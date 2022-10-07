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https://sputnik-abkhazia.ru/20221007/prazdnik-iskusstva-festival-nartiada-zavershilsya-v-abkhazii-1041958331.html
Праздник искусства: фестиваль "Нартиада" завершился в Абхазии
Праздник искусства: фестиваль "Нартиада" завершился в Абхазии
"Нартиада" – это первый мультикультурный фестиваль на территории Абхазии и России. Sputnik Абхазия - информационный партнер проекта. 07.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-07T19:27+0300
2022-10-07T19:27+0300
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культура
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СУХУМ, 7 окт- Sputnik, Асмат Цвижба. Закрытие мультикультурного фестиваля "Нартиада" состоялось в Сухуме 7 октября.Заместитель главы администрации Сухума Автандил Сурманидзе отметил, что "Нартиада" - фестиваль, где молодые люди могут проявить свой талант."В последнее время в Сухуме очень много мероприятий проходит и администрация, глава города Беслан Эшба, все эти проекты поддерживает. Хочу пожелать вам здоровья, благополучия, везения и процветания",- добавил он.Владелица арт-агентства "Полет" Ирина Бычкова призналась, что пять дней фестиваля были потрясающимся и превзошли все ожидания.Генеральный спонсор фестиваля Галина Мурина подчеркнула, что рада, что "Нартиада" отозвалась в "сердцах и душах людей", живущих в Абхазии."Мы видели, с каким интересом и удовольствием люди приходят на наши площадки. Я очень рада всему происходящему, благодарю всех вас",- сказала она.Куратор проекта Атана Агрба отметила, что сейчас еще важнее говорить об искусстве, культуре как можно чаще, такую возможность и предоставил фестиваль.Организаторы фестиваля вручили участникам "Нартиады" дипломы.Алексей Риттенберг отметил, что художники приехали на фестиваль с миссией - показать насколько широко искусство и им удалось это сделать.Маруся Борисова-Севастьянова подчеркнула, что после фестиваля увезет после фестиваля огромный творческий "багаж", который надеется реализовать.Художник из Абхазии Адамур Аршба добавил, что было очень интересно сотрудничать с российскими коллегами."Нартиада" – это первый мультикультурный фестиваль на территории Абхазии и России. Нартиада – платформа для диалога между различными сферами искусства, где история и национальные корни - ключевые для работ современных художников, музыкантов, модельеров и мастеров других творческих профессий.На различных площадках с 3 по 7 октября были представлены работы и произведения российских художников: мастера арт-инсталяций Маруси Борисовой-Севастьяновой, скульптора, дизайнера-флориста Светланы Евдокимовой, художника театра и кино, лауреата премии "Золотая Маска" Анастасии Нефедовой, художника-графика Ульяны Подкорытовой, Алексея Риттенберга,который работает с проекционной графикой, арт-инсталляциями и живописца, пионера видеоарта в России Ольги Тобрелутс.Абхазию представили работы Адамура Аршба, Батала Джапуа, Гиви Смыр, Апщи Хагба, Дианы Хинтба, Ильи Цвижба и Давида Чкотуа. В Новоафонской пещере будут представлены работы Владимира Воуба – иллюстрации к Нартскому эпосу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221003/pervyy-multikulturnyy-festival-nartiada-otkrylsya-v-sukhume-1041878390.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221007/khudozhnitsa-nefedova-ob-abkhazii-vdokhnovlyaet-kazhdyy-santimetr-zemli--1041912498.html
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культура, абхазия, художники
культура, абхазия, художники

Праздник искусства: фестиваль "Нартиада" завершился в Абхазии

19:27 07.10.2022
© Sputnik Томас Тхайцук Закрытие фестиваля "Нартиада"
Закрытие фестиваля Нартиада - Sputnik Абхазия, 1920, 07.10.2022
© Sputnik Томас Тхайцук
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"Нартиада" – это первый мультикультурный фестиваль на территории Абхазии и России. Sputnik Абхазия - информационный партнер проекта.
СУХУМ, 7 окт- Sputnik, Асмат Цвижба. Закрытие мультикультурного фестиваля "Нартиада" состоялось в Сухуме 7 октября.
Заместитель главы администрации Сухума Автандил Сурманидзе отметил, что "Нартиада" - фестиваль, где молодые люди могут проявить свой талант.
"В последнее время в Сухуме очень много мероприятий проходит и администрация, глава города Беслан Эшба, все эти проекты поддерживает. Хочу пожелать вам здоровья, благополучия, везения и процветания",- добавил он.
Владелица арт-агентства "Полет" Ирина Бычкова призналась, что пять дней фестиваля были потрясающимся и превзошли все ожидания.

"Мы все коллективно с российскими художниками пришли к выводу, что ничего подобного не испытывали - освоили самые необычные площадки, у нас были самые разные погоды, мы переживали разные проблемы, задачи. Мы возвращаемся в Россию с огромным запасом чувств, эмоций", - сказал она.

Генеральный спонсор фестиваля Галина Мурина подчеркнула, что рада, что "Нартиада" отозвалась в "сердцах и душах людей", живущих в Абхазии.
Открытие основной площадки феста в особняке Белый парус - Sputnik Абхазия, 1920, 03.10.2022
В Абхазии
Первый мультикультурный фестиваль "Нартиада" открылся в Сухуме
3 октября, 19:10
"Мы видели, с каким интересом и удовольствием люди приходят на наши площадки. Я очень рада всему происходящему, благодарю всех вас",- сказала она.
Куратор проекта Атана Агрба отметила, что сейчас еще важнее говорить об искусстве, культуре как можно чаще, такую возможность и предоставил фестиваль.
Организаторы фестиваля вручили участникам "Нартиады" дипломы.
Алексей Риттенберг отметил, что художники приехали на фестиваль с миссией - показать насколько широко искусство и им удалось это сделать.
"Мы как художники приложили большие усилия, и это дало новый импульс моему творческому пути", - добавил он.
Маруся Борисова-Севастьянова подчеркнула, что после фестиваля увезет после фестиваля огромный творческий "багаж", который надеется реализовать.
Художница Нефедова об Абхазии: вдохновляет каждый сантиметр земли - Sputnik Абхазия, 1920, 07.10.2022
Радио
Художница Нефедова об Абхазии: вдохновляет каждый сантиметр земли
14:35
Художник из Абхазии Адамур Аршба добавил, что было очень интересно сотрудничать с российскими коллегами.
"Я рад знакомству, приеду в гости, надеюсь, что-нибудь вместе сотворим. Огромное спасибо, что приехали сюда и такой сделали праздник",- сказал он.
"Нартиада" – это первый мультикультурный фестиваль на территории Абхазии и России. Нартиада – платформа для диалога между различными сферами искусства, где история и национальные корни - ключевые для работ современных художников, музыкантов, модельеров и мастеров других творческих профессий.
© Sputnik Томас Тхайцук Закрытие фестиваля "Нартиада"
Закрытие фестиваля Нартиада - Sputnik Абхазия
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© Sputnik Томас Тхайцук
Закрытие фестиваля "Нартиада"
© Sputnik Томас Тхайцук Закрытие фестиваля "Нартиада"
Закрытие фестиваля Нартиада - Sputnik Абхазия
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© Sputnik Томас Тхайцук
Закрытие фестиваля "Нартиада"
© Sputnik Томас Тхайцук Закрытие фестиваля "Нартиада"
Закрытие фестиваля Нартиада - Sputnik Абхазия
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© Sputnik Томас Тхайцук
Закрытие фестиваля "Нартиада"
© Sputnik Томас Тхайцук Закрытие фестиваля "Нартиада"
Закрытие фестиваля Нартиада - Sputnik Абхазия
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© Sputnik Томас Тхайцук
Закрытие фестиваля "Нартиада"
© Sputnik Томас Тхайцук Закрытие фестиваля "Нартиада"
Закрытие фестиваля Нартиада - Sputnik Абхазия
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© Sputnik Томас Тхайцук
Закрытие фестиваля "Нартиада"
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© Sputnik Томас Тхайцук
Закрытие фестиваля "Нартиада"
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© Sputnik Томас Тхайцук
Закрытие фестиваля "Нартиада"
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© Sputnik Томас Тхайцук
Закрытие фестиваля "Нартиада"
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© Sputnik Томас Тхайцук
Закрытие фестиваля "Нартиада"
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© Sputnik Томас Тхайцук
Закрытие фестиваля "Нартиада"
На различных площадках с 3 по 7 октября были представлены работы и произведения российских художников: мастера арт-инсталяций Маруси Борисовой-Севастьяновой, скульптора, дизайнера-флориста Светланы Евдокимовой, художника театра и кино, лауреата премии "Золотая Маска" Анастасии Нефедовой, художника-графика Ульяны Подкорытовой, Алексея Риттенберга,который работает с проекционной графикой, арт-инсталляциями и живописца, пионера видеоарта в России Ольги Тобрелутс.
Абхазию представили работы Адамура Аршба, Батала Джапуа, Гиви Смыр, Апщи Хагба, Дианы Хинтба, Ильи Цвижба и Давида Чкотуа. В Новоафонской пещере будут представлены работы Владимира Воуба – иллюстрации к Нартскому эпосу.
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