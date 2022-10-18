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Парковка с препятствиями: машин больше, мест для стоянки меньше

Парковка с препятствиями: машин больше, мест для стоянки меньше

Алексей Ломия, Sputnik 18.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-18T15:00+0300

2022-10-18T15:00+0300

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Алексей Ломия, SputnikВот и закончился курортный сезон. В целом он удался, осталось дождаться подведения итогов со стороны властей. Помимо положительного, естественно вскрылись старые проблемы. И одна из них, которую надо было решать если не позавчера, то вчера точно. Это, конечно же, парковка автомобилей.Легче не будетАбхазия однозначно перенасыщена автотранспортом. Непреодолимое желание наших граждан владеть железным конем вне зависимости от достатка и необходимости привело к тому, что улицы и трассы переполнены. Уже не говорю о том, что мало кто в нашем государстве основательно взялся за решение очень злободневной проблемы, где этих "железных коней" ставить в "стойло". Беспорядочные, хаотичные парковки, умноженные на правовой нигилизм граждан, парализуют и без того сложное передвижение по городу. В особенности это касается Сухума. Это уже стало традицией, что большинство служащих или бизнес-активных граждан чаще всего проживают за пределами столицы или в спальных районах. И в будние дни все они приезжают в город в массе своей на личных авто. Соответственно встает проблема, где же припарковаться. Никто из государственных мужей не приложил хоть минимум усилий, чтобы навести в этом порядок. Пассивная позиция, означающая бессилие перед надвигающимся коллапсом, малоутешительна. Надо хотя бы пробовать наводить порядок. Иначе нас ждут очень сложные времена. Ведь количество автомобилей с каждым годом растет, а летом приезжают еще и отдыхающие. Они тоже очень часто выбирают именно такой способ приезда в наши края. Это и дешевле, и комфортнее. И быть мобильным, чтобы посетить наши достопримечательности, тоже фактор в пользу автотуризма. Добро пожаловать! Но это резко увеличивает поток автотранспорта, чуть ли не вдвое. И опять же, где ставить машины наших гостей?Само не устроитсяОбратите внимание на новостройки в городе. Вы заметили хоть где-нибудь, что строители оборудуют подземные паркинги? За редким исключением практически нигде не предусмотрены площадки для автостоянок. А это будущие жилые многоэтажки. Зная цены на квартиры, легко догадаться, что приобретать будут их люди с достатком выше среднего. И, конечно, в семьях будут автомобили и, скорее всего, не по одному. А застройка ведется на пределе возможностей, впритык к тротуарам и проезжей части. И уже понятно, что совсем скоро тут будет очередная парковка прямо на улицах и пешеходных зонах. Тут не должно быть другого мнения – ни в коем случае нельзя утверждать проект строительства дома, если в нем не предусмотрены парковки. Причем не за счет городской территории. Они должны быть предусмотрены архитектурой и планировкой внутри самого объекта. То же самое касается строительства магазинов, предприятий общепита. У нас есть нехороший опыт, когда один успешный супермаркет на Турбазе стал причиной постоянных пробок даже в межсезонье, а летом – так вообще надо передвигаться со скоростью пешехода в лучшем случае.Нагружаешь ноги, разгружаешь городВсем нам надо отнестись с особым пониманием и ответственностью к этой проблеме. Каждому из нас надо призадуматься, где и как парковать собственное авто. Почему бы не предусмотреть перехватывающие паркинги. К примеру, площадь Свободы. Для начала обязать госслужащих оставлять свои машины там и пешком идти на работу. Город у нас не такой большой, и такие расстояния легко можно преодолеть на своих двоих. И если хоть в этом случае сможем проявить принципиальность и сознательность, то это уже будет хорошим заделом на будущее и значительно разгрузит деловой центр столицы. Уже не говорю о том, как это полезно. Что может быть лучше, чем пройтись по свежему воздуху, по зеленому городу, размяться перед работой. Уже сегодня надо предпринимать меры, чтобы расширять пешеходные зоны в городе, предпринимателям надо перенимать опыт других стран и городов, где широко практикуется возможность онлайн-аренды самокатов и велосипедов в любой точке городской черты.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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