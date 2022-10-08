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Восстановили котельную Республиканской больницы в Сухуме

Восстановили котельную Республиканской больницы в Сухуме

Министр здравоохранения Эдуард Бутба проверил работу Республиканской больницы Сухума, в которой в последние месяцы проводили ремонтные работы. 08.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-08T22:38+0300

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СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Восстановили котельную Республиканской больницы в Сухуме. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. “То есть, буквально позапрошлой зимой девять котлов не функционировали. Сегодня они все уже работают, и с отопительной системой у нас нет проблем. Тепло, сухо и все работает в нормальном режиме", - сказал Хатхва. Также в ЦРБ частично заменили напольное покрытие, а у входа установили турникеты и электрозамки - в больнице введен пропускной режим. Эрик Хатхва попросил население отнестись с пониманием к нововведению, и напомнил, что пациентов можно посещать с 13:00 до 15:00. Для дорогостоящего оборудования, такого, как компьютерный томограф и аппараты для гемодиализа, были закуплены бесперебойники.Ремонт провели и в родильном отделении. Там привели в порядок душевые кабины и заменили вакуумную станцию. По словам главврача Республиканской больницы Эрика Хатхва, вакуумный компрессор был приобретен сразу после того, как из строя вышел старый аппарат. В отделении появилось и новое оборудование - для недоношенных детей был установлен аппарат ИВЛ, а для безопасной транспортировки младенцев или пациентов с тяжелыми травмами в реанимобиль установили пневматическую платформу. "Такой платформы мы не видели даже на территории Краснодарского края. Это дорогостоящее оборудование. Мы приобрели единственную такую платформу, нам повезло, она была в России", - сказал Хатхва. Во время осмотра заведующая родильным отделением Белла Пилия рассказала о проблеме с течью крыши. Министр Эдуард Бутба заверил ее, что крышу отремонтируют.

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