https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/ardzinba-prokommentiroval-vozmozhnyy-zapret-evrosoyuzom-pasportov-rossii-vydannykh-v-abkhazii-1042121091.html

Ардзинба прокомментировал возможный запрет ЕС российских паспортов, выданных в Абхазии

Ардзинба прокомментировал возможный запрет ЕС российских паспортов, выданных в Абхазии

Евросоюз предварительно согласовал решение о том, что загранпаспорта России, выданные в том числе на территории Абхазии, не будут приниматься для получения виз... 19.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-19T10:35+0300

2022-10-19T10:35+0300

2022-10-19T11:15+0300

в абхазии

мид абхазии

инал ардзинба

евросоюз

абхазия

в мире

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/14/1040376203_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_103f34696925891d9a65e3297294715d.jpg

СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Политика Европейского союза по отношению к Абхазии заключается в том, чтобы изолировать абхазский народ, загнать в угол и диктовать свою волю, заявил министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба.Глава МИД Абхазии ответил, что порядка 80% программ и проектов международных организаций и НПО, которые на сегодняшний день реализуются на территории Абхазии, финансируются именно из Европейского Союза, различными официальными и неофициальными структурами. "С одной стороны, они проводят якобы гуманитарные проекты на нашей территории, с другой стороны – не признают паспорта, выданные на территории Республики Абхазия. Это, безусловно, политика двойных стандартов, на которую следует обратить внимание", – сказал Ардзинба. По его словам, гуманитарные проекты и программы таких НПО в конечном итоге нацелены на воздействие на внутреннюю политику Абхазии, сознание граждан и проводятся в попытках поменять внешнеполитический вектор страны.Решение Евросоюза о непризнании паспортов, выданных в Абхазии, может сказаться на работе международных организаций и НПО, реализующих проекты в республике и получающих финансирование из ЕС, добавил Ардзинба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221017/vozmozhnost-vozobnovleniya-raboty-mpri-v-gale-obsudili-ardzinba-i-shurgalin--1042099849.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

мид абхазии, инал ардзинба, евросоюз, абхазия, в мире, политика