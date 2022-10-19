https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/blagopoluchno-i-uspeshno-podvedeny-itogi-letnego-sezona-v-pansionate-auadkhara-1042125014.html

Благополучно и успешно: подведены итоги летнего сезона в пансионате "Ауадхара"

Благополучно и успешно: подведены итоги летнего сезона в пансионате "Ауадхара"

Пансионат расположен в горах Абхазии на высоте полутора тысяч метров над уровнем моря, на территории Рицинского реликтового национального парка, недалеко от... 19.10.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Благополучным и успешным назвал прошедший курортный сезон в пансионате "Ауадхара" заведующий отделом по туризму и экскурсиям при Рицинском реликтовом национальном парке Этлан Багателия.Багателия добавил, что объект по-прежнему востребован, но из-за похолоданий с 15 октября пансионат пришлось закрыть для приема гостей. Сотрудники уже приступили к работам по консервации объекта на зимний период.По его словам, показатели посещаемости "Ауадхара" в прошлом сезоне выросли в сравнении с 2021 годом. Заявок на бронирование номеров больше, чем пансионат может предоставить. Исходя из этого, дирекция объекта рассматривает возможность расширения номерного фонда, но перед этим нужно провести определенную работу."На данном этапе руководство нашей организации приняло решение подготовить все необходимое для увеличения номерного фонда, а потом уже переходить к этому. Например, у нас скоро запустится мини-гидроэлектростанция, которая будет способна обеспечить электричеством весь объект. Также строится дополнительный навес для общего пользования", – сказал БагателияОн уточнил, что это те вопросы, которые необходимо выполнить для увеличения количества номеров. Руководство объекта планирует решить эти задачи к началу следующего летне-курортного сезона.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220821/gory-zovut-letnie-istorii-iz-auadkhary-1040839181.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220613/nebolshuyu-ges-postroyat-v-pansionate-auadkhara-1039565606.html

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