https://sputnik-abkhazia.ru/20221013/podvedeny-itogi-raboty-sukhumskogo-olimpiyskogo-basseyna-1042033538.html

Подведены итоги работы Сухумского олимпийского бассейна

Подведены итоги работы Сухумского олимпийского бассейна

Официальное открытие Сухумского олимпийского бассейна состоялось 5 июля. Бассейн был закрыт для посещения 13 сентября. 13.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 окт – Sputnik. Олимпийский бассейн в Сухуме не работал 33 года, его запуск с энтузиазмом восприняли жители столицы, и это самый главный итог работы в этом сезоне, сказал в интервью радио Sputnik директор компании "Аквастрой" Олег Юрченко.По словам Юрченко, посетителей было больше в будние дни. В основном плавать в бассейне приходили местные жители, 60% из них – семьи с детьми.Директор "Аквастроя" рассказал, что вода в бассейне в зимний период сливаться не будет."Вода в таких бассейнах не меняется, так как любая замена воды - это травма для чаши. Дно и стены приводились в порядок ежедневно, а вода не меняется, она просто постоянно фильтруется. Ежечасно работали два фильтра и два насоса, мы купили еще два насоса и один фильтр", – отметил он.Также владельцы бассейна, как сказал Юрченко, за 960 тысяч рублей купили специальный робот-пылесос, который будет чистить дно бассейна – раньше очистка проводилась вручную. Кроме того, для проведения профессиональных соревнований и тренировки спортсменов были закуплены дорожки, каждая из которых обошлась более чем в 130 000 рублей.По словам Юрченко, финансовые итоги работы бассейна еще не подведены. Сумма по сравнению с затратами небольшая, но ее хватит на содержание объекта в течение трех-четырех месяцев, пока он не работает.Глава "Аквастроя" отметил, что перспективы работы бассейна зимой есть, если будут предоставлены энергетические мощности.Предположительно, бассейн должен вновь открыться в конце мая 2023 года, если к тому времени вода достаточно сильно прогреется.Сухумский олимпийский бассейн был открыт в 1980 году к Олимпиаде в Москве. В годы Отечественной войны народа Абхазии объект пострадал, и с тех пор восстановить его не удавалось.В 2007 году администрация Сухума в лице городского спорткомитета передала прилегающий к бассейну объект, пищеблок, в аренду обществу с ограниченной ответственностью "Аквастрой".За это время фирме поэтапно удалось демонтировать старый комплекс, провести дренажные трубы, вывести трубы в помещение, где будут расположены насосы и фильтры и отреставрировать чашу бассейна.Глубина бассейна составляет 2,25 метра, ширина – 20 метров, а длина – 50 метров. Он вмещает до 120 человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220719/vse-chetko-kak-rabotaet-olimpiyskiy-basseyn-v-sukhume-1040355691.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220717/dopolnitelnoe-vremya-trener-ob-otkrytii-basseyna-i-sportivnom-plavanii-v-abkhazii--1040225816.html

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