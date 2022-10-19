https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/blagopoluchno-i-uspeshno-podvedeny-itogi-letnego-sezona-v-pansionate-auadkhara-1042125014.html
Благополучно и успешно: подведены итоги летнего сезона в пансионате "Ауадхара"
Благополучно и успешно: подведены итоги летнего сезона в пансионате "Ауадхара"
Пансионат расположен в горах Абхазии на высоте полутора тысяч метров над уровнем моря, на территории Рицинского реликтового национального парка, недалеко от... 19.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-19T10:12+0300
2022-10-19T10:12+0300
2022-10-19T12:15+0300
в абхазии
абхазия
отдых в абхазии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/04/1032971815_0:114:3073:1842_1920x0_80_0_0_30e68619de1c8517dc5065d7eb2d16e8.jpg
СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Благополучным и успешным назвал прошедший курортный сезон в пансионате "Ауадхара" заведующий отделом по туризму и экскурсиям при Рицинском реликтовом национальном парке Этлан Багателия.Багателия добавил, что объект по-прежнему востребован, но из-за похолоданий с 15 октября пансионат пришлось закрыть для приема гостей. Сотрудники уже приступили к работам по консервации объекта на зимний период.По его словам, показатели посещаемости "Ауадхара" в прошлом сезоне выросли в сравнении с 2021 годом. Заявок на бронирование номеров больше, чем пансионат может предоставить. Исходя из этого, дирекция объекта рассматривает возможность расширения номерного фонда, но перед этим нужно провести определенную работу."На данном этапе руководство нашей организации приняло решение подготовить все необходимое для увеличения номерного фонда, а потом уже переходить к этому. Например, у нас скоро запустится мини-гидроэлектростанция, которая будет способна обеспечить электричеством весь объект. Также строится дополнительный навес для общего пользования", – сказал БагателияОн уточнил, что это те вопросы, которые необходимо выполнить для увеличения количества номеров. Руководство объекта планирует решить эти задачи к началу следующего летне-курортного сезона.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220821/gory-zovut-letnie-istorii-iz-auadkhary-1040839181.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220613/nebolshuyu-ges-postroyat-v-pansionate-auadkhara-1039565606.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/04/1032971815_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fe1ed710079069584a6aaefc2473c3f4.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, отдых в абхазии, новости
абхазия, отдых в абхазии, новости
Благополучно и успешно: подведены итоги летнего сезона в пансионате "Ауадхара"
10:12 19.10.2022 (обновлено: 12:15 19.10.2022)
Пансионат расположен в горах Абхазии на высоте полутора тысяч метров над уровнем моря, на территории Рицинского реликтового национального парка, недалеко от известных минеральных источников "Ауадхара".
СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Благополучным и успешным назвал прошедший курортный сезон в пансионате "Ауадхара" заведующий отделом по туризму и экскурсиям при Рицинском реликтовом национальном парке Этлан Багателия.
"Сезон, можно сказать, состоялся. Оцениваем мы его положительно. Начало сезона было, конечно же, немного удручающим в связи с погодными условиями, но последующий период лета показал себя очень хорошо. Мы приняли большое количество отдыхающих среди местного населения и туристов из России", – рассказал он.
Багателия добавил, что объект по-прежнему востребован, но из-за похолоданий с 15 октября пансионат пришлось закрыть для приема гостей. Сотрудники уже приступили к работам по консервации объекта на зимний период.
По его словам, показатели посещаемости "Ауадхара" в прошлом сезоне выросли в сравнении с 2021 годом. Заявок на бронирование номеров больше, чем пансионат может предоставить. Исходя из этого, дирекция объекта рассматривает возможность расширения номерного фонда, но перед этим нужно провести определенную работу.
"На данном этапе руководство нашей организации приняло решение подготовить все необходимое для увеличения номерного фонда, а потом уже переходить к этому. Например, у нас скоро запустится мини-гидроэлектростанция, которая будет способна обеспечить электричеством весь объект. Также строится дополнительный навес для общего пользования", – сказал Багателия
Он уточнил, что это те вопросы, которые необходимо выполнить для увеличения количества номеров. Руководство объекта планирует решить эти задачи к началу следующего летне-курортного сезона.