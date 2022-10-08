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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221008/rossiyskie-voyska-otrazili-vse-ataki-vsu-na-kupyanskom-napravlenii-1041964776.html
Российские войска отразили все атаки ВСУ на Купянском направлении
Российские войска отразили все атаки ВСУ на Купянском направлении
При отражении наступления было уничтожено более 100 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты и четыре автомобиля. 08.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-08T15:46+0300
2022-10-08T16:11+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Российские войска отразили попытку наступления двух усиленных украинских батальонов в направлении на Купянском направлении в Харьковской области, сообщает Министерство обороны России.Украинские войска безуспешно попытались форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении, потеряв более 30 бойцов, три боевые машины пехоты и пять пикапов.ВКС России поразили пункты временной дислокации 17-й танковой и 92-й механизированной бригад ВСУ в ДНР, уничтожили более ста военнослужащих и 12 единиц техники. А на Южно-Донецком направлении была отражена попытка контратаки подразделений 115-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады президента Украины, уничтожено более 90 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.Кроме того, на Запорожском направлении ВКС России нанесли высокоточные удары по пункту временной дислокации иностранных наемников, уничтожив более 160 боевиков. Ведомство также сообщает, что были отражены и атаки украинских сил на Николаево-Криворожском направлении. Всего там было уничтожено более 240 украинских военнослужащих, 12 танков, 14 боевых бронированных машин, восемь единиц автомобильной техники и четыре артиллерийских орудия.За сутки ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены 54 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 174-х районах. Уничтожены четыре склада боеприпасов и узел связи украинской группировки войск.Российские истребители сбили украинский самолет МиГ-29 в Запорожской области, а средства ПВО России за сутки уничтожили 12 беспилотников, в том числе один "Байрактар-ТБ2", сбили в воздухе 21 снаряд американской РСЗО "HIMARS" и баллистическую ракету "Точка-У".
https://sputnik-abkhazia.ru/20221006/operativnaya-obstanovka-na-ukrainskom-tvd-i-perspektivy-spetsoperatsii-1041937711.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221005/voennaya-pomosch-ssha-kievskomu-rezhimu-sduvaetsya-1041923972.html
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новости, россия, украина, донбасс, министерство обороны рф
новости, россия, украина, донбасс, министерство обороны рф

Российские войска отразили все атаки ВСУ на Купянском направлении

15:46 08.10.2022 (обновлено: 16:11 08.10.2022)
© Sputnik / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкТанкисты оперативно-боевого тактического формирования ДНР
Танкисты оперативно-боевого тактического формирования ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 08.10.2022
© Sputnik / Сергей Батурин
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При отражении наступления было уничтожено более 100 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты и четыре автомобиля.
СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Российские войска отразили попытку наступления двух усиленных украинских батальонов в направлении на Купянском направлении в Харьковской области, сообщает Министерство обороны России.
Также в результате массированных ударов по резервам противника в районе населённого пункта Петропавловка было уничтожено более 110 украинских военнослужащих 14-й механизированной бригады ВСУ и 19-го батальона территориальной обороны.
Украинские войска безуспешно попытались форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении, потеряв более 30 бойцов, три боевые машины пехоты и пять пикапов.
ВКС России поразили пункты временной дислокации 17-й танковой и 92-й механизированной бригад ВСУ в ДНР, уничтожили более ста военнослужащих и 12 единиц техники. А на Южно-Донецком направлении была отражена попытка контратаки подразделений 115-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады президента Украины, уничтожено более 90 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.
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Кроме того, на Запорожском направлении ВКС России нанесли высокоточные удары по пункту временной дислокации иностранных наемников, уничтожив более 160 боевиков.
Ведомство также сообщает, что были отражены и атаки украинских сил на Николаево-Криворожском направлении. Всего там было уничтожено более 240 украинских военнослужащих, 12 танков, 14 боевых бронированных машин, восемь единиц автомобильной техники и четыре артиллерийских орудия.
За сутки ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены 54 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 174-х районах. Уничтожены четыре склада боеприпасов и узел связи украинской группировки войск.
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