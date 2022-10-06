https://sputnik-abkhazia.ru/20221006/pochemu-popytki-bryusselya-otkazatsya-ot-rossiyskogo-gaza-obrecheny-na-proval-1041935095.html

Почему попытки Брюсселя отказаться от российского газа обречены на провал

Почему попытки Брюсселя отказаться от российского газа обречены на провал

Долгие годы европейские чиновники и "эксперты" рассказывали о готовности Евросоюза "слезть с российской газовой иглы". 06.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-06T17:04+0300

2022-10-06T17:04+0300

2022-10-06T19:56+0300

аналитика

экономика

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/15/1039193771_0:312:3072:2040_1920x0_80_0_0_d0829111db58c70ac2e8e3bde5debc37.jpg

Sputnik, Вадим Павлов Говорили и об альтернативных источниках, и об увеличении поставок сжиженного природного газа (СПГ), и о развитии "зеленой" энергетики. Однако "слезть" им так и не удалось.Так реально ли это? Подробный разбор возможностей Евросоюза по отказу от российского газа, особенностей рынка СПГ и работы подземных хранилищ – в материале Sputnik.Время потерянных возможностейПусть по "Северным потокам" - что по первому, что по второму – газ в Европу в сентябре не поставлялся, но все же до взрывов в умах европейцев все еще сохранялся вариант, при котором энергетические проблемы Евросоюза можно было бы решить. Если не в одночасье, то достаточно быстро.Собственно, этого и требовали в рамках многотысячных протестов граждане европейских стран – снятия санкций с России, нормализации отношений с Москвой, возобновления поставок энергоресурсов и запуска "Северного потока-2".Если бы власти стран ЕС послушали своих граждан и сели бы с Россией за стол переговоров, то по итогу все потребности Европы в "голубом топливе" могли бы быть решены. Причем даже по выгодной для себя цене, отступи Евросоюз от своей принципиальной позиции по непринятию долгосрочных контрактов на поставку газа.Но теперь – после терактов на "Северных потоках" - о реализации такого, казалось бы, позитивного сценария можно забыть. Во всяком случае на ближайшие месяцы или даже годы. Поскольку говорить о полноценном возобновлении поставок без важнейшего газопровода просто-напросто невозможно.В целом теракты в Балтийском море моментального влияния на европейский газовый рынок не оказали – резкого роста цен на газ (которые бы закрепились) не произошло. Но следует понимать, что в среднесрочной и долгосрочной перспективах проблем избежать не удастся.А если цены на газ растут (плюс не стоит забывать об идеях Запада по введению потолка цен, который лишь усилит дефицит на рынке и даст еще один стимул для роста стоимости), то странам ЕС придется либо взвинчивать тарифы для своих предприятий и населения.Либо, наоборот, ограничивать для них цены, как бы компенсируя переплату из казны. И такая политика неизбежно приведет к дефициту государственного бюджета."Жиденькая" надежда на сжиженный газПо данным Международного энергетического агентства (МЭА), совокупный экспорт газа из РФ в Евросоюз в 2021 году составил 155 млрд куб.м (140 млрд – трубопроводный, 15 млрд – сжиженный природный газ (СПГ), что составило порядка 40-45% от всего импортируемого ЕС газа.То есть, почти половина потребностей Европейского союза в "голубом топливе" обеспечивалась Россией.Понятно, что в текущих условиях объемы потребляемого Европой газа уменьшаются, спрос на "голубое топливо" в регионе снижается и доля России на европейском газовом рынке, соответственно, падает.В таких обстоятельствах одной из важнейших составляющих газового рынка ЕС становится импорт СПГ. Именно на него европейские чиновники уповают, разглагольствуя о своем скором отказе от российского "голубого топлива".Согласно данным в открытых источниках, в год Евросоюз в среднем приобретает из разных источников порядка 100 млрд куб.м. СПГ (15 млрд из которых, напомним, российские).При этом сегодня очень уж активно "пиарится" история с взрывным ростом поставок в Европу американского СПГ. Сначала был рекордный 2021-й год с объемом поставок на уровне 22 млрд куб.м, потом - практически повторение данного рекорда за первые шесть месяцев 2022-го года (20 млрд куб.м).Если тенденция сохранится, то к концу этого года Штаты могут и вовсе удвоить свой прошлогодний рекорд и поставить Европе около 40 млрд куб.м.Подробнее о том, кто является основным выгодоприобретателем от энергетического кризиса в Европе и взрывов на "Северных потоках" - тут.Высокопоставленные европейские чиновники пытаются убедить весь мир в том, что при помощи регазификационной инфраструктуры (терминалов для приема СПГ) – как уже имеющихся, так и дополнительно строящихся/арендуемых - Евросоюз идет к независимости от российских поставок газа.Давайте разбираться.На текущий момент мощность СПГ-терминалов в ЕС составляет порядка 170 млрд куб.м в год. Порядка 75 млрд из них приходится на Испанию и Португалию, которые вообще не получают трубопроводный газ из России (поэтому и замещать двум этим странам ничего не надо).Плюсом к этому в Евросоюзе идет процесс наращивания таких мощностей. В частности, Германия уже в этом году планирует запустить несколько первых СПГ-терминалов в стране с суммарной мощностью 12,5 млрд куб.м.Может ли ФРГ благодаря этому заменить часть газа, поступающего из РФ? Теоретически – может. Почему теоретически? Этот газ еще нужно найти, но об этом чуть позже. Заменить они, очевидно, могут ровно 12,5 млрд куб.м газа. А учитывая, что Германия в год в среднем потребляет 100 млрд куб.м газа (примерно 50-55 млрд из которых закупает в России) можно позволить себе задать вопрос руководству ФРГ: как 55 млрд куб.м можно заменить 12,5 млрд куб.м?Другими словами, как четыре яблока можно заменить одним яблоком? Аналогичный вопрос можно адресовать и руководству Европейского союза. Оставим эту несложную математику западным чиновникам.Другая сторона этой, скажем, неприятной для Европы медали заключается в проблеме загруженности СПГ-терминалов. Вернемся к цифрам: при возможностях в год принимать 170 млрд куб.м Евросоюз смог закупить лишь порядка 100 млрд куб.м. СПГ. И это до начала российской спецоперации и усиления санкционного давления Запада на РФ.Сегодня же достаточно красноречивой является ситуация со все той же Германией: в ближайшее время ФРГ будет иметь шесть СПГ-терминалов (какие-то заработают уже в этом году, какие-то к 2024-му году), но договориться об их заполняемости Берлину до сих пор не удалось.Следует понимать, что само по себе возведение регазификационных мощностей не избавляет их страну от газовой зависимости от России. Сам по себе газ на этих терминал не родится. Германии придется заключать контракты на поставку СПГ на свои терминалы.Но мало того, что свободные объемы на рынке найти, мягко скажем, проблематично, так еще как назло никто в мире не горит желанием работать без долгосрочных контрактов, на чем так настаивает Евросоюз.А это, для понимания, меньше суточной (!) прокачки по "Северному потоку-1", когда он еще работал на полную мощность.К слову об отчаявшемся господине Шольце: суммарный экспорт СПГ из Эмиратов составляет примерно 10 млрд куб.м в год. То есть, даже если бы немецкому канцлеру вдруг каким-то образом удалось бы убедить президента ОАЭ поставлять весь свой сжиженный газ в Германию, то этих объемов все равно бы не хватило на стопроцентную загрузку регазификационных мощностей.Идем дальше. Сегодня СПГ занимает долю примерно в 35% от общего потребления газа в Евросоюзе. То есть, на фоне сокращения поставок из России, можно сказать, что по сути сжиженный газ занял ту нишу, которую ранее занимал трубопроводный газ из РФ (при этом стоит понимать, что газа в Европе сегодня меньше, чем было год назад, потребление "голубого топлива" сократилось более чем на 10%).Однако если поставки из России были стабильными и надежными, то СПГ создает серьезнейшие риски для европейских потребителей. Связаны эти риски с тем, что приток сжиженного газа в Европу был обеспечен исключительно высокой стоимостью на европейском рынке. Более высокой, чем на азиатском рынке, традиционно являющегося главным покупателем СПГ.И, очевидно, когда цены в Азии приблизятся к европейским, или когда европейские цены опустятся до азиатских (а может быть даже ниже), то практически моментально произойдет отток СПГ в сторону Востока.По словам заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова, данный отток будет на уровне примерно 15% от текущих объемов. То есть, если сегодня на европейском рынке доля СПГ составляет 35%, то в недалеком будущем она может сократится до 20%. А вот где Европа найдет альтернативные источники, чтобы заменить выпавшие объемы (которых сегодня и так не хватает) – серьезный вопрос.О том, что уже в следующем году начнет расти импорт СПГ в Азию, говорит и МЭА, прогнозирующее "рост напряженности на рынке".Выше мы говорили о том, что сегодня активно обсуждается тема увеличения поставок СПГ из США. Однако и тут стоит понимать, что руководство североамериканской страны во главе с президентом не управляют газовыми потоками. Они не могут приказать компаниям, экспортирующим американский газ, куда это самое "голубое топливо" им следует продавать.Газ пойдет туда, где за него больше заплатят. Так было в прошлом году, когда примерно 50% всего экспортируемого Штатами СПГ было поставлено в Азию в разгар энергетического кризиса в Евросоюзе. Так было всегда, так будет и сейчас.Не стоит также забывать и о том, что СПГ традиционно дороже трубопроводного газа. Поскольку из России газ прямо по трубе доходит до получателя в Европе за биржевую стоимость и его сразу можно использовать, тогда как, условно, американский СПГ проходит куда более длинный (и дорогой) путь до европейского потребителя.Сначала газ в Штатах нужно добыть, потом - доставить на завод, произвести его сжижение, после - погрузить на транспорт в цистерны, доставить по суше до морского порта, осуществить транспортировку через океан на специализированном танкере, по прибытии снова перегрузить на сухопутный транспорт, доставить до завода в Европе, осуществить регазификацию и только после этого пустить в трубу.Все это стоит денег – плюсом к той стоимости, что в данный момент времени устоялась на бирже. И поэтому Евросоюзу сейчас приходится постоянно платить цену выше, чем платит Азия - чтобы сжиженный газ не уходил туда. Но долго ли это сможет продлиться?Ведь в текущих условиях дополнительные расходы для экономик стран Евросоюза вполне могут обернуться очередным ростом тарифов для населения и производства, что может повлечь за собой усиление недовольства западных граждан и учащение беспорядков/митингов/протестов, которые могут привести неизвестно к каким последствиям.Ложная надежда на хранилищаКак пятого октября заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, подземные хранилища газа (ПХГ) в Евросоюзе заполнены на 90%. То есть, в них сегодня находится порядка 95 млрд куб.м газа.Европейские чиновники этим фактом очень гордятся, регулярно заявляя о том, как успешно они справляются с "газовым шантажом России", как успешно они перевыполняют план ЕК по заполнению подземных хранилищ, как хорошо они подготовились к зиме.То есть, если бы страны ЕС заполнили бы свои хранилища на 100%, то риски, перечисленные выше (с переориентацией СПГ на азиатский рынок) никуда не исчезнут. Они все также продолжат влиять на ситуацию.Проще говоря: если (а точнее когда) из Европы в сторону Азии уйдут поставляемые сегодня объемы СПГ, то несомненно ускорится отбор газа из европейских подземных хранилищ. И тогда возникнут проблемы уже с заполняемостью ПХГ после отопительного сезона.К слову, по данным директората Еврокомиссии по энергетике, лишь 25-30% потребляемого в ЕС газа в зимний период обеспечивают газовые хранилища ЕС. Так что Европе приходится надеяться, что Азия не заберет на свой рынок идущие в Евросоюз объемы СПГ в самое ближайшее время.Как подсчитала испанская газета La Vanguardia, газа в европейских хранилищах хватит максимум до февраля. Да и то это будет возможно, то если Евросоюз и те страны, с которыми у ЕС есть общая сеть поставок (в числе прочих сюда входит и Великобритания), сократят потребление газа еще как минимум на 10%. А глава отдела энергетического анализа ICIS Андреас Шредер и вовсе говорит о необходимости сокращения потребления еще как минимум на 15%.И все же: снизить потребление российского газа в Европе более чем реально. Сделать это достаточно просто – заняться деиндустриализацией и уничтожением собственной промышленности, что ЕС сегодня довольно успешно и практикует.В таком случае потребность в газе, который в нужных себе объемах они могут купить только в России, будет снижаться, а значит и о зависимости от РФ речи идти не будет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221001/na-odnu-trubu-bolshe-evropa-nashla-zamenu-rossiyskomu-gazu--1041846662.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220928/ekonomicheskiy-blitskrig-provalen-chem-zapad-ugrozhaet-rossii-v-ocherednom-sanktsionnom-pakete-1041762319.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/khazin-o-diversiyakh-na-severnom-potoke-kapitalizm-pereshel-k-stadii-kannibalizma-1041788308.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221001/yurist-rasskazal-kak-budet-rassledovatsya-terakt-na-severnom-potoke-1041846535.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221006/zakat-evropeyskoy-promyshlennosti-razbor-posledstviy-gazovogo-krizisa-v-evrosoyuze-1041935721.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

аналитика, экономика, россия, в мире