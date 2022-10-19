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Ардзинба прокомментировал возможный запрет ЕС российских паспортов, выданных в Абхазии
Ардзинба прокомментировал возможный запрет ЕС российских паспортов, выданных в Абхазии
Евросоюз предварительно согласовал решение о том, что загранпаспорта России, выданные в том числе на территории Абхазии, не будут приниматься для получения виз... 19.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-19T10:35+0300
2022-10-19T10:35+0300
2022-10-19T11:15+0300
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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Политика Европейского союза по отношению к Абхазии заключается в том, чтобы изолировать абхазский народ, загнать в угол и диктовать свою волю, заявил министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба.Глава МИД Абхазии ответил, что порядка 80% программ и проектов международных организаций и НПО, которые на сегодняшний день реализуются на территории Абхазии, финансируются именно из Европейского Союза, различными официальными и неофициальными структурами. "С одной стороны, они проводят якобы гуманитарные проекты на нашей территории, с другой стороны – не признают паспорта, выданные на территории Республики Абхазия. Это, безусловно, политика двойных стандартов, на которую следует обратить внимание", – сказал Ардзинба. По его словам, гуманитарные проекты и программы таких НПО в конечном итоге нацелены на воздействие на внутреннюю политику Абхазии, сознание граждан и проводятся в попытках поменять внешнеполитический вектор страны.Решение Евросоюза о непризнании паспортов, выданных в Абхазии, может сказаться на работе международных организаций и НПО, реализующих проекты в республике и получающих финансирование из ЕС, добавил Ардзинба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221017/vozmozhnost-vozobnovleniya-raboty-mpri-v-gale-obsudili-ardzinba-i-shurgalin--1042099849.html
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мид абхазии, инал ардзинба, евросоюз, абхазия, в мире, политика
Ардзинба прокомментировал возможный запрет ЕС российских паспортов, выданных в Абхазии
10:35 19.10.2022 (обновлено: 11:15 19.10.2022)
Евросоюз предварительно согласовал решение о том, что загранпаспорта России, выданные в том числе на территории Абхазии, не будут приниматься для получения виз в страны ЕС.
СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Политика Европейского союза по отношению к Абхазии заключается в том, чтобы изолировать абхазский народ, загнать в угол и диктовать свою волю, заявил министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба.
"Европейскому Союзу не нравятся союзнические отношения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, и они всячески пытаются поменять это исторически устоявшееся положение дел. Разумеется, у них это не получится", – подчеркнул министр.
Глава МИД Абхазии ответил, что порядка 80% программ и проектов международных организаций и НПО, которые на сегодняшний день реализуются на территории Абхазии, финансируются именно из Европейского Союза, различными официальными и неофициальными структурами.
"С одной стороны, они проводят якобы гуманитарные проекты на нашей территории, с другой стороны – не признают паспорта, выданные на территории Республики Абхазия. Это, безусловно, политика двойных стандартов, на которую следует обратить внимание", – сказал Ардзинба.
По его словам, гуманитарные проекты и программы таких НПО в конечном итоге нацелены на воздействие на внутреннюю политику Абхазии, сознание граждан и проводятся в попытках поменять внешнеполитический вектор страны.
Решение Евросоюза о непризнании паспортов, выданных в Абхазии, может сказаться на работе международных организаций и НПО, реализующих проекты в республике и получающих финансирование из ЕС, добавил Ардзинба.