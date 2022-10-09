https://sputnik-abkhazia.ru/20221009/svorachivayut-proizvodstvo-kuda-krupnyy-biznes-evakuiruetsya-iz-evropy-1041971299.html

Сворачивают производство: куда крупный бизнес эвакуируется из Европы

Сворачивают производство: куда крупный бизнес эвакуируется из Европы

В ЕС один за одним закрываются заводы — из-за высоких цен на энергоресурсы производство оказалось нерентабельным. 09.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-09T09:00+0300

2022-10-09T09:00+0300

2022-10-09T10:00+0300

европа

экономика

промышленность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/09/1041971603_0:102:3283:1948_1920x0_80_0_0_c6cec47905dd30579335854fb65dfcb3.jpg

Другие предприятия спешно переносят мощности в США и Китай. Без российского газа Европа рискует вовсе лишиться промышленности, предупреждают аналитики. Плюс грозит затяжная рецессия. В том, в каких странах выгоднее всего развивать промышленность, для РИА Новости разбиралась Ирина Красикова.С надеждой на американцев и китайцевИндустриальная миграция из Европы началась еще несколько лет назад — из-за "зеленого" курса ЕС.Потом и вовсе заговорили об углеродном налоге. "Защита окружающей среды привела к увеличению фискальной нагрузки в металлургии, производстве удобрений, химической отрасли. Компании пересмотрели стратегии. Нарастили мощности в США или Китае", — напоминает Федор Сидоров, основатель Школы практического инвестирования.Нынешний энергетический кризис, вызванный подорожанием газа, обострил ситуацию. Предприятия стали нерентабельными.Приходится существенно повышать цены на продукцию, чтобы окупить затраты. Однако в условиях глобальной конкуренции это весьма рискованно. Спрос падает — покупатели находят альтернативу у поставщиков из других стран.Поэтому европейские заводы спешно переносят мощности в Соединенные Штаты. Это затронуло машиностроение, химическую промышленность. "Порядка 60 компаний из разных секторов экономики сокращают производство в Европе и расширяют за океаном. Там нефть, газ и уголь тоже подорожали, но меньше, чем в ЕС", — говорит Сидоров.В частности, так поступил немецкий автоконцерн Volkswagen.Параллельно немцы активно инвестируют в Китай. Показатель первого полугодия — рекордные десять миллиардов евро. Там планируют открыть заводы BASF и BMW.Однако есть опасения, связанные с двойственной политикой Пекина. С одной стороны, китайцы стараются избежать американских ограничений в связи с украинским кризисом, с другой — демонстрируют лояльность России. Зыбкость такой позиции повышает риск вторичных санкций, которые при наихудшем сценарии затронут и европейские производства в КНР. Неудивительно, что американский рынок выглядит более привлекательным."Все это на руку США, которые давно рассматривают ЕС как конкурента", — отмечает Андрей Морозов, президент союза "Евразийский бизнес-альянс".Между тем есть такие предприятия, которым вовсе пришлось остановиться — слишком велики издержки. С сентября простаивает Slovalco — главный поставщик алюминия в Европе, сокративший выпуск первичного легкого металла на 40 процентов. На паузе нидерландский цинковый завод Budel и румынский химический гигант Chimcomplex.Пострадал также польский производитель удобрений ANWIL. В Германии закрывает филиалы SKW Sticksoffwerke Piesteritz.Полная деиндустриализацияПоложение усугубили утечки газа на "Северных потоках". ЧП в Балтийском море еще сильнее запутывает и без того непростую ситуацию с поставками российского газа в Европу.Прокачку по "Северному потоку" приостановили с конца августа из-за проблем с турбинами Siemens. Но топливо в трубе оставалось. В так и не заработавшем "Северном потоке — 2" — тоже.Ремонт технически возможен, сообщил вице-премьер Александр Новак. Однако потребуется много средств и времени. По словам специалистов — несколько месяцев, а может, и лет.Страны Евросоюза оказались на пороге деиндустриализации, пишет китайская Global Times. "Растущие издержки вызовут нехватку промышленного сырья в Европе, включая металлы", — говорится в статье.Осознают надвигающийся коллапс и западные политики. "Европа рискует получить огромное сокращение промышленной активности и социальные волнения, если не примет быстрых мер по снижению цен на энергоносители по мере приближения зимы. Без интервенции на газовых рынках возможна массовая деиндустриализация и долгосрочные последствия этого будут очень серьезными", — заявил премьер Бельгии Александр Де Кроо.За океаном прогнозы тоже неутешительные. В ЕС сейчас намного хуже, чем в США, указывает американский экономист Джеффри Сакс. В отличие от европейцев американцы не зависят от российского газа и в состоянии обеспечить внутренний рынок.Между тем синоптики обещают Европе холодную зиму, но с меньшим количеством осадков и без сильного ветра. А это означает слабую электрогенерацию ветряной и гидроэнергетики.К февралю или марту газовые хранилища иссякнут, считает глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль. Взлетят цены не только на электроэнергию, но и на продукты. В ЕС годовая инфляция несколько месяцев подряд бьет исторические рекорды: в некоторых странах — больше 20%. И это еще не предел.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221006/zakat-evropeyskoy-promyshlennosti-razbor-posledstviy-gazovogo-krizisa-v-evrosoyuze-1041935721.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221006/pochemu-popytki-bryusselya-otkazatsya-ot-rossiyskogo-gaza-obrecheny-na-proval-1041935095.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221003/komandovat-paradom-budem-my-kak-ssha-podminayut-pod-sebya-evropu-1041859564.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220929/chi-merkantilnye-interesy-stoyat-za-teraktami-na-severnykh-potokakh-1041791692.html

европа

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

европа, экономика, промышленность