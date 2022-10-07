https://sputnik-abkhazia.ru/20221007/prazdnik-iskusstva-festival-nartiada-zavershilsya-v-abkhazii-1041958331.html

Праздник искусства: фестиваль "Нартиада" завершился в Абхазии

Праздник искусства: фестиваль "Нартиада" завершился в Абхазии

"Нартиада" – это первый мультикультурный фестиваль на территории Абхазии и России. Sputnik Абхазия - информационный партнер проекта. 07.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-07T19:27+0300

2022-10-07T19:27+0300

2022-10-07T19:27+0300

в абхазии

культура

абхазия

художники

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СУХУМ, 7 окт- Sputnik, Асмат Цвижба. Закрытие мультикультурного фестиваля "Нартиада" состоялось в Сухуме 7 октября.Заместитель главы администрации Сухума Автандил Сурманидзе отметил, что "Нартиада" - фестиваль, где молодые люди могут проявить свой талант."В последнее время в Сухуме очень много мероприятий проходит и администрация, глава города Беслан Эшба, все эти проекты поддерживает. Хочу пожелать вам здоровья, благополучия, везения и процветания",- добавил он.Владелица арт-агентства "Полет" Ирина Бычкова призналась, что пять дней фестиваля были потрясающимся и превзошли все ожидания.Генеральный спонсор фестиваля Галина Мурина подчеркнула, что рада, что "Нартиада" отозвалась в "сердцах и душах людей", живущих в Абхазии."Мы видели, с каким интересом и удовольствием люди приходят на наши площадки. Я очень рада всему происходящему, благодарю всех вас",- сказала она.Куратор проекта Атана Агрба отметила, что сейчас еще важнее говорить об искусстве, культуре как можно чаще, такую возможность и предоставил фестиваль.Организаторы фестиваля вручили участникам "Нартиады" дипломы.Алексей Риттенберг отметил, что художники приехали на фестиваль с миссией - показать насколько широко искусство и им удалось это сделать.Маруся Борисова-Севастьянова подчеркнула, что после фестиваля увезет после фестиваля огромный творческий "багаж", который надеется реализовать.Художник из Абхазии Адамур Аршба добавил, что было очень интересно сотрудничать с российскими коллегами."Нартиада" – это первый мультикультурный фестиваль на территории Абхазии и России. Нартиада – платформа для диалога между различными сферами искусства, где история и национальные корни - ключевые для работ современных художников, музыкантов, модельеров и мастеров других творческих профессий.На различных площадках с 3 по 7 октября были представлены работы и произведения российских художников: мастера арт-инсталяций Маруси Борисовой-Севастьяновой, скульптора, дизайнера-флориста Светланы Евдокимовой, художника театра и кино, лауреата премии "Золотая Маска" Анастасии Нефедовой, художника-графика Ульяны Подкорытовой, Алексея Риттенберга,который работает с проекционной графикой, арт-инсталляциями и живописца, пионера видеоарта в России Ольги Тобрелутс.Абхазию представили работы Адамура Аршба, Батала Джапуа, Гиви Смыр, Апщи Хагба, Дианы Хинтба, Ильи Цвижба и Давида Чкотуа. В Новоафонской пещере будут представлены работы Владимира Воуба – иллюстрации к Нартскому эпосу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221003/pervyy-multikulturnyy-festival-nartiada-otkrylsya-v-sukhume-1041878390.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221007/khudozhnitsa-nefedova-ob-abkhazii-vdokhnovlyaet-kazhdyy-santimetr-zemli--1041912498.html

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