие фестиваля "Нартиада"
© Sputnik Томас Тхайцук
"Нартиада" – это первый мультикультурный фестиваль на территории Абхазии и России. Sputnik Абхазия - информационный партнер проекта.
СУХУМ, 7 окт- Sputnik, Асмат Цвижба. Закрытие мультикультурного фестиваля "Нартиада" состоялось в Сухуме 7 октября.
Заместитель главы администрации Сухума Автандил Сурманидзе отметил, что "Нартиада" - фестиваль, где молодые люди могут проявить свой талант.
"В последнее время в Сухуме очень много мероприятий проходит и администрация, глава города Беслан Эшба, все эти проекты поддерживает. Хочу пожелать вам здоровья, благополучия, везения и процветания",- добавил он.
Владелица арт-агентства "Полет" Ирина Бычкова призналась, что пять дней фестиваля были потрясающимся и превзошли все ожидания.
"Мы все коллективно с российскими художниками пришли к выводу, что ничего подобного не испытывали - освоили самые необычные площадки, у нас были самые разные погоды, мы переживали разные проблемы, задачи. Мы возвращаемся в Россию с огромным запасом чувств, эмоций", - сказал она.
Генеральный спонсор фестиваля Галина Мурина подчеркнула, что рада, что "Нартиада" отозвалась в "сердцах и душах людей", живущих в Абхазии.
"Мы видели, с каким интересом и удовольствием люди приходят на наши площадки. Я очень рада всему происходящему, благодарю всех вас",- сказала она.
Куратор проекта Атана Агрба отметила, что сейчас еще важнее говорить об искусстве, культуре как можно чаще, такую возможность и предоставил фестиваль.
Организаторы фестиваля вручили участникам "Нартиады" дипломы.
Алексей Риттенберг отметил, что художники приехали на фестиваль с миссией - показать насколько широко искусство и им удалось это сделать.
"Мы как художники приложили большие усилия, и это дало новый импульс моему творческому пути", - добавил он.
Маруся Борисова-Севастьянова подчеркнула, что после фестиваля увезет после фестиваля огромный творческий "багаж", который надеется реализовать.
Художник из Абхазии Адамур Аршба добавил, что было очень интересно сотрудничать с российскими коллегами.
"Я рад знакомству, приеду в гости, надеюсь, что-нибудь вместе сотворим. Огромное спасибо, что приехали сюда и такой сделали праздник",- сказал он.
"Нартиада" – это первый мультикультурный фестиваль на территории Абхазии и России. Нартиада – платформа для диалога между различными сферами искусства, где история и национальные корни - ключевые для работ современных художников, музыкантов, модельеров и мастеров других творческих профессий.
© Sputnik Томас Тхайцук Закрытие фестиваля "Нартиада"
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© Sputnik Томас Тхайцук
Закрытие фестиваля "Нартиада"
© Sputnik Томас Тхайцук Закрытие фестиваля "Нартиада"
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© Sputnik Томас Тхайцук
Закрытие фестиваля "Нартиада"
© Sputnik Томас Тхайцук Закрытие фестиваля "Нартиада"
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© Sputnik Томас Тхайцук
Закрытие фестиваля "Нартиада"
© Sputnik Томас Тхайцук Закрытие фестиваля "Нартиада"
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© Sputnik Томас Тхайцук
Закрытие фестиваля "Нартиада"
© Sputnik Томас Тхайцук Закрытие фестиваля "Нартиада"
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© Sputnik Томас Тхайцук
Закрытие фестиваля "Нартиада"
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© Sputnik Томас Тхайцук
Закрытие фестиваля "Нартиада"
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© Sputnik Томас Тхайцук
Закрытие фестиваля "Нартиада"
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© Sputnik Томас Тхайцук
Закрытие фестиваля "Нартиада"
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© Sputnik Томас Тхайцук
Закрытие фестиваля "Нартиада"
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© Sputnik Томас Тхайцук
Закрытие фестиваля "Нартиада"
На различных площадках с 3 по 7 октября были представлены работы и произведения российских художников: мастера арт-инсталяций Маруси Борисовой-Севастьяновой, скульптора, дизайнера-флориста Светланы Евдокимовой, художника театра и кино, лауреата премии "Золотая Маска" Анастасии Нефедовой, художника-графика Ульяны Подкорытовой, Алексея Риттенберга,который работает с проекционной графикой, арт-инсталляциями и живописца, пионера видеоарта в России Ольги Тобрелутс.
Абхазию представили работы Адамура Аршба, Батала Джапуа, Гиви Смыр, Апщи Хагба, Дианы Хинтба, Ильи Цвижба и Давида Чкотуа. В Новоафонской пещере будут представлены работы Владимира Воуба – иллюстрации к Нартскому эпосу.