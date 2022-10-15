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https://sputnik-abkhazia.ru/20221015/minoborony-abkhazii-polozhitelno-otsenilo-ucheniya-rezervistov-1042068622.html
Минобороны Абхазии положительно оценило учения резервистов
Минобороны Абхазии положительно оценило учения резервистов
В Абхазии продолжаются работы по улучшению мобилизационной подготовки. В рамках этой задачи Минобороны проводит плановые учения для резервистов абхазской... 15.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-15T19:00+0300
2022-10-15T19:00+0300
абхазия
министерство обороны абхазии
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СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Учения резервистов абхазской армии оцениваются положительно, заявил в эфире радио Sputnik советник министра обороны Абхазии Илья Гамисония.По его словам, престиж военной службы в республике на высоком уровне и “абхазская молодежь в большинстве своем с удовольствием и уважением проходит службу в Вооруженных силах страны”. При этом, как отметил советник министра, обеспечить плановый призывной ресурс не удается. В основном это происходит из-за болезней призывников.К тому же, в законе "О воинской обязанности" есть льготы, которые позволяют в процессе учебы или других жизненных обстоятельств получить отсрочку.“Время идет, и граждане остаются без военного билета, без службы в армии. В Министерстве обороны было принято решение, что с такими гражданами мы тоже проводим сборы. Они приходят на эти сборы с удовольствием. Сборы проходят в течение десяти дней. Их обучают, после чего ставят в резерв. Мы уже располагаем ими, как гражданами, пригодными для службы в резерве”, - сказал Гамисония.По мнению Гамисония, один из факторов, который сегодня позволяет молодым людям уклоняться от армии - отсутствие закона "О госслужбе", в котором было бы прописано, что гражданин, не отслуживший в вооруженных силах, не имеет права занимать должность на государственной службе.“Это прописано в законах других государств. Это прописано в проекте нашего закона, который уже более 10 лет готов, но не принят депутатами. Если бы этот закон сегодня был, то он, наверное, стимулировал бы многих наших молодых людей, которые находятся на ответственных должностях и не знают, что такое служба в армии”, - добавил он.Президент Абхазии Аслан Бжания приказал ВС поддерживать мобилизационную готовность армии на уровне, обеспечивающем безопасность и оборону страны в четверг 13 октября.Ранее распоряжением премьер-министра Александра Анкваб была создана рабочая группа для осуществления предварительной оценки и выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221005/minoborony-abkhazii-provelo-mobilizatsionnye-ucheniya-na-poligone-tsabal-1041909758.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221011/abkhazskoy-armii-ispolnilos-30-let-1042003985.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221013/bzhaniya-prinyal-uchastie-v-zasedanii-shtaba-territorialnoy-oborony-1042040836.html
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абхазия, министерство обороны абхазии
абхазия, министерство обороны абхазии

Минобороны Абхазии положительно оценило учения резервистов

19:00 15.10.2022
© screenshot/Apsua TV/Абхазское ТВУчения Минобороны Абхазии
Учения Минобороны Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2022
© screenshot/Apsua TV/Абхазское ТВ
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В Абхазии продолжаются работы по улучшению мобилизационной подготовки. В рамках этой задачи Минобороны проводит плановые учения для резервистов абхазской армии.
СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Учения резервистов абхазской армии оцениваются положительно, заявил в эфире радио Sputnik советник министра обороны Абхазии Илья Гамисония.
"Сегодня Минобороны проводит плановые мобилизационные учения с резервистами. Проходят очень активно при полной поддержке резервистов. С каждым годом активность резервистов растет, учения всегда привлекательны для молодежи. Мы обеспечиваем проведение этих учений на соответствующем уровне, исходя из наших возможностей. Итоги прошедшего этапа учений оцениваются положительно”, - сказал он.
По его словам, престиж военной службы в республике на высоком уровне и “абхазская молодежь в большинстве своем с удовольствием и уважением проходит службу в Вооруженных силах страны”. При этом, как отметил советник министра, обеспечить плановый призывной ресурс не удается. В основном это происходит из-за болезней призывников.
К тому же, в законе "О воинской обязанности" есть льготы, которые позволяют в процессе учебы или других жизненных обстоятельств получить отсрочку.
“Время идет, и граждане остаются без военного билета, без службы в армии. В Министерстве обороны было принято решение, что с такими гражданами мы тоже проводим сборы. Они приходят на эти сборы с удовольствием. Сборы проходят в течение десяти дней. Их обучают, после чего ставят в резерв. Мы уже располагаем ими, как гражданами, пригодными для службы в резерве”, - сказал Гамисония.
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По мнению Гамисония, один из факторов, который сегодня позволяет молодым людям уклоняться от армии - отсутствие закона "О госслужбе", в котором было бы прописано, что гражданин, не отслуживший в вооруженных силах, не имеет права занимать должность на государственной службе.
“Это прописано в законах других государств. Это прописано в проекте нашего закона, который уже более 10 лет готов, но не принят депутатами. Если бы этот закон сегодня был, то он, наверное, стимулировал бы многих наших молодых людей, которые находятся на ответственных должностях и не знают, что такое служба в армии”, - добавил он.
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Президент Абхазии Аслан Бжания приказал ВС поддерживать мобилизационную готовность армии на уровне, обеспечивающем безопасность и оборону страны в четверг 13 октября.
Ранее распоряжением премьер-министра Александра Анкваб была создана рабочая группа для осуществления предварительной оценки и выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки в Абхазии.
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