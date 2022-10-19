https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/sozdana-rabochaya-gruppa-pri-parlamente-abkhazii-dlya-razrabotki-nalogovogo-zakonodatelstva-1042140798.html

Создана рабочая группа при Парламенте Абхазии для разработки налогового законодательства

Создана рабочая группа при Парламенте Абхазии для разработки налогового законодательства

Цель группы - разработка законов в сфере налогообложения, готовые проекты должны быть представлены до 1 марта 2023 года. 19.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-19T19:58+0300

2022-10-19T19:58+0300

2022-10-19T19:58+0300

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СУХУМ, 19 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Народное Собрание Абхазии образовало рабочую группу по разработке законодательства в налоговой сфере.Председателем группы стал зампредседателя парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Дмитрий Маршания. По словам Маршания, цель рабочей группы – разработка закона по созданию режима налоговых каникул в Гулрыпшском, Ткуарчалском, Галском, Очамчырском районе, создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности в восточной Абхазии, сокращение территориальных разрывов восточных и западных районов.Он отметил, что если подобный законопроект будет одобрен, то "в указанных районах облагаться налогами будут по единой ставке - ноль, за исключением налога при ввозе товаров в Абхазию". Маршания объяснил, что под налоговые каникулы подпадут только вновь зарегистрированные предприятия, перечень которых будет описан в документе описан. "Смысл законопроекта в том, чтобы у предпринимателей был стимул вкладываться в районы", - добавил депутат.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/parlament-abkhazii-vnes-izmeneniya-v-byudzhet-respubliki-na-2022-god-1042144795.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/abkhazskie-deputaty-primut-uchastie-v-rabote-yuzhno-rossiyskoy-parlamentskoy-assotsiatsii-1042135073.html

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