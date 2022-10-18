https://sputnik-abkhazia.ru/20221018/nakonets-zakroem-nebo-na-chto-reshilis-v-nato-1042107284.html

"Наконец закроем небо": на что решились в НАТО

"Наконец закроем небо": на что решились в НАТО

После ударов по критической украинской инфраструктуре на Западе пересмотрели подход к военным поставкам. 18.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Теперь на Западе хотят "закрыть небо" с помощью систем ПВО. Однако сделать это не так просто. О том, что может помешать реализовать столь заманчивую для Киева идею на практике, — в материала Андрея Коца для РИА Новости.Повышение ставокУкраинские власти давно выпрашивали у США ЗРК Patriot, а у Израиля — "Железный купол". Но в Вашингтоне опасались, что их передовой комплекс попадет в руки россиян, а Тель-Авив не хотел портить отношения с Москвой.С весны страны Запада поставляли Киеву в основном переносные зенитно-ракетные комплексы — американские Stinger, британские Starstreak и Martlet, а также советские "Иглы" из арсеналов восточноевропейских стран. Кроме того, ВСУ получили от Германии более 30 зенитных самоходок "Гепард". Помощь скорее символическая: ни ПЗРК, ни устаревшие пушечные ЗСУ серьезно противостоять массированным ракетным ударам не способны.Но в НАТО повышают ставки. На Украину прибыла батарея немецких ЗРК IRIS-T — три пусковые установки по восемь ракет в каждой. В ближайшие месяцы привезут еще три.По итогам встречи министров обороны стран альянса в формате "Рамштайн-4" Великобритания пообещала несколько сотен ракет AMRAAM для ЗРК NASAMS и очередную партию ПЗРК, Испания — четыре зенитно-ракетных комплекса I-HAWK, Нидерланды — технику ПВО и ПРО на 15 миллионов евро."Мы продолжим поддерживать Киев столько, сколько потребуется. И усилим нашу помощь: в частности, дадим больше систем противовоздушной обороны, — сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг. — Украине нужны различные виды систем ПВО дальнего и ближнего действия, системы противоракетной обороны для борьбы с баллистическими ракетами, дронами".Натовские стандартыМногие специалисты убеждены, что решение об усилении украинской ПВО на самом деле приняли давно. Минимум — полгода назад, считает военный эксперт Юрий Кнутов.По его словам, именно столько времени нужно на подготовку ЗРК и тренировку экипажей. Цель Запада — создать интегрированную систему противовоздушной обороны, совмещенную с комплексами НАТО."То, что есть у Украины, — это старые советские разработки: С-300П, "Бук-М1", С-300В, даже С-125 — древние комплексы, они их модернизировали, — объясняет Кнутов. — Последний массированный ракетный удар показал, что ПВО не справилась: практически все цели были уничтожены. Теперь будет создаваться уже натовская система, она не стыкуется с нынешней. Все придется полностью закупать за рубежом — радиолокационные станции, зенитно-ракетные комплексы разной дальности".Эксперт подчеркнул, что главными целями для обновленной системы ПВО станут крылатые ракеты и ударные дроны-камикадзе. Несколько IRIS-T вполне могут прикрыть крупный город.Устойчивость к перегрузкамНа бумаге тактико-технические характеристики западных комплексов ПВО выглядят внушительно. Однако большая часть образцов никогда не участвовала в боевых действиях. Тем ценнее для НАТО их присутствие на Украине.С другой стороны, если комплексы проявят себя плохо, это послужит антирекламой для западной "оборонки" на международном рынке вооружений."Значительная роль в обновленной единой системе ПВО стран НАТО отведена как раз NASAMS и IRIS-T, поэтому Германия и союзники по альянсу стремятся испытать их в одной связке со спутниковой и воздушной разведкой, объединенных единой командной линией, — говорит военный эксперт Алексей Леонков. — С этой точки зрения задача защитить небо — не первостепенная. Куда важнее, как именно ВСУ применят поставленные экземпляры — в городской застройке, полях, лесополосе. Причем российские самолеты располагают авиационными средствами поражения, которые позволяют выполнять задачи без входа в зону действия западных ЗРК".У NASAMS есть и существенные недостатки. Ракеты AMRAAM лишены систем отклонения вектора тяги, и поэтому маневренность посредственная. Они способны уничтожать цели с перегрузками не более 15 G. Таким образом, ЗРК бесполезен против ракет комплексов "Искандер-М" и "Кинжал", однако доставит определенные проблемы "Калибрам", а также авиационным Х-101 и Х-555.Немецкие IRIS-T с меньшим радиусом действия — около 20 километров, но они поражают объекты, маневрирующие с перегрузками до 25 G. Эти установки предназначены прежде всего для борьбы с низколетящими крылатыми ракетами. Каждый дивизион "Ирисов" может одновременно перехватывать более десяти воздушных целей и работать в пассивном режиме от оптико-электронной станции наведения, установленной на командном пункте. Радар наведения при этом включать не нужно, что заметно осложняет вскрытие огневой позиции ЗРК в городской застройке.На страну не хватитФранция пообещала ЗРК Crotale. Сколько — не уточнили. Эти зенитные комплексы малой дальности, принятые на вооружение в 1971-м, не раз модернизировали. Самая современная версия поражает низколетящие скоростные цели на дистанции до десяти километров. Пусковая установка может монтироваться на колесную, гусеничную технику, а также на корабли и стационарные объекты.Впрочем, любая система ПВО — это именно система, а не отдельные зенитно-ракетные комплексы и радиолокационные станции. И пока неясно, сможет ли Киев с помощью западных союзников создать эффективный воздушный щит. Очевидно, что несколько батарей в лучшем случае прикроют две трети города. Чтобы создать надежную, глубоко эшелонированную систему ПВО, нужны поставки совсем другого уровня.

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