https://sputnik-abkhazia.ru/20221015/bolee-160-proektov-budet-realizovano-v-ramkakh-programmy-razvitiya-selskogo-khozyaystva-1042068153.html

Более 160 проектов будет реализовано в рамках программы развития сельского хозяйства

Более 160 проектов будет реализовано в рамках программы развития сельского хозяйства

Программа работает уже второй год, на ее нее из государственного бюджета было выделено сто миллионов рублей. 15.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-15T15:58+0300

2022-10-15T15:58+0300

2022-10-15T15:58+0300

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СУХУМ, 15 окт - Spunik. 161 проект будет реализован в 2022 году в рамках ведомственной целевой программы "Развитие сельского хозяйства", сообщил в интервью агентству "Апсныпресс" первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа. "Комиссия изучает все проекты соискателей. Потом она выезжает на места, проводит проверку, смотрит насколько соответствует информация, указанная в проекте действительности, есть ли у соискателей земельные площади, пригодны ли они, имеются ли здания для животноводства. Далее комиссия утверждает проекты", – сказал Джопуа. Он пояснил, что основной принцип программы - помощь не деньгами, а посредством приобретения необходимого оборудования, материалов и инвентаря. Делается это, по словам Джопуа, чтобы избежать нецелевого расходования средств. Таким образом, министерство закупает саженцы, мотоблоки, мини-тракторы, опрыскиватели и многое другое, что постепенно передается участникам программы.Джопуа рассказал, что в рамках программы была оказана помощь жителям села Кутол, которые привели в порядок более 10 гектаров чайных плантаций - для них было закуплено оборудование на сумму более двух миллионов рублей. Также Джопуа рассказал о проектах, ранее профинансированных в рамках реализации программы и продолжающих успешную работу. Это переработка ореха в Ткуарчальском районе, птицеводческая фабрика в Гулрыпше, производство сухофруктов в Гагре, выращивание клубники и голубики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/sezon-tsitrusovykh-obsudili-predstaviteli-abkhazskoy-i-rossiyskoy-tamozhennykh-sluzhb-1042055350.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220917/programmu-razvitiya-selskogo-khozyaystva-zapustyat-v-gagrskom-rayone-1041564560.html

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