https://sputnik-abkhazia.ru/20221008/rossiyskie-voyska-otrazili-vse-ataki-vsu-na-kupyanskom-napravlenii-1041964776.html

Российские войска отразили все атаки ВСУ на Купянском направлении

Российские войска отразили все атаки ВСУ на Купянском направлении

При отражении наступления было уничтожено более 100 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты и четыре автомобиля. 08.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-08T15:46+0300

2022-10-08T15:46+0300

2022-10-08T16:11+0300

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СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Российские войска отразили попытку наступления двух усиленных украинских батальонов в направлении на Купянском направлении в Харьковской области, сообщает Министерство обороны России.Украинские войска безуспешно попытались форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении, потеряв более 30 бойцов, три боевые машины пехоты и пять пикапов.ВКС России поразили пункты временной дислокации 17-й танковой и 92-й механизированной бригад ВСУ в ДНР, уничтожили более ста военнослужащих и 12 единиц техники. А на Южно-Донецком направлении была отражена попытка контратаки подразделений 115-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады президента Украины, уничтожено более 90 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.Кроме того, на Запорожском направлении ВКС России нанесли высокоточные удары по пункту временной дислокации иностранных наемников, уничтожив более 160 боевиков. Ведомство также сообщает, что были отражены и атаки украинских сил на Николаево-Криворожском направлении. Всего там было уничтожено более 240 украинских военнослужащих, 12 танков, 14 боевых бронированных машин, восемь единиц автомобильной техники и четыре артиллерийских орудия.За сутки ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены 54 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 174-х районах. Уничтожены четыре склада боеприпасов и узел связи украинской группировки войск.Российские истребители сбили украинский самолет МиГ-29 в Запорожской области, а средства ПВО России за сутки уничтожили 12 беспилотников, в том числе один "Байрактар-ТБ2", сбили в воздухе 21 снаряд американской РСЗО "HIMARS" и баллистическую ракету "Точка-У".

https://sputnik-abkhazia.ru/20221006/operativnaya-obstanovka-na-ukrainskom-tvd-i-perspektivy-spetsoperatsii-1041937711.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221005/voennaya-pomosch-ssha-kievskomu-rezhimu-sduvaetsya-1041923972.html

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