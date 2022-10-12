https://sputnik-abkhazia.ru/20221012/tsel--otmenit-rossiyu-evropa-obedinyaetsya-v-novom-formate-1042019626.html

Цель — отменить Россию: Европа объединяется в новом формате

Цель — отменить Россию: Европа объединяется в новом формате

В Праге на прошлой неделе с помпой провели первый саммит новой неформальной организации — Европейского политического сообщества. 12.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-12T09:00+0300

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Идея принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, который давно стремится к лидерству в Европе. По его словам, ЕПС "объединит страны и на континентальном уровне обеспечит платформу для политической координации". Что кроется за громкими заявлениями для РИА Новости разбирался Даниил Низамутдинов.Без флагов ЕСОбсуждать европейские дела решили в ограниченном формате. Совершенно очевидно, против кого намерены тут дружить. Как отметил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, задача — "поиск нового порядка без России".Стремясь максимально расширить антироссийский клуб, организаторы пригласили лидеров 44 стран, в том числе и тех, кого обычно сложно усадить за один стол переговоров: Армению и Азербайджан, Турцию и Грецию, Сербию и Косово. Отметилась и Великобритания, покинувшая ЕС. Кстати, как сообщил источник, премьер-министр Лиз Трасс потребовала, чтобы на заседании нигде не было флагов Евросоюза.Перед началом форума глава Эстонии Кая Каллас признала, что у ЕС остается все меньше инструментов против России. ЕПС поможет усилить политическое и экономическое давление на Москву.По словам Макрона, речь не идет о замене или дублировании каких-либо действующих евроструктур. ЕПС лишь поспособствует сближению с теми странами, которые давно стремятся в ЕС.На саммите обсуждали вопросы политического диалога, укрепления безопасности и противодействия беспрецедентному топливному кризису, с которым столкнулась Европа из-за конфликта на Украине. Консенсуса по энергетической политике не достигли, в том числе относительно потолка цен на российский газ. Не все готовы жертвовать национальными интересами ради общеевропейских.Никакого совместного коммюнике не планировали. В целом это мероприятие чисто символическое. Тем не менее на полях саммита встретились лидеры противоборствующих Азербайджана и Армении. Не обошлось и без конфликтов. Так, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович обвинил Белград в попытках усидеть на двух стульях, ведя диалог в рамках ЕПС и не поддерживая антироссийские санкции. На что президент Сербии Александр Вучич жестко ответил: "Ни вы в Хорватии, ни ваше руководство не будут определять нашу политику".Новый порядокПо мнению директора Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева, ЕПС может заменить Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая давно находится в глубоком кризисе."Смысл принципов ОБСЕ состоял в том, чтобы сгладить конфронтацию в Европе между двумя блоками, достичь мира и убрать разделительные линии. К 2000-м эта миссия утратила актуальность, а Россию пытались маргинализировать", — говорит эксперт.Конфликт на Украине стал апогеем деградации этой политики. Теперь Россию постараются вытеснить из Европы, объединиться на принципах противодействия Москве — и в политическом, и в экономическом, и в любом другом смысле."Трудно сказать, насколько это получится. Проекты, основанные на противостоянии с кем-либо, недолговечны. В Европе серьезные идеологические проблемы, некоторые постулаты, на которых держится ЕС, выдохлись. Я не предрекаю скорую гибель этого объединения, там достаточно большой запас прочности. Но трудности есть, и Москва воспользуется этим — прежде всего на постсоветском пространстве", — рассуждает Тимофеев.Слишком много "но"Заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов сомневается, что ЕПС способно заменить ОБСЕ. Он напомнил, что неделей ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель говорила о необходимости диалога с Россией, как бы это ни казалось неприемлемым для европейских лидеров.В Европе, продолжает Белов, немало общественных деятелей придерживаются такой же точки зрения. В частности, в Германии формируется оппозиция антироссийской санкционной политике.Следующий саммит ЕПС собираются провести весной в Молдавии. Затем — осенью 2023-го в Испании. Однако жизнеспособность этого формата пока под большим вопросом. Так, директор европейского департамента Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь не видит в ЕПС эффективный механизм решения практических задач.По его словам, слишком широкое представительство мешает достижению реальных результатов, а традиционные противоречия между Арменией и Азербайджаном, Грецией и Турцией и другими странами не позволят предпринять каких-либо конкретных действий. Кроме того, исключение России из обсуждения вопросов безопасности в Европе лишь ухудшит ситуацию и усилит противостояние.Эксперт полагает, что Европейское политическое сообщество, скорее всего, сыграет роль своеобразного "плацебо" для успокоения стран, которые давно хотят вступить в ЕС, но им этого по тем или иным причинам не позволяют.

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