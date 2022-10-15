https://sputnik-abkhazia.ru/20221015/sud-tatarstana-primet-reshenie-po-delu-o-korovakh-kuplennykh-minselkhozom-abkhazii-1042070407.html

Суд Татарстана примет решение по делу о коровах, купленных Минсельхозом Абхазии

Суд Татарстана примет решение по делу о коровах, купленных Минсельхозом Абхазии

В этом году крупный рогатый скот в рамках программы сельхоз развития будет закупаться у местного животновода Виктора Тванба. 15.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-15T17:48+0300

2022-10-15T17:48+0300

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СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Арбитражный суд Татарстана вынесет решение по делу о коровах, закупленных про программе развития сельского хозяйства, рассказал в интервью "Апсныпресс" первый вице-премьер, глава Минсельхоза Беслан Джопуа."После того, как мы заказали и сделали предоплату, они поставили животных на карантин. Спустя месяц мы должны были их получить, но в Краснодарском крае объявили карантин, и еще два месяца они держали скот уже за свой счет. Получилось так, что нам привезли 98 голов", - рассказал он.Джопуа пояснил, что животные пять дней провели в транспорте, не приспособленном к перевозке. После приезда в Абхазию погибли еще 15 коров."Нам поставили не то количество, которое мы заказывали. Поэтому мы связывались с ними, а потом уже обратились в Арбитражный суд Татарстана. Наши интересы там представляет министерство сельского хозяйства Татарстана. Пока ждем решения суда", – сказал Джопуа.Коровы из Татарстана были ввезены в Абхазию зимой 2022 года. После того, как скот начали раздавать крестьянам, в сети стала появляться информация о том, что животные болеют. Министерство сельского хозяйства объяснило ситуацию долгой транспортировкой, главный ветврач республики Роман Джопуа подтвердил, что десять коров болеют лишаем, объяснив это действиями недобросовестного поставщика, но остальные животные здоровы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221015/bolee-160-proektov-budet-realizovano-v-ramkakh-programmy-razvitiya-selskogo-khozyaystva-1042068153.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/delay-kopyta-kak-v-rayonakh-abkhazii-boryutsya-s-beskhoznoy-skotinoy-1040576693.html

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