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Восстановили котельную Республиканской больницы в Сухуме
Восстановили котельную Республиканской больницы в Сухуме
Министр здравоохранения Эдуард Бутба проверил работу Республиканской больницы Сухума, в которой в последние месяцы проводили ремонтные работы. 08.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-08T22:38+0300
2022-10-08T22:38+0300
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СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Восстановили котельную Республиканской больницы в Сухуме. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. “То есть, буквально позапрошлой зимой девять котлов не функционировали. Сегодня они все уже работают, и с отопительной системой у нас нет проблем. Тепло, сухо и все работает в нормальном режиме", - сказал Хатхва. Также в ЦРБ частично заменили напольное покрытие, а у входа установили турникеты и электрозамки - в больнице введен пропускной режим. Эрик Хатхва попросил население отнестись с пониманием к нововведению, и напомнил, что пациентов можно посещать с 13:00 до 15:00. Для дорогостоящего оборудования, такого, как компьютерный томограф и аппараты для гемодиализа, были закуплены бесперебойники.Ремонт провели и в родильном отделении. Там привели в порядок душевые кабины и заменили вакуумную станцию. По словам главврача Республиканской больницы Эрика Хатхва, вакуумный компрессор был приобретен сразу после того, как из строя вышел старый аппарат. В отделении появилось и новое оборудование - для недоношенных детей был установлен аппарат ИВЛ, а для безопасной транспортировки младенцев или пациентов с тяжелыми травмами в реанимобиль установили пневматическую платформу. "Такой платформы мы не видели даже на территории Краснодарского края. Это дорогостоящее оборудование. Мы приобрели единственную такую платформу, нам повезло, она была в России", - сказал Хатхва. Во время осмотра заведующая родильным отделением Белла Пилия рассказала о проблеме с течью крыши. Министр Эдуард Бутба заверил ее, что крышу отремонтируют.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221004/vrachi-iz-germanii-podelyatsya-s-abkhazskimi-kollegami-opytom-organizatsii-raboty-poliklinik-1041891105.html
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Восстановили котельную Республиканской больницы в Сухуме
Министр здравоохранения Эдуард Бутба проверил работу Республиканской больницы Сухума, в которой в последние месяцы проводили ремонтные работы.
СУХУМ, 8 окт - Sputnik
. Восстановили котельную Республиканской больницы в Сухуме. Об этом сообщает
пресс-служба Министерства здравоохранения.
В последние годы в медучреждении не было отопления, так как девять из десяти котлов не работали. По словам главврача больницы Эрика Хатхва, пять котлов смогли починить, еще четыре пришлось покупать.
“То есть, буквально позапрошлой зимой девять котлов не функционировали. Сегодня они все уже работают, и с отопительной системой у нас нет проблем. Тепло, сухо и все работает в нормальном режиме", - сказал Хатхва.
Также в ЦРБ частично заменили напольное покрытие, а у входа установили турникеты и электрозамки - в больнице введен пропускной режим. Эрик Хатхва попросил население отнестись с пониманием к нововведению, и напомнил, что пациентов можно посещать с 13:00 до 15:00.
Для дорогостоящего оборудования, такого, как компьютерный томограф и аппараты для гемодиализа, были закуплены бесперебойники.
Ремонт провели и в родильном отделении. Там привели в порядок душевые кабины и заменили вакуумную станцию. По словам главврача Республиканской больницы Эрика Хатхва, вакуумный компрессор был приобретен сразу после того, как из строя вышел старый аппарат.
В отделении появилось и новое оборудование - для недоношенных детей был установлен аппарат ИВЛ, а для безопасной транспортировки младенцев или пациентов с тяжелыми травмами в реанимобиль установили пневматическую платформу.
"Такой платформы мы не видели даже на территории Краснодарского края. Это дорогостоящее оборудование. Мы приобрели единственную такую платформу, нам повезло, она была в России", - сказал Хатхва.
Во время осмотра заведующая родильным отделением Белла Пилия рассказала о проблеме с течью крыши. Министр Эдуард Бутба заверил ее, что крышу отремонтируют.