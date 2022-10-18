https://sputnik-abkhazia.ru/20221018/vtoroy-front-svo-udarnye-vozmozhnosti-gruppirovki-voysk-rossii-i-belorussii-1042121626.html

Второй фронт СВО: ударные возможности группировки войск России и Белоруссии

Второй фронт СВО: ударные возможности группировки войск России и Белоруссии

В рамках стратегического сдерживания Беларусь оставляет за собой право на превентивный удар – для предотвращения неизбежной агрессии противника. 18.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-18T20:00+0300

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2022-10-18T20:00+0300

аналитика

белоруссия

вооружения

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Александр Хроленко, военный обозревательРазвертывание совместной группировки войск Союзного государства на белорусской земле обеспечивает принципиальную позицию Минска необходимыми и достаточными силами и средствами. Операционная зона российской СВО станет в ситуации превентивного удара надежным флангом "второго Белорусского фронта".Официальный представитель Министерства обороны РБ Валерий Ревенко 17 октября заявил: "Республика Беларусь будет отстаивать свои национальные интересы с использованием всех имеющихся средств, в том числе посредством применения военной силы, и оставляя за собой право принятия комплекса превентивных мер стратегического сдерживания в целях недопущения нападения".Ранее госсекретарь Совбеза РБ Александр Вольфович заявил, коллективный Запад нацелен на войну, и втягивает республику в конфликт. Глава МИД Владимир Макей рассказал о скоплении у границ иностранных войск и боевой техники. Для грядущих провокаций к рубежам РБ стянуты более 30 тысяч военнослужащих НАТО, сотни единиц тяжелой боевой техники, десятки истребителей F-15, F-16 и F-22. Варшава заметно нарастила военные расходы и численность Войска Польского близ белорусской границы, массово закупает иностранную боевую технику, безрассудно стремится к размещению на своей территории американских войск и ядерного оружия. Киевский режим со своей стороны подтянул к границе около 15 тысяч военнослужащих ВСУ, а действующих сотрудников ГУР начали обезвреживать в Минске с 2017 года.Блок НАТО и недоразоруженная Украина – остаются экзистенциальной угрозой безопасности Минска и Москвы. Стратегия Беларуси и России охлаждает желание ряда восточноевропейских стран альянса овладеть регионами Западной Украины. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил, что региональная группировка РБ и РФ приступила к выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства.Боевой потенциалПо данным Минобороны РБ, в состав региональной группировки войск на территории Беларуси войдет около 9 тысяч российских военнослужащих. По опыту маневров "Союзная решимость – 2022" известна вероятная динамика переброски российских войск в РБ (инфраструктурные возможности базирования) – более 100 эшелонов (5200 вагонов и платформ) в неделю. Первые эшелоны с российскими войсками и боевой техникой прибыли в Беларусь 15 октября, самолеты перелетели 16 октября.Новая Военная доктрина Союзного государства с 2021 года регламентирует, а не только допускает (как в старой версии) применение ядерного оружия России в ответ на масштабную агрессию. И Беларусь имеет столько же прав на размещение и применение тактического термоядерного оружия, сколько безъядерные Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды и Турция, в которых Штаты хранят до 200 водородных бомб типа В61 общей мощностью "900 Хиросим", в постоянной готовности к применению превентивно, то есть первыми.Белорусские части ВВС и ПВО совместно с российскими подразделениями ВКС и ПВО с сентября охраняют воздушные границы Союзного государства. На территории РБ действуют два центра совместной боевой подготовки ВВС и войск ПВО. Российские ракетоносцы Ту-22М3 и Ту-160 летают в белорусском небе с боевой нагрузкой, истребители ВВС Беларуси прикрывают их в постоянной готовности к боевому применению. До недавнего времени основу истребительного парка РБ составляли МиГ-29 с обновленными авионикой, системами РЭБ и вооружением (ракеты "воздух-воздух" Р-77 дальностью до 100 км).На земле с помощью радиолокационного комплекса "Сопка-2" производства РФ белорусские расчеты ПВО видят отметки целей в небе над Киевом и Варшавой. В республике развернуты также дальнобойные системы радиоэлектронной борьбы "Красуха-4".Президент РБ Александр Лукашенко ранее рассказал о модернизации (технологической готовности к применению тактического ядерного оружия) нескольких фронтовых бомбардировщиков Су-24М ВВС Беларуси, развертывании в республике на постоянной основе ОТРК "Искандер-М" и ЗРС С-400 "Триумф". Глава Минобороны РБ Виктор Хренин в мае сообщил о закупках за счет российского экспортного кредита "дорогих видов вооружений", которые не производит белорусский ОПК. Республика получит новые истребители Су-30СМ, ударные и многоцелевые вертолеты, ЗРК "Тор-М2", другие высокотехнологичные изделия. Активизацию военно-технического сотрудничества Москвы и Минска с начала года отражает ритм прибывающих из России эшелонов с новейшей боевой техникой для ВС Беларуси.Высокие приоритетыВозможности российского "Триумфа", к примеру, позволили создать над компактной территорией РБ надежный купол безопасности диаметром 800 км, непробиваемый средствами воздушного нападения вероятного противника (включая стратегические бомбардировщики B-52, "невидимые" F-35 и F-22, баллистические, крылатые и несуществующие пока гиперзвуковые ракеты Пентагона). До недавнего времени белорусские войска ПВО располагали зенитными ракетными комплексами "Оса", "Тор-М2", "Бук", С-300 дальностью поражения до 10 км, 12 км, 30 км, 75 км соответственно. Однако, Беларусь и Россия еще в 2016-м создали Единую региональную систему ПВО (пять авиационных, десять зенитных ракетных, пять радиотехнических частей и одна – РЭБ). Минск получил (безвозмездно) четыре дивизиона ЗРК С-300ПС, которые размещены в Брестской, Витебской и Гродненской областях. Ранее Россия поставила четыре дивизиона С-300ПС в обмен на шасси МЗКТ-79221 для комплексов РВСН "Тополь-М".Надо иметь ввиду, что Беларусь в военном плане всегда была крепким орешком. Неслучайно республика рассматривается недобрыми соседями как "кинжал в спине НАТО", а западный рейтинг военной мощи Global Firepower отводит РБ достойное 52 место в мире из 142 возможных.В боевом строю Белорусской армии – 45 тысяч действующих военнослужащих (290 тысяч – в резерве), более 200 самолетов и вертолетов, 600 танков и 1510 единиц другой бронетехники, 710 артиллерийских и 238 ракетных установок (включая РСЗО "Полонез" большой дальности). Для понимания, гораздо ниже в рейтинге располагаются такие страны СНГ и ближнего зарубежья, как Узбекистан (55 место), Азербайджан (63), Казахстан (64), Литва (85), Латвия (95), Эстония (108), Таджикистан (111).На Украине, в Польше и других недружественных сопредельных странах понимают, что могущества развернутой объединенной группировки войск РБ и РФ на Западном стратегическом направлении вполне достаточно для изоляции путей снабжения (за исключением румынской логистики), "снарядного голода" ВСУ и ускорения капитуляции киевского режима. Негативная реакция НАТО предсказуема. Совместная региональная группировка войск послужит новым гарантом стабильности в Европе.США и их союзники в декабре 2021 года отрицательно ответили на ключевые российские предложения по равной и неделимой безопасности. И все же, в результате огромной многолетней работы Минска и Москвы Североатлантический альянс более не способен безнаказанно навязывать свои "правила" на постсоветском пространстве, в зоне безопасности и национальных интересов РБ и РФ. "Гегемону" пора привыкнуть к гиперзвуковой уязвимости, и забыть колониальные привычки прошлого.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика, белоруссия, вооружения